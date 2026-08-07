7 Agosto 2026

La notizia in sintesi

OpenAI annuncia la disponibilità generale della famiglia GPT-5.6.

annuncia la disponibilità generale della famiglia GPT-5.6. Il modello Sol punta su coding, lavoro professionale, cybersecurity e ricerca scientifica.

Terra e Luna privilegiano rispettivamente equilibrio operativo ed efficienza dei costi.

Le nuove protezioni combinano test, controlli in tempo reale e accessi calibrati.

( Riassunto generato con AI)

OpenAI lancia GPT-5.6 Sol, Terra e Luna

OpenAI ha annunciato la disponibilità generale della famiglia GPT-5.6, dopo una fase di anteprima limitata, presentando Sol come modello di punta, Terra per il lavoro quotidiano e Luna come opzione più efficiente sul piano dei costi. L’aggiornamento del 30 luglio 2026 segnala inoltre una riduzione dell’80% del prezzo di GPT-5.6 Luna e del 20% per GPT-5.6 Terra.

Secondo OpenAI, la nuova generazione è progettata per ottenere più lavoro utile per token, ridurre il costo stimato delle attività e rendere disponibili capacità aggiuntive su richiesta. L’obiettivo riguarda sviluppatori, aziende e professionisti che usano l’intelligenza artificiale per coding, analisi documentale, progettazione, sicurezza informatica e ricerca.

La principale novità operativa è Ultra, un’impostazione che coordina quattro agenti in parallelo per affrontare attività complesse più rapidamente, aumentando l’impiego di token in cambio di risultati più solidi.

Ultimo esame degli agenti: punteggio per modello GPT-5.6 Sol: 52,7% GPT-5.6 Sol 52,7% GPT-5.6 Terra: 50,4% GPT-5.6 Terra 50,4% GPT-5.6 Luna: 50,3% GPT-5.6 Luna 50,3% GPT-5.5: 46,9% GPT-5.5 46,9% Claude Opus 4.8: 45,2% Claude Opus 4.8 45,2% Claude Fable 5: 40,5% Claude Fable 5 40,5% Gemini 3.1 Pro Preview: 32,1% Gemini 3.1 Pro Preview 32,1% Agents’ Last Exam: flussi di lavoro professionali di lunga durata in 55 ambiti. Fonte: OpenAI

Prestazioni, agenti e controlli di sicurezza

Nei benchmark citati da OpenAI, GPT-5.6 Sol raggiunge 53,6 in Agents’ Last Exam, valutazione su flussi professionali di lunga durata in 55 ambiti. Il dato supera Claude Fable 5 con ragionamento adattivo di 13,1 punti; con ragionamento medio, Sol resta avanti di 11,4 punti a circa un quarto del costo stimato.

Nell’Artificial Analysis coding agent index, Sol con ragionamento massimo ottiene 80, 2,8 punti sopra Fable 5, usando meno della metà dei token di output, meno della metà del tempo e con un costo stimato inferiore di circa un terzo. Terra si colloca appena sopra Fable 5, mentre Luna supera Opus 4.8 secondo le valutazioni riportate.

Il sistema può scrivere ed eseguire programmi leggeri per coordinare strumenti, filtrare dati intermedi e adattare il flusso di lavoro. Nell’API Responses, la beta multi-agente consente agli sviluppatori di costruire esperienze analoghe a Ultra.

OpenAI riferisce di avere sottoposto modelli e protezioni al periodo di valutazione più esteso finora, con red teaming umano, test automatizzati e collaborazione con organizzazioni esperte. Le difese integrano protezioni nel modello, monitoraggio, controlli in tempo reale e accesso calibrato in base a fiducia e rischio.

Oskar Schulz, presidente di Cursor, ha dichiarato: “GPT-5.6 è uno dei modelli più potenti che abbiamo testato su CursorBench, ottenendo risultati solidi nelle valutazioni preliminari.” Tra gli altri clienti citati figurano Qodo, Notion, Cognition, Rogo, Ramp, Shopify, Cisco e Clio.

Programmazione: Artificial Analysis Coding Agent Index GPT-5.6 Sol: 80 GPT-5.6 Sol 80 GPT-5.6 Terra: 77,4 GPT-5.6 Terra 77,4 Claude Fable 5: 77,2 Claude Fable 5 77,2 GPT-5.5: 76,4 GPT-5.5 76,4 GPT-5.6 Luna: 74,6 GPT-5.6 Luna 74,6 Claude Opus 4.8: 72,5 Claude Opus 4.8 72,5 Gemini 3.1 Pro Preview: 42,7 Gemini 3.1 Pro Preview 42,7 Punteggio dell’indice (piu’ alto e’ meglio). Fonte: OpenAI

Cybersecurity e lavoro professionale sotto osservazione

La famiglia GPT-5.6 estende le ambizioni al lavoro della conoscenza, alla progettazione di interfacce e alla cybersecurity. Sol registra, secondo OpenAI, il 92,2% su BrowseComp e il 62,6% su OSWorld 2.0; su ExploitBench arriva al 73,5%, contro il 47,9% indicato per GPT-5.5 con un budget comparabile.

Per gli usi cyber più sensibili, l’accesso viene associato al programma Trusted access for cyber di OpenAI Daybreak. Gli utenti individuali devono attivare entro il 1° settembre passkey supportate da hardware per mantenere l’accesso ai modelli con maggiori capacità cyber.

Fabian Hedin, cofondatore di Lovable, sostiene che GPT-5.6 riduca passaggi e chiamate agli strumenti nei flussi complessi. Il punto centrale resta la combinazione fra capacità più elevate e controlli selettivi, decisiva per un impiego professionale su scala più ampia.

Cybersicurezza: quanto e’ cresciuto rispetto alla generazione precedente GPT-5.6 Sol GPT-5.5 Capture the flag — GPT-5.6 Sol: 96,7% 96,7% Capture the flag — GPT-5.5: 88,1% 88,1% Capture the flag SEC-Bench Pro — GPT-5.6 Sol: 71,2% 71,2% SEC-Bench Pro — GPT-5.5: 45,8% 45,8% SEC-Bench Pro ExploitBench — GPT-5.6 Sol: 73,5% 73,5% ExploitBench — GPT-5.5: 47,9% 47,9% ExploitBench ExploitGym — GPT-5.6 Sol: 33,7% 33,7% ExploitGym — GPT-5.5: 15,1% 15,1% ExploitGym Valutazioni eseguite con salvaguardie ridotte, come indicato da OpenAI. Fonte: OpenAI

FAQ

Quali modelli include GPT-5.6?

Sì, la famiglia comprende GPT-5.6 Sol, Terra e Luna: Sol è il modello di punta, Terra quello bilanciato e Luna quello più efficiente nei costi.

Quanto sono stati ridotti i prezzi?

Sì, l’aggiornamento del 30 luglio 2026 indica un taglio dell’80% per GPT-5.6 Luna e del 20% per GPT-5.6 Terra.

Che cosa fa la modalità Ultra?

Sì, Ultra coordina per impostazione predefinita quattro agenti in parallelo per accelerare attività complesse, usando più token per risultati potenzialmente più solidi.

Come funziona l’accesso cyber avanzato?

Sì, il programma Trusted access for cyber richiede verifica dell’identità per i singoli utenti o domanda organizzativa per i team autorizzati.

Come è stato verificato questo contenuto?

Sì. Il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui OpenAI (openai.com).