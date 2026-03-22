Home / SPETTACOLI & CINEMA / Giulia Honegger incinta, Fedez conferma la gravidanza e zittisce i rumors

La presunta gravidanza di Giulia Honegger e il nuovo corso di Fedez

La possibile gravidanza di Giulia Honegger, compagna di Fedez, sta catalizzando l’attenzione del web.

Tutto nasce da alcuni video pubblicati nelle storie Instagram del rapper, girati nella casa milanese dell’artista, in cui la giovane imprenditrice appare rilassata sul divano con un evidente pancino.

Il filmato, diffuso a marzo 2026, arriva dopo settimane di indiscrezioni e segna un possibile cambio di passo nella gestione ultra-riservata della relazione.

Nessuna conferma ufficiale è stata rilasciata, ma l’ipotesi è che Fedez si prepari a diventare padre per la terza volta, dopo Leone e Vittoria, avuti con l’ex moglie Chiara Ferragni, in un contesto di vita personale e professionale completamente rinnovato.

In sintesi:

Un video Instagram di Fedez alimenta i rumors sulla gravidanza di Giulia Honegger.

Nel filmato, Giulia appare con un pancino mentre la coppia è sul divano.

Si ipotizza un terzo figlio per Fedez, dopo Leone e Vittoria.

Coppia e famiglie scelgono finora silenzio e massima riservatezza pubblica.

I segnali social, il silenzio ufficiale e il nuovo equilibrio familiare

Nel video condiviso da Fedez, l’artista e Giulia Honegger sono sdraiati sul divano, abbracciati, con al centro Maurizio, il nuovo cane adottato dopo il ritorno da Sanremo 2026.

Mentre il rapper accarezza il cagnolino, il profilo di Giulia mostra un dolce pancino che i follower hanno letto come conferma visiva della gravidanza.

Manca però un annuncio esplicito: niente post dedicati, nessuna dichiarazione, motivo per cui resta d’obbligo il condizionale, pur in presenza di indizi sempre più consistenti.

Secondo indiscrezioni, Chiara Ferragni sarebbe già stata informata da Fedez della possibile nuova paternità e avrebbe reagito in modo misurato, a conferma di una fase in cui l’imprenditrice digitale appare concentrata sul proprio percorso post-divorzio e su una nuova stabilità sentimentale con José Giovanni Tronchetti Provera, già presentato in famiglia.

Per Fedez, reduce da mesi segnati dalle rivelazioni di Fabrizio Corona e dal caso Angelica Montini, l’arrivo di un terzo figlio rappresenterebbe simbolicamente l’avvio di un capitolo più sereno, costruito su una relazione, quella con Giulia, volutamente mantenuta lontana dal clamore mediatico.

Fedez, Giulia Honegger e il ruolo della riservatezza nella vita pubblica

La possibile gravidanza si inserisce in un momento di rilancio professionale per Fedez: l’ottima accoglienza a Sanremo 2026 e il successo del podcast Pulp, condotto con Mr Marra, hanno contribuito a ridisegnarne l’immagine pubblica.

Parallelamente, Giulia Honegger, classe 2002, milanese, impegnata nel marketing e cofondatrice del brand di moda Ayme insieme all’amica e collega Lucrezia Savoldi Bellavitis, continua a mantenere un profilo basso, nonostante la crescente curiosità mediatica.

Le voci parlano di una bambina in arrivo, ma la coppia, in linea con l’approccio adottato dall’inizio della relazione, sembra determinata a proteggere la propria privacy e, soprattutto, quella del nascituro.

In un contesto in cui l’esposizione social di Fedez è parte integrante del suo lavoro, la scelta di non trasformare la presunta gravidanza in contenuto immediato suggerisce una nuova gestione dei confini tra vita privata, famiglia e spettacolo, tema destinato a restare centrale nel dibattito su influencer, fama e responsabilità genitoriale online.

FAQ

Giulia Honegger è ufficialmente incinta del terzo figlio di Fedez?

Al momento no: non esiste un annuncio ufficiale, solo un video social che mostra un pancino e alimenta forti indiscrezioni.

Che ruolo ha avuto il video con il cane Maurizio nei rumors sulla gravidanza?

Il video, pubblicato da Fedez, mostra Giulia sul divano con pancino evidente, diventando l’elemento principale a sostegno dell’ipotesi gravidanza.

Come ha reagito Chiara Ferragni alla presunta nuova paternità di Fedez?

Secondo indiscrezioni, avrebbe reagito in modo pacato, considerando chiuso il capitolo sentimentale con Fedez e focalizzandosi sulla propria nuova vita.

Chi è professionalmente Giulia Honegger e cosa fa Ayme?

Giulia è una giovane imprenditrice milanese nel marketing; con Lucrezia Savoldi Bellavitis ha fondato Ayme, brand di moda indipendente.

Da quali fonti è stata ricostruita la notizia sulla coppia Fedez-Honegger?

La notizia deriva da una elaborazione congiunta di contenuti provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.