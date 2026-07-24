Amazon taglia alcuni ruoli nell’organizzazione dedicata all’AGI

24 Luglio 2026

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La notizia in sintesi

Amazon ha eliminato alcuni ruoli nell’organizzazione dedicata all’AGI.

ha eliminato alcuni ruoli nell’organizzazione dedicata all’AGI. I tagli del 22 luglio 2026 non hanno un perimetro numerico comunicato.

L’azienda conferma investimenti nei grandi modelli e nelle iniziative AI prioritarie.

La misura segue il riassetto tecnologico affidato a Peter DeSantis.

Riassunto generato con AI

Amazon riorganizza l’AGI e elimina alcuni ruoli

Amazon ha eliminato alcuni ruoli in parti della propria organizzazione dedicata all’intelligenza artificiale generale, o AGI, il 22 luglio 2026. L’intervento riguarda gruppi interni impegnati nei servizi dati AGI e nelle informazioni AGI, mentre l’azienda concentra risorse e sviluppo sulle iniziative considerate prioritarie per i clienti.

Un portavoce di Amazon ha confermato i tagli, ribadendo che la realizzazione di grandi modelli resta tra le principali aree di investimento. Non è stato però comunicato il numero dei dipendenti coinvolti né l’impatto sui singoli programmi.

La scelta si inserisce nella semplificazione della struttura interna e segue la riorganizzazione annunciata nel dicembre 2025. Il punto centrale è la riallocazione delle risorse: alcuni ruoli vengono soppressi, ma la strategia sui modelli AI avanzati resta confermata.

I gruppi coinvolti e il riassetto tecnologico

Le segnalazioni raccolte tra i dipendenti indicano strutture riconducibili a Adeeb Shanaa, vicepresidente dei servizi dati AGI, e a Vishal Sharma, vicepresidente di AGI Information. Secondo quanto riportato da Reuters, non è stato possibile determinare immediatamente il numero complessivo delle posizioni soppresse.

Il perimetro accertato resta quindi limitato ad alcuni gruppi dell’organizzazione AGI. Questa distinzione è rilevante: le informazioni disponibili non descrivono un ridimensionamento generalizzato dell’intera divisione AI di Amazon, ma un intervento selettivo su specifiche strutture.

Dal dicembre 2025, la nuova organizzazione guidata da Peter DeSantis riunisce sviluppo dei modelli più avanzati, famiglia Amazon Nova, chip proprietari Graviton e Trainium e attività di quantum computing.

L’accentramento collega sotto un’unica guida modelli, infrastrutture di calcolo e tecnologie hardware considerate centrali per la strategia AI dell’azienda. I tagli arrivano dopo l’uscita di Rohit Prasad, alla fine del 2025, e di David Luan, responsabile dell’AGI Lab, nel febbraio 2026.

Sotto la precedente gestione erano stati realizzati dodici foundation model, utilizzati da decine di migliaia di aziende, secondo i dati forniti da Amazon. Il dato conferma la rilevanza industriale dell’area, nonostante la revisione di alcuni ruoli.

Cosa resta da chiarire sui tagli

L’intervento AGI segue la riduzione di circa 16.000 ruoli annunciata da Amazon nel gennaio 2026 a livello aziendale, collegata allo snellimento della struttura interna. Sulla base delle informazioni disponibili, la nuova misura appare più circoscritta e orientata alla redistribuzione delle risorse.

Resta da chiarire quanti dipendenti siano coinvolti e se alcuni programmi AGI subiranno conseguenze operative. Per ora, la posizione ufficiale dell’azienda mantiene insieme due elementi: soppressione di alcuni ruoli e continuità degli investimenti nei grandi modelli.

FAQ

Quando sono avvenuti i tagli nell’AGI?

Sì, i tagli in alcuni gruppi dell’organizzazione AGI di Amazon sono avvenuti il 22 luglio 2026.

Quanti dipendenti Amazon sono stati coinvolti?

No, Amazon non ha comunicato il numero complessivo dei dipendenti coinvolti nei tagli dell’area AGI.

Quali dirigenti sono collegati ai gruppi interessati?

Sì, le segnalazioni riguardano strutture riconducibili a Adeeb Shanaa e Vishal Sharma, secondo le informazioni disponibili.

Amazon continuerà a investire nei modelli AI?

Sì, un portavoce ha confermato che lo sviluppo di grandi modelli rimane una delle principali aree di investimento di Amazon.

Come è stata verificata questa ricostruzione?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Tom’s Hardware.