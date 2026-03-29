Home / AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE / Cina presenta Atlas, sistema avanzato di comando simultaneo per flotte di 96 droni autonomi

Atlas, il nuovo sistema cinese per sciami di droni da combattimento

La Cina ha presentato per la prima volta il sistema di operazioni per sciami di droni Atlas, sviluppato dalla statale China Electronics Technology Group Corp, durante una dimostrazione resa nota dai media ufficiali a fine marzo 2026.

Il sistema, concepito per impiego bellico terrestre, integra veicoli da combattimento Swarm-2, veicoli comando e mezzi di supporto, tutti progettati per lanciare e coordinare decine di droni ad ala fissa in missioni autonome.

L’obiettivo è moltiplicare la capacità offensiva e di ricognizione dell’Esercito Popolare di Liberazione, sfruttando algoritmi avanzati e intelligenza artificiale per superare le difese aeree avversarie e agire in profondità strategica.

In sintesi:

Ogni veicolo Swarm-2 trasporta fino a 48 droni ad ala fissa multifunzione

Un singolo veicolo comando può controllare simultaneamente fino a 96 droni Atlas

Algoritmi e IA gestiscono autonomamente target, traiettorie e adattamento alle minacce

Impiego previsto in attacchi saturanti, missioni stealth e operazioni di precisione

Durante la dimostrazione operativa, Atlas ha individuato rapidamente il veicolo comando tra più obiettivi simili, aperto il lanciatore e dispiegato i droni con cadenza di un velivolo ogni tre secondi, così da evitare collisioni in fase di lancio.

I droni possono essere schierati in sequenze differenziate: piattaforme da ricognizione in avanscoperta, seguite da droni per guerra elettronica e infine da vettori d’attacco, consentendo configurazioni di sciame adattate al profilo di missione.

Grazie all’intelligenza collettiva, quasi cento droni ad alta velocità formano rapidamente formazioni dense e coordinate, regolando in autonomia altitudine e rotta per compensare turbolenze, disturbi o tentativi di jamming, mantenendo la rete di comunicazione in tempo reale anche in scenari contestati.

Capacità operative e implicazioni strategiche del sistema Atlas

L’esperto militare Wang Yunfei ha evidenziato come Atlas estenda in modo significativo il ventaglio di impieghi sul campo di battaglia, abilitando missioni modulari e mirate che combinano sensori, guerra elettronica e capacità d’attacco in un’unica architettura distribuita.

In operazioni di attacco saturante contro sistemi di difesa aerea, gli sciami possono essere lanciati in ondate successive e da vettori multipli, convergendo da diverse direzioni per sovraccaricare i radar nemici e saturare i missili intercettori.

Nelle missioni di precisione, i droni possono eseguire sorveglianza prolungata su obiettivi di elevato valore e colpire con maggiore accuratezza rispetto a munizionamenti tradizionali, riducendo il rischio per i piloti e i costi di piattaforme pilotate.

Per gli ingaggi a lungo raggio, droni a bassa osservabilità e profilo di volo radente sono progettati per penetrare in profondità nel territorio avversario, con una firma radar ridotta che rende più difficile la scoperta anticipata.

Queste capacità poggiano sui progressi cinesi in intelligenza artificiale e modelli di grandi dimensioni, che permettono ai droni di riconoscere autonomamente i bersagli, assegnare compiti allo sciame, modificare itinerari e priorità in base all’evoluzione del combattimento.

Secondo analisti di settore, l’architettura Atlas, presentata come prodotto potenzialmente esportabile, rappresenta anche un messaggio tecnologico e politico: la Cina punta a posizionarsi come fornitore di riferimento nel mercato globale dei sistemi d’arma a controllo algoritmico.

Prospettive, rischi e possibili evoluzioni del programma Atlas

La dimostrazione pubblica di Atlas apre interrogativi su stabilità regionale, corsa agli armamenti autonomi e regolamentazione internazionale dell’uso bellico dell’IA.

L’adozione di sciami di droni in grado di operare con margini elevati di autonomia decisionale potrebbe spingere altre potenze a sviluppare sistemi analoghi, innescando una competizione tecnologica su scala globale.

In prospettiva, l’evoluzione dei modelli di intelligenza artificiale e delle comunicazioni sicure potrebbe ampliare ulteriormente il ruolo di Atlas, integrandolo con satelliti, sensori terrestri e altri vettori robotici, fino a trasformarlo in nodo centrale di un ecosistema di combattimento multi-dominio guidato dai dati.

FAQ

Che cos’è il sistema Atlas presentato dalla Cina?

Atlas è un sistema cinese per sciami di droni terrestri, composto da veicoli Swarm-2, mezzi comando e supporto, progettato per operazioni belliche autonome e coordinate.

Quanti droni può controllare un singolo veicolo comando Atlas?

Un veicolo comando Atlas può controllare contemporaneamente fino a 96 droni, coordinando sequenze di ricognizione, guerra elettronica e attacco in modo integrato e dinamico.

Quali tipi di missioni possono svolgere gli sciami di droni Atlas?

Gli sciami Atlas possono condurre attacchi saturanti contro difese aeree, missioni di precisione prolungata, penetrazioni a lungo raggio stealth e operazioni di guerra elettronica avanzata.

Che ruolo ha l’intelligenza artificiale nel sistema Atlas?

L’IA consente ai droni Atlas di riconoscere obiettivi, assegnare compiti, pianificare rotte e reagire autonomamente a minacce, disturbi e cambiamenti del campo di battaglia.

Da quali fonti provengono le informazioni sull’annuncio di Atlas?

Le informazioni derivano da un’elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.