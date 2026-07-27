Apple potrebbe presentare gli smart glasses alla WWDC del prossimo giugno

27 Luglio 2026

La notizia in sintesi

Apple potrebbe presentare i primi smart glasses al WWDC del prossimo giugno.

potrebbe presentare i primi smart glasses al WWDC del prossimo giugno. Il lancio commerciale sarebbe atteso entro la fine del 2027.

Privacy e gestione delle registrazioni restano il nodo principale del progetto.

Possibili elaborazione locale e assenza di riconoscimento facciale.

Riassunto generato con AI

Apple prepara gli smart glasses con la privacy al centro

Apple starebbe pianificando di svelare i suoi primi smart glasses al WWDC del prossimo giugno, con un possibile arrivo sul mercato entro la fine del 2027. L’indiscrezione è attribuita a Mark Gurman, che collega i tempi del progetto soprattutto alla necessità di definire funzioni e comunicazione sulla privacy.

Il tema è rilevante perché gli occhiali intelligenti, e in particolare quelli di Meta, hanno acceso un dibattito sulla possibilità di acquisire foto e video senza rendere immediatamente evidente la registrazione alle persone vicine. Per Apple, entrare in questo segmento significa quindi confrontarsi con un rischio reputazionale diretto.

La società ha costruito per oltre un decennio una parte centrale della propria identità di prodotto attorno alla tutela dei dati personali. Per questo, secondo Gurman, le scelte tecniche e il modo in cui verranno spiegate al pubblico potrebbero pesare quanto l’hardware stesso.

Registrazioni, intelligenza artificiale e limiti tecnici

Secondo Mark Gurman, Apple potrebbe privilegiare l’elaborazione dei dati direttamente sul dispositivo. Questo approccio ridurrebbe la necessità di trasferire informazioni all’esterno e sarebbe coerente con la linea di privacy che l’azienda ha promosso nei suoi prodotti.

Tra le funzioni che potrebbero restare escluse figurano il riconoscimento facciale e una registrazione sempre attiva sul modello del super sensing di Meta. Non si tratta di dettagli marginali: sono proprio le capacità di ripresa discreta e continuativa a rendere gli smart glasses controversi nel confronto pubblico.

Gurman ritiene inoltre che Apple eviterà di utilizzare le registrazioni dei clienti per addestrare modelli di intelligenza artificiale. L’eventuale esclusione di questo impiego fisserebbe un confine netto tra la raccolta di contenuti da parte dell’utente e l’uso dei dati per lo sviluppo dei sistemi AI.

Sarebbero allo studio anche ulteriori misure software e hardware dedicate alla riservatezza. La fonte non precisa quali siano, ma il riferimento indica che il progetto non dipenderebbe soltanto da impostazioni visibili nell’interfaccia, bensì da scelte integrate nella progettazione del dispositivo.

Il ritardo ipotizzato fino al 2027 può quindi essere letto come il tempo necessario per allineare prodotto, funzioni e messaggio pubblico. In una categoria dove la telecamera è il principale elemento di frizione, la credibilità di Apple dipenderà dalla coerenza tra promesse e limiti effettivi.

La cautela assume un valore strategico: l’ingresso di Apple negli smart glasses non sarebbe soltanto l’arrivo di un nuovo dispositivo, ma un test concreto della sua impostazione sulla privacy in un contesto più esposto rispetto a smartphone e computer.

Una possibile versione senza fotocamera

Tra le ipotesi riportate c’è anche una futura versione degli smart glasses senza fotocamera. Un’altra possibilità è una camera destinata esclusivamente al rilevamento, senza capacità di acquisire foto o video.

La soluzione richiamerebbe quanto ipotizzato per gli AirPods con funzioni AI di Apple. Limitare la fotocamera al sensing potrebbe ridurre il timore di registrazioni non riconoscibili, ma segnerebbe anche una distinzione precisa rispetto ai prodotti che puntano sulla cattura di contenuti.

Resta da vedere quali opzioni arriveranno effettivamente al debutto: la pianificazione indicata da Gurman descrive intenzioni e non specifiche ufficializzate da Apple.

FAQ

Quando Apple potrebbe presentare gli smart glasses?

Sì, secondo Mark Gurman la presentazione sarebbe pianificata al WWDC del prossimo giugno, mentre il lancio è atteso entro la fine del 2027.

Perché la privacy ritarderebbe il progetto Apple?

Sì, la privacy sarebbe un fattore centrale perché gli smart glasses possono catturare foto e video in modo poco evidente, tema controverso soprattutto per i dispositivi di Meta.

Apple userà il riconoscimento facciale?

Sì, l’indicazione riportata è che Apple potrebbe evitare il riconoscimento facciale e funzioni di registrazione sempre attive simili al super sensing di Meta.

Le registrazioni serviranno ad addestrare l’intelligenza artificiale?

Sì, secondo Gurman Apple dovrebbe evitare di usare le registrazioni dei clienti per addestrare i modelli di intelligenza artificiale.

Quali fonti hanno verificato queste informazioni?

Sì. Questo contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui The Verge.