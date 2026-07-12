Met Gala 2026 celebra l’identità beauty tra capelli, trucco e manicure

12 Luglio 2026

La notizia in sintesi

Met Gala 2026 al Metropolitan Museum di New York il 4 maggio.

al Metropolitan Museum di il 4 maggio. Il tema Costume Art ha legato moda, arte e corpo.

Kim Kardashian , Rihanna e Nicole Kidman tra i beauty look osservati.

, e tra i beauty look osservati. Capelli, manicure e trucco hanno definito le scelte più riconoscibili.

Riassunto generato con AI

Met Gala 2026, il beauty punta sull’identità

Il Met Gala 2026, ospitato lunedì 4 maggio al Costume Institute del Metropolitan Museum di New York, ha trasformato il red carpet in un confronto tra moda, arte e bellezza. L’evento, dedicato al tema Costume Art, ha chiamato celebrità e ospiti a interpretare il rapporto tra abito e corpo, mentre hair styling, make-up e manicure hanno assunto un ruolo centrale nella costruzione dell’immagine.

La serata si è svolta nel consueto clima di glamour, pur accompagnata da contestazioni e polemiche legate alla presenza di Jeff Bezos e della moglie Lauren Sanchez, indicati come principali sponsor dell’edizione. Tra le assenze segnalate figurano il sindaco di New York Zohran Mamdani, Meryl Streep e Zendaya.

Nel complesso, sul tappeto rosso hanno prevalso scelte prudenti, con pochi guizzi estremi ma alcuni dettagli capaci di distinguersi: chiome XXL, colori metallici, linee grafiche e unghie scure. Il risultato è stato un linguaggio beauty più misurato rispetto alla tradizione dell’evento, ma comunque coerente con l’idea del corpo come spazio espressivo.

Capelli e trucco tra rigore e sperimentazione

Il tema Costume Art richiama la mostra del Metropolitan Museum of Art, dedicata al dialogo tra moda e arte attraverso sculture, dipinti e abiti storici: un percorso composto da 5mila pezzi. Sul red carpet, le scelte estetiche hanno ripreso questo concetto soprattutto attraverso texture, proporzioni e contrasti cromatici, più che con trasformazioni radicali.

Emma Chamberlain ha scelto un make-up neo gotico nei toni della terra, illuminato da tocchi dorati. Kim Kardashian, fotografata con capelli molto scuri il 3 maggio e bionda il giorno successivo, ha portato una chioma bionda scompigliata, texturizzata e in alcuni punti crespa: un cambio di hair look netto, in linea con la sua frequente sperimentazione d’immagine.

Cara Delevingne ha puntato su un’eleganza costruita con riferimenti classici: capelli tirati e raccolti, riga laterale e un’onda effetto wet ispirata agli anni Venti. L’ombretto è rimasto leggero, l’eyeliner nero ha dato profondità allo sguardo e le labbra nude hanno lasciato spazio alla manicure rouge noir, elemento di rottura in un insieme altrimenti essenziale.

Nicole Kidman si è distinta con capelli sciolti molto lunghi, riga centrale e maxi frangia a tendina. La figlia diciassettenne Sunday Rose, modella e sua accompagnatrice, ha scelto una soluzione simile: le due hanno valorizzato la scelta condivisa delle chiome XXL posando con un effetto coordinato.

All’estremo opposto, Gigi Hadid ha proposto un beauty look ispirato alla naturalezza degli anni Novanta, con capelli vaporosi e trucco sunkissed. Una lettura minimalista, associata al suo abito effetto nude, che richiama il principio attribuito a Mies van der Rohe: less is more.

Il dettaglio beauty diventa parte del racconto

La scelta più massimalista è stata quella di Rihanna, che ha costruito un total look in oro: abito, gioielli e riccioli metallici tra i capelli hanno formato un unico filo narrativo. Il colore non è stato un semplice accessorio, ma la chiave visiva dell’intera apparizione.

Il Met Gala 2026 conferma così che il beauty non accompagna soltanto l’abito: può definirne il significato. In questa edizione, il dato più evidente è il ricorso a dettagli precisi e riconoscibili, capaci di rendere personale un’impostazione complessivamente più controllata.

Le chiome di Nicole Kidman e Sunday Rose, il biondo texturizzato di Kim Kardashian, la manicure di Cara Delevingne e l’oro di Rihanna mostrano come la coerenza estetica sia stata più importante dell’eccesso.

FAQ

Dove si è svolto il Met Gala 2026?

Sì, si è svolto al Costume Institute del Metropolitan Museum di New York, lunedì 4 maggio.

Qual era il tema del Met Gala 2026?

Sì, il tema era Costume Art, dedicato al rapporto tra moda, arte, abito e corpo.

Quale look ha scelto Kim Kardashian?

Sì, Kim Kardashian ha sfoggiato capelli biondi, scompigliati, texturizzati e a tratti crespi.

Come era la manicure di Cara Delevingne?

Sì, Cara Delevingne ha scelto una manicure rouge noir, abbinata a labbra nude e eyeliner nero.

Come è stata verificata questa ricostruzione?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Amica.