Difesa, il governo chiede 14,9 miliardi al fondo Ue Safe: opposizione contraria

28 Luglio 2026

La notizia in sintesi

Italia chiederà 14,9 miliardi al fondo europeo SAFE .

chiederà 14,9 miliardi al fondo europeo . La domanda sarà presentata entro la fine dell’anno.

I fondi finanzieranno materiali, tecnologie e dotazioni per la Difesa.

Futuro Nazionale contesta il ricorso a nuovo debito pubblico.

(Riassunto generato con AI)

Italia verso il fondo SAFE per la Difesa

Italia prepara la richiesta di 14,9 miliardi di euro al programma europeo Security Action for Europe, noto come SAFE, per sostenere materiali, tecnologie e dotazioni militari. L’annuncio è stato formalizzato dal Governo in Parlamento, dopo il Vertice Nato di Ankara e durante un’informativa alle Commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha spiegato che Roma intende presentare la proposta entro la fine dell’anno, mentre la programmazione degli investimenti sarà definita successivamente dal Ministero della Difesa. La scelta arriva nel confronto con Stati Uniti e Unione europea sulla spesa militare italiana, indicata a bilancio in 33,9 miliardi e sotto il parametro Nato del 2% del Pil.

Il ricorso a SAFE punta quindi ad accelerare l’ammodernamento delle capacità difensive attraverso uno strumento comune europeo, separando la fase negoziale con Bruxelles da quella relativa agli acquisti e ai programmi industriali nazionali.

Come funzionano prestiti e programmazione europea

Il percorso delineato dal Governo prevede prima il deposito della domanda italiana e il vaglio degli organi dell’Unione europea. Solo dopo l’approvazione del piano di riparto, la Difesa potrà indicare quali sistemi d’arma, forniture strategiche o programmi industriali saranno finanziati con i 14,9 miliardi richiesti.

Secondo Antonio Tajani, “abbiamo deciso di utilizzare Safe chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell’anno”. Il ministro ha aggiunto che sarà il titolare della Difesa, Guido Crosetto, a definire come investire le risorse nell’anno successivo.

SAFE non è un trasferimento a fondo perduto: si tratta di prestiti a lungo termine sostenuti dal rating massimo dell’Unione europea, con tassi contenuti, periodo di grazia fino a dieci anni e ammortamento potenzialmente esteso fino a 45 anni. Gli acquisti e gli appalti effettuati tramite il fondo risultano inoltre esenti dall’Iva.

La struttura finanziaria spiega il peso politico della decisione. Da un lato, offre a Roma condizioni potenzialmente più favorevoli rispetto al finanziamento ordinario sul mercato; dall’altro, mantiene un impegno di rimborso pluridecennale per lo Stato.

Il Governo colloca l’operazione nel rafforzamento del contributo europeo alla sicurezza e nella necessità, ribadita dagli alleati Nato, di sviluppare capacità industriali e strategiche nel settore della difesa. L’effettiva destinazione delle risorse resta però subordinata alla valutazione europea e alle scelte operative del dicastero guidato da Guido Crosetto.

Il confronto politico sul debito per le armi

La richiesta italiana apre anche un confronto nella maggioranza e nell’opposizione sul costo del riarmo finanziato a debito. La deputata di Futuro Nazionale Laura Ravetto ha confermato la contrarietà del partito di Roberto Vannacci, sostenendo che il prestito sarà rimborsato dalle generazioni future.

“Siamo contrari, da sempre. Parliamo di un debito che dovrà essere ripagato dalle future generazioni”, ha dichiarato Laura Ravetto. Il punto decisivo sarà ora verificare quali progetti l’Italia presenterà e se Bruxelles approverà il piano.

FAQ

Quanto chiede l’Italia al fondo SAFE?

Sì, la richiesta annunciata dal Governo ammonta a 14,9 miliardi di euro per materiali, tecnologie e dotazioni della Difesa.

Quando sarà inviata la proposta italiana?

Sì, Antonio Tajani ha indicato la fine dell’anno come termine entro cui l’Italia formulerà la propria proposta a Bruxelles.

SAFE finanzia contributi o prestiti?

Sì, SAFE eroga prestiti a lungo termine: prevedono tassi contenuti, una grazia fino a dieci anni e rimborso estendibile fino a 45 anni.

Chi deciderà gli investimenti della Difesa?

Sì, dopo il vaglio europeo, il Ministero della Difesa guidato da Guido Crosetto definirà programmi, forniture e sistemi da finanziare.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Affaritaliani.it e QuiFinanza.