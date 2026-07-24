24 Luglio 2026

Home / INTERNET / IT-Wallet, al via i test nazionali con i portafogli digitali privati

La notizia in sintesi

IT-Wallet apre una sperimentazione nazionale per i portafogli digitali privati.

apre una sperimentazione nazionale per i portafogli digitali privati. I test coinvolgono operatori conformi a sicurezza, interoperabilità e protezione dei dati.

La sperimentazione non utilizza informazioni riferibili a cittadini reali.

L’apertura al pubblico dipende dal completamento del quadro normativo nazionale.

(Riassunto generato con AI)

IT-Wallet apre i test alle aziende private

IT-Wallet, il sistema italiano di portafoglio digitale già integrato nell’app IO, apre nelle ultime ore un ambiente di test nazionale destinato ai fornitori privati. L’iniziativa, annunciata il 23 luglio, è guidata dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio, con Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e PagoPA S.p.A..

La sperimentazione punta a verificare l’integrazione di wallet aziendali nel futuro ecosistema nazionale, oltre l’attuale uso dei documenti digitali nell’app pubblica. L’obiettivo è rendere interoperabili identità digitale, attestati elettronici, strumenti di pagamento e servizi rivolti ai consumatori, nel rispetto delle regole tecniche previste.

Il test riguarda l’intero territorio nazionale e precede l’apertura delle nuove funzioni agli utenti. La ragione è costruire un’infrastruttura in cui soggetti pubblici e privati possano offrire credenziali verificabili con standard comuni, senza rendere obbligatorio l’abbandono dei documenti fisici.

Come funziona la sperimentazione nazionale

Finora il volto più visibile di IT-Wallet è stato quello dell’app IO, dove i cittadini possono gestire documenti smaterializzati. Secondo il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alessio Butti, il sistema ha registrato 12 milioni di attivazioni nell’ultimo anno e mezzo, segnalando un utilizzo ormai entrato nella quotidianità di una parte rilevante degli utenti.

L’apertura ai fornitori privati amplia però il perimetro del progetto: i wallet di mercato potranno ospitare servizi business-to-consumer e strumenti di pagamento digitale, purché aderiscano agli standard pubblici di sicurezza e interoperabilità. PagoPA resta il soggetto che ha sviluppato il portafoglio digitale pubblico nell’app IO, mentre gli operatori privati potranno proporre le proprie soluzioni.

La fase di prova è progettata per valutare casi d’uso senza trattare dati riconducibili a persone reali. Questo elemento delimita la sperimentazione: non è ancora un rilascio operativo per i cittadini, ma una verifica tecnica e organizzativa dell’ecosistema.

“IT-Wallet non sostituisce obbligatoriamente i documenti fisici ma offre, a chi lo desidera, un portafoglio digitale per accedere più velocemente a servizi pubblici e privati”, ha dichiarato Alessio Butti. La precisazione chiarisce il principio di adesione volontaria che accompagna l’estensione del sistema.

Il passaggio è rilevante perché sposta il progetto da una piattaforma pubblica a un modello federato. L’effettiva utilità dipenderà dalla capacità delle diverse applicazioni di dialogare tra loro e di offrire attestati utilizzabili in servizi distinti, mantenendo le garanzie richieste su dati personali e identificazione.

Norme e decreti determinano il debutto

L’avvio delle nuove funzioni e l’accesso degli utenti restano legati al completamento del quadro previsto dall’articolo 64-quater del Codice dell’Amministrazione Digitale. Sono stati firmati due decreti attuativi, relativi a ruoli, governance, funzionamento del sistema e linee guida, indicati come prossimi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il percorso comprende inoltre decreti sulle specifiche tecniche e sul trattamento dei dati personali, elaborati con il Garante per la protezione dei dati personali, oltre al regolamento AgID per l’adesione all’ecosistema. La conseguenza concreta è che i test possono avanzare, ma non esiste ancora una data comunicata per il debutto pubblico dei wallet privati.

FAQ

Che cosa cambia per IT-Wallet?

Sì, il sistema estende i test ai portafogli digitali offerti da aziende private, oltre alla funzione pubblica disponibile nell’app IO.

I cittadini possono già usare wallet privati?

No, l’apertura agli utenti avverrà solo dopo il completamento del quadro normativo nazionale previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale.

I test usano dati personali reali?

No, la sperimentazione verifica i casi d’uso senza trattare informazioni riconducibili a cittadini reali, secondo quanto comunicato sul progetto.

IT-Wallet sostituirà i documenti fisici?

No, Alessio Butti ha precisato che il portafoglio digitale non sostituisce obbligatoriamente i documenti fisici e resta una scelta dell’utente.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e verifica incrociata della Redazione su più fonti: Agenzia ANSA, Key4biz e punto-informatico.it.