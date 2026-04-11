Home / AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE / Meta Muse Spark debutta come modello AI di punta destinato a superare e rimpiazzare Llama

Muse Spark, il nuovo modello AI di Meta che sostituisce Llama 4

La statunitense Meta lancia negli USA Muse Spark, primo modello creato dai nuovi Superintelligence Labs guidati da Alexandr Wang. Disponibile tramite app e sito di Meta AI, il sistema multimodale con funzioni agentiche è destinato a sostituire Llama 4 in tutte le applicazioni dell’azienda, inclusi gli smart glass. Il debutto arriva dopo le critiche ai benchmark di Llama 4 e lo stop al modello Behemoth, superato dai concorrenti prima del lancio. La nuova strategia voluta da Mark Zuckerberg punta ora su ricerca avanzata, capacità di ragionamento e integrazione profonda nei prodotti di massa, con l’obiettivo di riportare Meta ai vertici della corsa globale all’intelligenza artificiale generativa.

In sintesi:

Muse Spark è il nuovo modello AI multimodale di Meta, sviluppato dai Superintelligence Labs.

Sostituirà Llama 4 in Meta AI, WhatsApp, Facebook, Instagram e negli smart glass.

Nei benchmark interni supera soluzioni di Anthropic, Google, OpenAI e xAI in vari compiti.

In arrivo versioni più grandi e una variante open source per sviluppatori e aziende.

Prestazioni, subagenti e funzioni multimodali di Muse Spark

Secondo i benchmark pubblicati da Meta, Muse Spark supera Claude Opus 4.6 di Anthropic, Gemini 3.1 Pro di Google, GPT-5.4 di OpenAI e Grok 4.2 di xAI in diversi ambiti chiave: comprensione multimodale, ragionamento multidisciplinare, programmazione, ricerca strutturata e attività d’ufficio.

Elemento distintivo è l’uso di subagenti coordinati. A fronte di una richiesta complessa – ad esempio pianificare una vacanza in Florida – un agente genera l’itinerario, un secondo confronta località e soluzioni di viaggio, un terzo identifica attività adatte ai bambini, restituendo una risposta unificata e coerente.

Sul versante visivo, Muse Spark analizza immagini e risponde a domande specifiche: caricando la foto di un piatto, Meta AI riconosce gli ingredienti e stima le calorie. La nuova modalità Shopping aggancia direttamente il modello all’esperienza d’acquisto, suggerendo prodotti, alternative e confronti, in linea con la strategia commerce-first dell’ecosistema Meta.

Integrazione su WhatsApp, Facebook, Instagram e prossimi sviluppi

Al lancio, Muse Spark è il modello più piccolo e rapido della nuova famiglia, accessibile solo tramite Meta AI negli Stati Uniti. Nelle prossime settimane verrà integrato in WhatsApp, Facebook e Instagram, oltre che negli smart glass di Meta, trasformando le app social in veri hub di assistenza intelligente quotidiana.

L’azienda ha confermato l’estensione progressiva del servizio a nuovi paesi e la lavorazione di versioni più grandi della stessa linea, affiancate da una variante open source destinata alla comunità di sviluppatori. Questa apertura mira a recuperare credibilità dopo le controversie su Llama 4, mentre la combinazione tra aiuto conversazionale, analisi immagini e funzioni shopping potrebbe rendere Muse Spark un tassello centrale nella competizione internazionale sugli assistenti AI personali.

FAQ

Cosa distingue Muse Spark dai precedenti modelli Llama 4 di Meta?

Muse Spark introduce architettura multimodale, subagenti coordinati e funzioni agentiche avanzate, superando Llama 4 in ragionamento, produttività integrata e capacità di interazione con immagini e contesti complessi.

Quando Muse Spark sarà disponibile su WhatsApp, Facebook e Instagram?

Muse Spark è già attivo in Meta AI negli USA e verrà integrato nelle app principali nelle prossime settimane, con rollout graduale e successiva estensione ad altri paesi.

Come funziona la modalità Shopping basata su Muse Spark?

La modalità Shopping utilizza Muse Spark per analizzare immagini, descrizioni e richieste, suggerendo prodotti, alternative e confronti, ottimizzando decisioni d’acquisto direttamente dentro l’ecosistema Meta.

Muse Spark sarà disponibile anche in versione open source?

Sì, Meta prevede una versione open source della famiglia Muse Spark, pensata per sviluppatori e aziende che vogliono integrare o personalizzare il modello.

Quali sono le fonti originali utilizzate per questo articolo su Muse Spark?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta di contenuti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.