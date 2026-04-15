Home / SOCIAL MEDIA / Commissione europea introduce app unica per la verifica dell’età online e chiarisce le responsabilità digitali

App europea per verificare l’età online: cosa cambia per utenti e piattaforme

L’Unione europea ha presentato un’app ufficiale e open source per la verifica dell’età online, annunciata dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen a Bruxelles, mercoledì 15 aprile 2026.

Lo strumento, configurabile tramite passaporto, carta d’identità o identità elettronica, funziona su smartphone, tablet e computer e non condivide dati personali con i siti visitati.

L’obiettivo è offrire una soluzione unica e gratuita per aiutare piattaforme, social network e siti per adulti a rispettare gli obblighi europei di protezione dei minori, riducendo al minimo la raccolta di informazioni sensibili degli utenti.

In sintesi:

App europea open source per verificare l’età senza condividere dati personali con le piattaforme.

Configurazione con documento o identità elettronica, accesso tramite pin o riconoscimento biometrico.

Accesso a siti sensibili tramite codice QR da desktop o prova diretta da smartphone.

Strumento pensato per proteggere i minori da contenuti dannosi e illegali online.

Durante la presentazione, Ursula von der Leyen ha sottolineato: “È nostro dovere proteggere i nostri bambini nel mondo online così come facciamo nel mondo offline. E per farlo in modo efficace, abbiamo bisogno di un approccio europeo armonizzato”.

La nuova app intende proprio rispondere alla domanda chiave: come garantire una verifica dell’età valida in tutta Europa senza creare banche dati centralizzate di minori e adulti?

Secondo la Commissione, la disponibilità di uno strumento unico, riutilizzabile e standardizzato elimina per le grandi piattaforme la possibilità di giustificare ritardi o inadempienze nelle misure di tutela dei minori, in particolare rispetto a contenuti pornografici e servizi riservati agli over 13 o over 18.

Meccanismo tecnico, privacy e obblighi per le piattaforme digitali

L’app europea è sviluppata come progetto open source, così che qualsiasi azienda privata o fornitore tecnologico possa riadattarla, a condizione di rispettare gli standard europei di protezione dei dati e mantenere compatibilità con la soluzione comune.

L’utente scarica l’app, accetta termini e condizioni, imposta un pin o un sistema di autenticazione biometrica e verifica la propria età collegandola a un sistema di identificazione elettronica riconosciuto nell’Ue oppure a passaporto o carta d’identità, con opzionale verifica biometrica per prevenire abusi.

Elemento centrale per il rispetto del Gdpr: l’app non conserva nome, data di nascita, numero del documento o altri dettagli identificativi, ma unicamente l’informazione che l’utente ha superato una soglia di età (per esempio 13 o 18 anni), trasformando il controllo in un sì/no crittografato e riutilizzabile.

Nel momento in cui l’utente tenta di accedere a un sito pornografico, a un social network o a servizi con limiti di età, il flusso cambia a seconda del dispositivo.

Da computer, il sito mostra un codice QR: l’utente lo scansiona con l’app, che invia soltanto la prova di aver superato l’età richiesta, senza trasferire alcun documento o dato anagrafico.

Da smartphone, l’app comunica direttamente con il sito, certificando l’idoneità anagrafica in modo automatizzato: anche in questo caso, la piattaforma riceve esclusivamente un attestato di età valida e non ha alcun accesso all’identità reale dell’utente.

La Commissione sottolinea che questa architettura riduce il rischio di violazioni di dati sensibili e, al tempo stesso, semplifica la conformità alle normative europee sui servizi digitali, che impongono alle piattaforme maggiori responsabilità nella prevenzione dell’accesso dei minori a contenuti dannosi o illegali.

Prospettive future e impatto sul mercato digitale europeo

L’introduzione dell’app europea per la verifica dell’età potrebbe diventare un modello di riferimento per altre aree regolamentate, come il gioco online, l’e-commerce di prodotti soggetti a limiti anagrafici o i servizi finanziari.

La natura open source e riadattabile del progetto apre spazio a un ecosistema di soluzioni certificate che, pur differenziandosi sul piano commerciale, dovranno rispettare un’unica infrastruttura tecnica e giuridica condivisa in tutta l’Unione.

Sul piano politico e regolatorio, la mossa rafforza la strategia dell’Ue di combinare protezione dei minori, sovranità digitale e tutela della privacy, riducendo la dipendenza da sistemi proprietari extraeuropei e ponendo le basi per futuri sviluppi nell’identità digitale sicura.

FAQ

Come si configura l’app europea per la verifica dell’età?

La configurazione avviene collegando l’app a un’identità elettronica riconosciuta oppure scansionando passaporto o carta d’identità, quindi impostando pin o accesso biometrico protetto.

L’app memorizza il mio nome o i dati del documento d’identità?

No, l’app conserva solo l’informazione che hai superato una determinata età, senza archiviare nome, numero del documento o data di nascita.

Come funziona l’accesso ai siti per adulti da computer?

Dal computer il sito genera un codice QR, che l’utente scansiona con l’app. L’app invia esclusivamente la conferma dell’età minima richiesta.

Le piattaforme sono obbligate a usare proprio questa app?

Non espressamente, ma per essere conformi devono adottare soluzioni compatibili con gli standard europei di verifica dell’età e tutela dei minori.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo di approfondimento?

L’articolo è stato elaborato sulla base di una sintesi congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, successivamente rielaborati dalla nostra Redazione.