Home / FASHION BEAUTY & LUXURY / Stefano Gabbana si dimette dalla presidenza Dolce & Gabbana e avvia nuova fase per la maison

Stefano Gabbana lascia la presidenza di Dolce & Gabbana: cosa cambia

Lo stilista Stefano Gabbana ha lasciato a sorpresa la presidenza di Dolce & Gabbana, aprendo una fase delicata per la maison di lusso milanese. La decisione, riportata da Bloomberg, arriva mentre il gruppo tratta con le banche la ristrutturazione di circa 450 milioni di euro di debito e valuta il futuro della quota del 40% detenuta dal designer.

La guida passa ad Alfonso Dolce, nuovo presidente, mentre l’ex CEO di Gucci Stefano Cantino è atteso in un ruolo chiave nella governance.

La scelta di rivedere la struttura finanziaria, anche attraverso possibili cessioni immobiliari e rinnovi di licenze, nasce dal rallentamento globale del settore del lusso e dalla necessità di rafforzare la liquidità del gruppo.

In sintesi:

Stefano Gabbana lascia la presidenza di Dolce & Gabbana e valuta la quota del 40%.

Dolce & Gabbana negozia con le banche la ristrutturazione di 450 milioni di debito.

Richiesti nuovi fondi fino a 150 milioni e possibili cessioni di asset immobiliari.

Alfonso Dolce nuovo presidente, Stefano Cantino atteso in un ruolo strategico.

Nuova governance e ristrutturazione finanziaria per Dolce & Gabbana

L’uscita di Stefano Gabbana dalla presidenza segna un passaggio di fase per Dolce & Gabbana, storica casa di moda italiana fondata a Milano. Secondo quanto riportato da Bloomberg, lo stilista sta valutando il futuro della propria partecipazione del 40%, elemento cruciale per il controllo dell’azienda.

Parallelamente, il gruppo è impegnato in un negoziato con il sistema bancario per ristrutturare circa 450 milioni di euro di debito, con l’obiettivo di allungare le scadenze, alleggerire la pressione finanziaria e ottenere nuovi finanziamenti fino a 150 milioni. Tra le opzioni sul tavolo figurano la cessione di alcuni asset immobiliari e il rinnovo di licenze strategiche, strumenti funzionali a liberare liquidità e sostenere la crescita nei mercati chiave.

La presidenza passa ad Alfonso Dolce, mentre l’ingresso dell’ex CEO di Gucci Stefano Cantino in un ruolo apicale potrebbe portare competenze manageriali e retail decisive per rafforzare il posizionamento competitivo del marchio nel lusso globale.

Prospettive future e impatto sul posizionamento nel lusso globale

La combinazione tra cambio di governance e ristrutturazione del debito può ridisegnare il profilo strategico di Dolce & Gabbana nei prossimi anni.

L’eventuale riassetto della quota del 40% di Stefano Gabbana apre scenari che vanno dal consolidamento interno a possibili partnership industriali o finanziarie, in linea con le dinamiche di concentrazione del lusso internazionale.

L’arrivo di Stefano Cantino, forte dell’esperienza maturata in Gucci, lascia prevedere un’accelerazione su branding, retail omnicanale e mercati asiatici, ambiti cruciali per la competitività futura della maison.

FAQ

Perché Stefano Gabbana ha lasciato la presidenza di Dolce & Gabbana?

La scelta è legata a una fase di riposizionamento strategico della maison, mentre Gabbana valuta il futuro della sua quota del 40% nell’azienda.

Cosa prevede la ristrutturazione del debito di Dolce & Gabbana?

Prevede la rinegoziazione di circa 450 milioni di debito con le banche e la possibile richiesta di nuovi finanziamenti fino a 150 milioni.

Chi è Alfonso Dolce e quale ruolo avrà nel gruppo?

Alfonso Dolce è il nuovo presidente di Dolce & Gabbana e guiderà la fase di ristrutturazione finanziaria e organizzativa del gruppo.

Che ruolo potrà avere Stefano Cantino in Dolce & Gabbana?

Stefano Cantino, ex CEO di Gucci, è atteso in un ruolo manageriale strategico, focalizzato su sviluppo internazionale, retail e posizionamento del brand.

Quali sono le fonti alla base di queste informazioni su Dolce & Gabbana?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.