8 Luglio 2026

Home / PERSONE / Luigi Berlusconi in Sardegna con Federica Fumagalli, attesa del terzo figlio a Villa Certosa

La notizia in sintesi

Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli sono in Sardegna in attesa del terzo figlio.

e sono in Sardegna in attesa del terzo figlio. La famiglia trascorre le vacanze a Villa Certosa , storica residenza dei Berlusconi .

, storica residenza dei . La tenuta sarebbe stata venduta per circa 350 milioni di euro.

Per la coppia potrebbe essere l’ultima estate nella villa di famiglia.

(Riassunto generato con AI)

Vacanza in Sardegna prima del parto

Luigi Berlusconi e la moglie Federica Fumagalli stanno trascorrendo in queste settimane una pausa in Sardegna, a Villa Certosa, mentre attendono il loro terzo figlio. La coppia, entrambi 37 anni, è stata fotografata insieme ai figli Emanuele Silvio e Tommaso Fabio nella storica residenza di famiglia affacciata sul mare di Porto Rotondo, in provincia di Sassari.

Secondo quanto riportato dalle fonti, il parto è previsto ad agosto e l’attesa viene vissuta in un luogo simbolico per il ramo familiare di Silvio Berlusconi. Il perché della rilevanza della notizia non è solo privato: questa vacanza coincide infatti con un passaggio importante per la famiglia, perché la tenuta sarebbe stata recentemente ceduta e potrebbe quindi segnare l’ultima estate dei Berlusconi nella dimora voluta dall’ex premier.

Le immagini raccontano giorni di relax, tra mare, giochi con i bambini e gli ultimi momenti della gravidanza, mantenuta dalla coppia lontano dall’eccessiva esposizione pubblica.

Villa Certosa tra famiglia e passaggio storico

Il soggiorno ha un valore che va oltre la cronaca mondana. Villa Certosa viene descritta come un autentico luogo del cuore per Luigi Berlusconi, che qui ha trascorso molte estati da bambino con il padre Silvio. Le fonti concordano sul fatto che la coppia abbia frequentato la residenza con regolarità nelle vacanze estive, trasformandola in uno spazio familiare oltre che simbolico.

Insieme a Luigi, Federica e ai due figli sarebbero presenti anche Tiziana e Fabio, i genitori di lei, descritti come molto vicini ai nipoti. Sul terzo bambino resta invece il massimo riserbo: alcune indiscrezioni parlano di una femmina, ma il dato non risulta confermato in modo univoco.

Il contesto immobiliare aggiunge peso alla notizia. La proprietà, estesa su circa 4.500 metri quadrati dentro un parco di 120 ettari e composta da 126 stanze, sarebbe stata venduta per circa 350 milioni di euro alla società lussemburghese Constellation Hotels Holding, indicata come braccio immobiliare della famiglia reale qatariota Al Thani. Inizialmente la valutazione circolata era più alta, ma la cifra finale collocherebbe comunque l’operazione tra le più rilevanti nel mercato immobiliare privato italiano.

Un’estate che chiude un capitolo

La notizia assume così un doppio significato: da una parte l’imminente nascita del terzo figlio di Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli, dall’altra l’addio possibile a uno dei luoghi più identificabili della storia familiare dei Berlusconi.

Se la nascita allargherà una famiglia finora rimasta piuttosto riservata, la cessione della villa segna invece una discontinuità concreta nel patrimonio simbolico costruito negli anni attorno a Villa Certosa. È questo incrocio tra dimensione privata e passaggio patrimoniale a rendere la vicenda particolarmente rilevante.

FAQ

Dove sono in vacanza Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli?

Sì, si trovano a Villa Certosa in Sardegna, sul mare di Porto Rotondo, in provincia di Sassari.

Quanti figli hanno già Luigi e Federica?

Sì, la coppia ha già due figli: Emanuele Silvio, 5 anni, e Tommaso Fabio, 3 anni.

Quando nascerà il terzo figlio?

Sì, le fonti indicano che Federica Fumagalli partorirà ad agosto, con l’attesa ormai alle ultime settimane.

Villa Certosa è stata davvero venduta?

Sì, secondo le fonti la tenuta sarebbe stata ceduta per circa 350 milioni di euro a Constellation Hotels Holding, legata alla famiglia reale qatariota Al Thani.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Gossip.it e Today.