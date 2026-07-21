21 Luglio 2026

Home / TOKENIZZAZIONE - RWA - BLOCKCHAIN / Il Parlamento britannico indaga sui limiti bancari alle aziende crypto

La notizia in sintesi

Il Parlamento britannico indaga sulle restrizioni bancarie verso il comparto crypto.

Consultazione di sei settimane per banche, fintech, pagamenti e operatori digitali.

Esame su conti negati, chiusure, blocchi e limiti ai trasferimenti crypto.

Il rapporto APPG proporrà raccomandazioni al governo del Regno Unito.

(Riassunto generato con AI)

Indagine britannica sulle banche e le imprese crypto

Nelle ultime ore il Parlamento del Regno Unito, attraverso l’APPG Crypto and Digital Assets, ha avviato a Westminster un’indagine sulle relazioni fra banche e imprese crypto. Il gruppo, presieduto da Lord Vaizey of Didcot e dal deputato laburista Gurinder Singh Josan CBE, raccoglierà per sei settimane contributi scritti da banche, società di pagamento, fintech e operatori di asset digitali. L’obiettivo è accertare se rifiuti di conti, chiusure e limiti ai pagamenti crypto siano proporzionati e quali effetti producano su clienti, aziende, innovazione e concorrenza.

L’iniziativa si inserisce nel quadro normativo britannico in sviluppo per asset digitali, stablecoin e mercati tokenizzati. L’APPG vuole chiarire come gli istituti valutino i rischi del comparto e se le loro politiche restino appropriate. Al termine della consultazione, il gruppo pubblicherà conclusioni e raccomandazioni per il governo britannico.

Conti negati, blocchi e impatto sulle imprese

Il perimetro dell’esame comprende le segnalazioni di società crypto che non riescono ad aprire o mantenere conti bancari, oltre alle difficoltà denunciate da servizi professionali collegati al settore, comprese le assicurazioni. I parlamentari analizzeranno anche le misure adottate da diverse grandi banche britanniche: blocchi verso determinate piattaforme crypto e soglie ai trasferimenti collegati agli asset digitali. La verifica dovrà stabilire come queste limitazioni vengano applicate e se rispondano effettivamente ai rischi che gli istituti intendono gestire.

Lord Vaizey of Didcot ha riferito che l’APPG riceve da anni segnalazioni ricorrenti di ostacoli nell’accesso a conti e servizi bancari da parte delle imprese di cryptoasset. Il tema non riguarda quindi soltanto la continuità operativa delle aziende, ma anche la capacità del mercato di competere in condizioni trasparenti. Il gruppo non equipara formalmente la situazione britannica alla controversia statunitense nota nel settore come “Operation Chokepoint 2.0”, ma riconosce che l’accesso ai servizi bancari è diventato una questione ripetutamente sollevata nel Paese.

L’indagine arriva inoltre mentre il governo amplia le iniziative finanziarie digitali. All’inizio del mese, la cancelliera Rachel Reeves ha annunciato l’intenzione di emettere entro l’inizio del 2027 il primo Digital Gilt Instrument, attraverso la piattaforma blockchain Orion di HSBC, nel sandbox di Bank of England e Financial Conduct Authority.

Un rapporto senza poteri legislativi immediati

L’esito dell’inchiesta non produrrà obblighi legali diretti: gli All-Party Parliamentary Group non dispongono di poteri legislativi. Tuttavia, il rapporto potrà influenzare il confronto successivo tra Parlamento, regolatori, banche e imprese crypto. La conseguenza più rilevante sarà quindi la disponibilità di evidenze raccolte anche dagli istituti finanziari, utili per distinguere le misure di gestione del rischio da eventuali barriere non necessarie per aziende legittime.

In un mercato che cerca rapporti più stabili con la finanza tradizionale, la proporzionalità delle restrizioni bancarie diventa un nodo centrale della strategia britannica sugli asset digitali.

FAQ

Chi guida l’indagine parlamentare britannica?

Sì, l’APPG è presieduto da Lord Vaizey of Didcot e dal deputato laburista Gurinder Singh Josan CBE.

Quanto durerà la raccolta delle prove?

Sì, la consultazione prevede sei settimane di contributi scritti da banche, fintech, imprese di pagamento e aziende crypto.

Quali pratiche bancarie saranno esaminate?

Sì, l’indagine riguarda conti rifiutati o chiusi, blocchi di pagamenti verso piattaforme e limiti ai trasferimenti crypto.

Il rapporto APPG cambierà subito le regole?

Sì, il rapporto conterrà raccomandazioni, ma l’APPG non ha poteri legislativi e non può introdurre obblighi immediati.

Come sono state verificate queste informazioni?

Sì, il contenuto nasce dall’analisi approfondita e dalla verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: CoinDesk e crypto.news.