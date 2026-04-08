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Bonus condizionatori senza lavori in casa requisiti, limiti e benefici

Bonus condizionatori senza lavori in casa requisiti, limiti e benefici

Bonus condizionatori 2026: chi può usarlo, come funziona, perché conviene

Nel 2026 il bonus condizionatori consente a famiglie e imprese in tutta Italia di detrarre fino al 50% delle spese di acquisto e installazione di nuovi impianti ad alta efficienza. La misura, prorogata dalla Legge di Bilancio 2026, è operativa per tutto l’anno e si applica sia alla sostituzione di vecchi climatizzatori sia all’installazione ex novo, anche senza lavori di ristrutturazione. Le agevolazioni passano attraverso Ecobonus, bonus ristrutturazione e bonus mobili, con limiti di spesa e requisiti tecnici specifici. Il bonus punta a ridurre i consumi energetici domestici, tagliare le emissioni e alleggerire il costo delle bollette, premiando gli impianti a pompa di calore e la climatizzazione più efficiente.

In sintesi:

  • Detrazione fino al 50% per acquisto e installazione di condizionatori ad alta efficienza.
  • Valido anche senza ristrutturazione, tramite bonus ristrutturazione o Ecobonus.
  • Tre canali: bonus ristrutturazioni, Ecobonus, bonus mobili con tetti di spesa diversi.
  • Tagli alle detrazioni Irpef per redditi oltre 75.000 euro, con limiti progressivi.

Regole, percentuali e requisiti tecnici del bonus condizionatori 2026

Il bonus condizionatori 2026 riconosce una detrazione Irpef del 50% per l’abitazione principale e del 36% per le seconde case, calcolata su acquisto e installazione e ripartita in 10 rate annuali in dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi Persone Fisiche).
Rientra nei tre strumenti principali: bonus ristrutturazioni (fino a 96.000 euro), Ecobonus (fino a 46.154 euro) e bonus mobili (fino a 5.000 euro, solo acquisto, non installazione).
Per Ecobonus e bonus ristrutturazione finalizzato al risparmio energetico è obbligatoria la comunicazione ENEA entro 90 giorni dal collaudo.

La detrazione è concessa se l’intervento comporta l’installazione di climatizzatori o pompe di calore ad alta efficienza energetica (almeno classe A+), utilizzabili sia per raffrescamento estivo sia per riscaldamento invernale. Sono ammessi condizionatori a basso consumo, deumidificatori e termopompe, purché garantiscano un miglioramento delle prestazioni energetiche rispetto all’impianto sostituito. Restano esclusi gli impianti alimentati esclusivamente da combustibili fossili, in linea con la stretta introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 sulle caldaie tradizionali.

Vantaggi fiscali aggiuntivi, limiti di spesa e impatto futuro sui contribuenti

L’installazione di condizionatori in regime di manutenzione ordinaria o straordinaria su immobili residenziali può beneficiare anche dell’Iva agevolata al 10%, applicabile ai lavori fatturati dall’impresa e, in appalto, anche ai materiali se acquistati dalla stessa ditta. Ciò riduce ulteriormente il costo complessivo rispetto all’aliquota ordinaria del 22%.
Dal 2025, però, le detrazioni Irpef per i bonus edilizi, incluso il bonus condizionatori, risultano limitate per i contribuenti con redditi oltre 75.000 euro, con tetti di spesa detraibile decrescenti e modulati in base al numero di figli a carico. Questa stretta rende strategica la pianificazione degli interventi e l’uso combinato di bonus ristrutturazioni, Ecobonus e bonus mobili per massimizzare il risparmio fiscale nel breve periodo, prima di ulteriori possibili revisioni della disciplina sui bonus casa.

FAQ

Chi può richiedere il bonus condizionatori 2026?

Possono richiederlo proprietari, nudi proprietari, affittuari, comodatari e familiari conviventi che sostengono la spesa, purché detentori dell’immobile regolarmente accatastato e in regola con i tributi.

Serve una ristrutturazione per ottenere il bonus condizionatori?

No, il bonus è fruibile anche senza ristrutturazione tramite Ecobonus o bonus ristrutturazione per edilizia libera, purché l’intervento migliori l’efficienza energetica dell’immobile.

Come si ottiene concretamente la detrazione del bonus condizionatori?

Si ottiene indicando le spese agevolate nella dichiarazione dei redditi, con detrazione ripartita in 10 quote annuali di pari importo, conservando fatture e pagamenti tracciabili.

Quando si applica l’Iva agevolata al 10% sui condizionatori?

Si applica se l’intervento è manutenzione ordinaria o straordinaria su immobile residenziale, con condizionatori acquistati e fatturati dall’impresa che esegue i lavori in appalto.

Quali sono le fonti ufficiali delle informazioni sul bonus condizionatori?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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