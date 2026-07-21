21 Luglio 2026

Home / FINTECH / Startup, 813 milioni di investimenti in Italia nel primo semestre 2026

La notizia in sintesi

Italia : 813 milioni investiti in startup e imprese innovative nel primo semestre 2026.

: 813 milioni investiti in startup e imprese innovative nel primo semestre 2026. I 145 round confermano un mercato più selettivo e orientato alle fasi mature.

Software, AI , Smart city e Fintech concentrano la maggior parte dei capitali.

, Smart city e Fintech concentrano la maggior parte dei capitali. Restano aperti nodi normativi e fiscali rilevanti per investitori e startup.

(Riassunto generato con AI)

Venture capital italiano, 813 milioni nel semestre

Growth Capital e Italian Tech Alliance rilevano che nel primo semestre 2026 startup e imprese innovative italiane hanno raccolto 813 milioni di euro attraverso 145 round. Il dato, emerso dall’Osservatorio trimestrale sul venture capital in Italia, fotografa un ecosistema nazionale in consolidamento, con investimenti concentrati soprattutto nelle aziende più mature. Nel secondo trimestre sono stati chiusi 76 round per 402 milioni, contro i 69 round e 411 milioni del primo trimestre: più operazioni, ma un valore complessivo leggermente inferiore.

Il risultato è significativo perché, al netto dei mega round, il Q2 2026 risulta il secondo migliore di sempre per il mercato italiano. Nello stesso semestre sono inoltre nati tre nuovi fondi, che hanno raccolto complessivamente 104 milioni di euro. L’Osservatorio, arrivato al quinto anno, è stato presentato durante un evento promosso da Italian Tech Alliance e Growth Capital, con il supporto di Liftt e OGR Torino.

Più capitale alle scale-up, meno spazio alle fasi iniziali

La dinamica centrale riguarda la diversa distribuzione delle risorse. Pre-seed e Seed rappresentano il 59% dei round conclusi, con 37 milioni e 135 milioni raccolti rispettivamente, ma il rallentamento delle operazioni iniziali continua a incidere sui volumi. Al contrario, Serie A e Serie B+ hanno attirato 276 e 274 milioni di euro, pari insieme al 68% dei capitali investiti pur valendo solo il 21% delle transazioni.

Il software, che include AI e machine learning, ha concentrato il 25% dei round del semestre. Software, Life sciences e Smart city superano complessivamente la metà delle operazioni, mentre Software, Smart city e Fintech assorbono quasi due terzi delle risorse: 214 milioni, 165 milioni e 156 milioni. L’AI e il machine learning guidano per numero di round, 15, mentre il Fintech primeggia per capitale grazie al maxi-round di Rent2cash.

Tra le principali operazioni del secondo trimestre figurano Weroad, con 50 milioni nella Serie C, Smartness con 47 milioni nella Serie B, Lexroom con 43 milioni, Niulinx con 38 milioni Seed e Mdotm con 24 milioni Growth VC. In Europa, intanto, 5.330 round hanno mobilitato 44 miliardi: l’AI ha attratto il 60% dei capitali e i mega round, appena l’1,3% delle operazioni, hanno concentrato il 64% della raccolta.

Politiche pubbliche decisive per il prossimo semestre

Secondo Francesco Cerruti, direttore generale di Italian Tech Alliance, il mercato mostra maturazione anche grazie a nuove storie di successo, tra cui la quotazione di Bending Spoons al Nasdaq e quella annunciata di Newcleo. Restano però sospesi il ripristino dell’incentivo fiscale del 30%, i chiarimenti sulla Legge annuale sulla concorrenza e il Testo unico sulle startup.

Fabio Mondini de Focatiis, founding partner di Growth Capital, legge il rafforzamento del late stage come un segnale positivo per il secondo semestre. La tenuta della filiera dipenderà tuttavia dalla capacità di riattivare investimenti istituzionali e sostegno alle imprese nelle fasi iniziali.

FAQ

Quanto hanno raccolto le startup italiane nel 2026?

Sì, nel primo semestre 2026 startup e imprese innovative italiane hanno raccolto 813 milioni di euro in 145 round d’investimento.

Quanti round sono stati chiusi nel secondo trimestre?

Sì, il secondo trimestre 2026 ha registrato 76 round, rispetto ai 69 conclusi nel primo trimestre dell’anno.

Quali settori attraggono più investimenti?

Sì, Software, Smart city e Fintech hanno raccolto rispettivamente 214, 165 e 156 milioni di euro nel semestre.

Perché Serie A e Serie B+ pesano tanto?

Sì, Serie A e Serie B+ concentrano il 68% dei capitali investiti, pur rappresentando soltanto il 21% delle transazioni.

Quali fonti hanno verificato questi dati?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Adnkronos e Key4biz.