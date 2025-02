Helena Prestes dopo il Grande Fratello: la sfuriata e la richiesta alla psicologa

### La sfuriata di Helena Prestes contro Zeudi Di Palma

Durante la puntata del Grande Fratello trasmessa il 20 febbraio, Helena Prestes ha dato vita a una sfuriata memorabile nei confronti di Zeudi Di Palma. La situazione è esplosa quando Zeudi ha messo in discussione la relazione tra Helena e Javier Martinez, insinuando che siano solo alleati in un gioco di strategia. Questo ha suscitato la reazione furiosa della modella brasiliana, che si è scagliata contro l’ex amica durante un acceso dibattito. Il conflitto è stato innescato quando Zeudi ha avvicinato Helena con un piatto di lasagne in un’azione che Helena ha percepito come un attacco provocatorio. “Tu sei una grande falsa! Sapevi già di Rosalinda e Dayane al GF Vip 5 e fai queste scenate?” ha tuonato Helena, accusando Zeudi di recitare una parte per cercare consenso dal pubblico.

### Accuse e tensioni nel Grande Fratello

Accuse e tensioni nel Grande Fratello

Il conflitto tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma continua a infiammare l’atmosfera all’interno della casa del Grande Fratello. Durante la puntata, la tensione è palpabile, con le due ex amiche che si scagliano reciprocamente accuse pesanti. Zeudi ha insinuato che il legame tra Helena e Javier Martinez sia basato esclusivamente su una strategia per attrarre l’attenzione del pubblico, affermazioni che hanno colpito profondamente Helena, generando un acceso confronto. La modella brasiliana, visibilmente irritata, ha risposto prendendo di mira direttamente Zeudi, accusandola di intromissioni non gradite e di non saper rispettare i confini. Nonostante il tentativo di Zeudi di stemperare la situazione con un gesto di apparente amicizia, offertole attraverso un piatto di lasagne, questo ha solo alimentato la furia di Helena, che ha denunciato l’ipocrisia della sua ex amica e ha chiesto di rispettare la sua privacy.

### L’ipotesi di abbandono e le conseguenze emotive

La situazione si è fatta sempre più tesa, con Helena Prestes che ha espresso chiaramente il suo malessere durante un acceso confronto tra le mura del Grande Fratello. Dopo le forti scosse emotive seguite alle accuse di Zeudi Di Palma, l’idea di abbandonare il programma è diventata sempre più concreta nella mente di Helena. In un verso del suo ardente sfogo, ha dichiarato: “Domani mattina vado a chiedere alla psicologa di andarmene via di qui”. Queste parole sono risuonate come un campanello d’allarme per i fan del reality, poiché rivelano la fragilità emotiva in cui si trova la modella brasiliana.

È evidente che il conflitto e le tensioni all’interno della casa hanno un impatto significativo sulla sua stabilità psicologica. Dopo la diretta, Helena ha manifestato un profondo turbamento, mettendo in evidenza come le interazioni con Zeudi, ormai deteriorate, abbiano contribuito a creare una situazione insostenibile per lei. La pressione di essere sempre sotto gli occhi dei telespettatori, unita alle battaglie personali che deve affrontare, sembra averla spinta a considerare seriamente la possibilità di lasciare il programma, attirando così l’attenzione di tutti su uno dei momenti più delicati della sua esperienza al Grande Fratello.