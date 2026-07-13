13 Luglio 2026

Home / FINTECH / Consob, Mosca ad interim: “I mercati europei sono troppo piccoli”

La notizia in sintesi

Chiara Mosca guida la Consob in attesa del nuovo presidente.

guida la in attesa del nuovo presidente. Giancarlo Giorgetti annuncia che il governo affronterà il dossier questa settimana.

annuncia che il governo affronterà il dossier questa settimana. La relazione richiama l’integrazione dei mercati europei e la tutela degli investitori.

Nel 2025 aumentati controlli contro frodi digitali e pratiche abusive.

(Riassunto generato con AI)

Consob, Mosca guida la transizione

Chiara Mosca, presidente vicaria della Consob, ha presentato il 13 luglio a Milano, nella sede di Borsa Italiana a Palazzo Mezzanotte, la relazione annuale dell’Autorità sul 2025. L’intervento avviene oltre quattro mesi dopo la fine del mandato di Paolo Savona, mentre la nomina del successore resta aperta. La commissaria ha ribadito che il collegio opera pienamente e che la fase vicaria garantisce continuità alla vigilanza sui mercati finanziari.

In prima fila era presente il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che ha indicato un possibile passo politico imminente: “Questa settimana ci occuperemo di Consob”. Il riferimento arriva dopo l’attenzione dedicata la settimana precedente alla presidenza dell’Esma, l’autorità europea dei mercati. Il nodo della governance si intreccia con una stagione di offerte pubbliche, riassetti bancari e operazioni societarie che rendono centrale il presidio dell’Autorità.

Mosca, prima donna a esercitare le funzioni di presidente, è commissaria dal settembre 2021 e professoressa associata di Diritto commerciale all’Università Bocconi, incarico sospeso per aspettativa. La supplenza presidenziale, prevista nei periodi di vacanza dell’incarico, era già stata applicata con Vittorio Conti e Anna Genovese, nei passaggi che coinvolsero Lamberto Cardia, Giuseppe Vegas, Mario Nava e Savona.

Mercati europei, quotazioni e vigilanza digitale

Il messaggio economico della relazione riguarda soprattutto la distanza tra Europa e Stati Uniti. Per Mosca, l’Unione europea deve costruire un ecosistema più favorevole all’integrazione dei mercati: la capitalizzazione rispetto al Pil è al 75% nell’Ue, contro il 247% statunitense. Il dato segnala, secondo la presidente vicaria, un divario che non rispecchia il peso delle due aree nell’economia globale.

Le quotazioni europee restano inoltre più piccole rispetto a quelle americane e cinesi: circa tre quarti delle Ipo europee dell’ultimo decennio hanno raccolto meno di 100 milioni di dollari. Anche private equity e venture capital, ha osservato, hanno un ruolo ancora limitato nel finanziare la crescita delle imprese fino alle fasi più mature. La competitività dei mercati diventa così una leva insieme industriale e di protezione del risparmio.

Nel 2025 sono state promosse 20 Opa o Opas, come nell’anno precedente, e nove degli undici delisting di Euronext Milan sono seguiti a queste operazioni, con 1,754 miliardi di euro di capitalizzazione persa. La riduzione delle società quotate, tuttavia, è descritta come una tendenza internazionale: nell’ultimo decennio i listini regolamentati sono calati del 20% nel Regno Unito, del 46% in Francia e del 20% in Italia.

Il quadro italiano registra al tempo stesso un Ftse Mib cresciuto del 31,5% nel 2025 e una capitalizzazione arrivata a 1.209 miliardi al 30 giugno 2026. Sul fronte dei rischi, la Consob ha effettuato 687 accertamenti su siti sospetti, adottato 507 provvedimenti e oscurato 322 siti; ha inoltre usato in 124 casi i poteri previsti dal regolamento europeo MiCAR.

Nomina e alfabetizzazione finanziaria restano decisive

La futura nomina del presidente dovrà confrontarsi con un mercato del controllo societario particolarmente attivo: nel 2025 sette offerte sono state promosse da principali banche italiane e la Consob ha esaminato oltre 70 esposti. All’evento erano presenti, tra gli altri, Federico Freni, Maurizio Leo, Francesco Boccia, Antonio Patuelli, Massimo Tononi, Gianni Franco Papa e Pier Carlo Padoan.

La priorità prospettica indicata da Mosca è però la prevenzione delle frodi online. La Consob sperimenta l’intelligenza artificiale con due università politecniche, ma individua nell’alfabetizzazione finanziaria la difesa più efficace contro offerte e promozioni fraudolente.

FAQ

Chi guida oggi la Consob?

Sì, la guida provvisoria è affidata a Chiara Mosca, commissaria anziana che esercita le funzioni di presidente vicario dopo la conclusione del mandato di Paolo Savona.

Quando sarà nominato il presidente Consob?

Sì, il ministro Giancarlo Giorgetti ha detto che il governo si occuperà della Consob durante questa settimana, senza indicare una data per la nomina.

Qual è il divario tra Europa e Stati Uniti?

Sì, il rapporto tra capitalizzazione di mercato e Pil è indicato al 75% nell’Unione europea e al 247% negli Stati Uniti.

Quanti siti sospetti ha controllato Consob?

Sì, nel 2025 la Consob ha svolto 687 accertamenti, adottato 507 provvedimenti per pratiche abusive e oscurato 322 siti internet.

Come è stato verificato questo contenuto?

Sì, nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su Affaritaliani.it, Agenzia ANSA, LaPresse e la Repubblica.