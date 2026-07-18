18 Luglio 2026

Home / INTERNET / Usa le foto di una studentessa per falsi profili: risarcimento da 10mila sterline

La notizia in sintesi

Sasha-Jay Davies riceverà un risarcimento dopo anni di furto d’identità online.

riceverà un risarcimento dopo anni di furto d’identità online. Elha Mai Weston ha ammesso una campagna di impersonificazione durata dal 2022 al 2026.

ha ammesso una campagna di impersonificazione durata dal 2022 al 2026. Profili falsi su app e social hanno ingannato migliaia di persone.

L’accordo civile vieta nuove condotte e può comportare conseguenze giudiziarie.

(Riassunto generato con AI)

Risarcimento per il catfishing di Sasha-Jay Davies

Sasha-Jay Davies, studentessa diciannovenne di Aberdare, riceverà un risarcimento dopo che le sue fotografie sono state utilizzate per creare falsi profili su piattaforme di incontri e social network. Secondo BBC News, Elha Mai Weston ha impersonato la giovane in una campagna online che, tra il 2022 e il 2026, ha indotto numerosi uomini a credere di avere con lei relazioni sentimentali reali. Il caso è approdato all’Alta Corte di Londra, dove Weston ha riconosciuto l’illecito e ha accettato di versare a Davies un importo riportato di 10mila sterline.

La vicenda evidenzia l’impatto concreto del catfishing: non solo inganno digitale, ma paura, isolamento e molestie nel mondo reale. I profili falsi, presentati con i nomi di Sophie e Sophie Kadare, hanno infatti fatto sì che estranei riconoscessero Davies e la contattassero convinti di conoscerla.

Le immagini della studentessa sono circolate su Tinder, Hinge, Snapchat, TikTok, Instagram, Facebook e SoundCloud. Gli account che fingevano di essere Sasha-Jay hanno raggiunto 81mila follower su TikTok e 22mila su Instagram, superando complessivamente 100mila seguaci.

Quattro anni di identità digitale sottratta

La Corte ha descritto la condotta di Weston come una “campagna sostenuta di impersonificazione online”. La donna ha usato fotografie di Davies e immagini generate o modificate con l’intelligenza artificiale, basate sulle sue sembianze, per alimentare i profili fasulli anche dopo che la studentessa aveva reso privati i propri account autentici.

Davies ha raccontato in precedenza a BBC Wales di aver cambiato le proprie abitudini per il timore di essere avvicinata da uomini sconosciuti. “Uscivo molto, ma ora difficilmente esco perché ho paura di quale uomo mi si avvicinerà”, aveva spiegato. La giovane ha riferito di essere stata accusata di aver inviato messaggi, illuso persone o organizzato incontri che non aveva mai concordato.

Uno degli episodi emersi in tribunale riguarda un uomo che aveva scambiato messaggi per mesi con un account falso, convinto di avere una relazione autentica con Davies. Circa 20 uomini e diverse donne avrebbero inoltre contattato la studentessa sui social pensando di conoscerla. Il primo profilo falso era apparso su TikTok nel 2022, quando Davies aveva 16 anni.

Il catfishing consiste nella creazione di un’identità online falsa con l’obiettivo di ingannare altre persone. Può essere usato per ottenere denaro, avviare relazioni sentimentali o soddisfare altre finalità personali. In questo caso, la dimensione della diffusione dei contenuti ha aggravato le conseguenze sulla vita quotidiana della vittima.

L’accordo limita il rischio di nuove impersonificazioni

Weston ha ammesso che la sua condotta era sbagliata e ha riconosciuto il “fortissimo disagio e la sofferenza” arrecati a Davies. Davanti alla Corte, ha espresso rammarico e si è scusata “con tutto il cuore e senza riserve” per quanto accaduto.

L’intesa è formalizzata attraverso un Tomlin Order, un accordo civile vincolante. Oltre al risarcimento riportato di 10mila sterline, Weston si è impegnata a non ripetere la condotta: una violazione dell’accordo potrebbe configurare oltraggio alla corte.

Il provvedimento concentra l’attenzione sulla tutela dell’identità personale quando immagini autentiche vengono riutilizzate e amplificate sulle piattaforme digitali.

FAQ

Chi è Sasha-Jay Davies?

Sì, è una studentessa di 19 anni di Aberdare le cui immagini sono state impiegate senza consenso in falsi profili social e di dating.

Quanto vale il risarcimento concordato?

Sì, Weston ha accettato di pagare a Davies un risarcimento riportato di 10mila sterline, secondo i documenti discussi in tribunale.

Su quali piattaforme apparivano i profili falsi?

Sì, le fotografie sono state pubblicate su Tinder, Hinge, Snapchat, TikTok, Instagram, Facebook e SoundCloud.

Che cos’è un Tomlin Order?

Sì, è un accordo civile vincolante: nel caso di Weston impone di non reiterare le impersonificazioni, con rischio di oltraggio alla corte.

Come è stata verificata questa ricostruzione?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui BBC News.