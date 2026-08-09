Clarity Act, il Senato Usa voterà sulla procedura il 15 settembre

9 Agosto 2026

La notizia in sintesi

John Thune ha presentato la cloture sul CLARITY Act al Senato USA.

ha presentato la cloture sul al Senato USA. Il primo test procedurale è fissato per il 15 settembre 2026.

Servono 60 voti, quindi un sostegno bipartisan oltre la maggioranza repubblicana.

Etica pubblica, stablecoin e protezioni DeFi restano i principali nodi negoziali.

( Riassunto generato con AI)

CLARITY Act, il Senato prepara il voto

Il Senato degli Stati Uniti, guidato dal Majority Leader John Thune, ha avviato il percorso procedurale per il Digital Asset Market Clarity Act, noto come CLARITY Act, il disegno di legge destinato a definire una struttura federale per il mercato delle criptovalute. La cloture sulla mozione per procedere all’esame di H.R. 3633 porterà i senatori a un primo voto il 15 settembre 2026, dopo la ripresa dei lavori prevista il giorno precedente.

Il passaggio serve a limitare l’ostruzionismo parlamentare e a verificare se esista una maggioranza bipartisan capace di aprire l’iter legislativo. Non è però un voto finale sulla legge: anche con esito favorevole, il testo dovrà affrontare dibattito, emendamenti e ulteriori votazioni prima di poter raggiungere il presidente.

La posta in gioco è alta perché il provvedimento dovrebbe assegnare regole più chiare alla negoziazione di asset digitali e ripartire le competenze di vigilanza tra SEC e CFTC. Il tentativo arriva in una finestra politica ridotta, alla vigilia della fase più intensa della campagna per le elezioni di midterm.

I numeri e i nodi ancora aperti

Per approvare la cloture occorrono 60 voti su 100. I repubblicani dispongono di 53 seggi, perciò, qualora votassero compatti, sarebbero necessari almeno sette consensi tra democratici e indipendenti; il margine potrebbe aumentare se emergessero defezioni interne, come le riserve espresse dal senatore Josh Hawley sui rischi di spostamento dei depositi.

Il testo parte comunque da alcuni precedenti bipartisan: la Camera aveva approvato una versione precedente con 294 voti favorevoli e 134 contrari nel luglio 2025, mentre il Senate Banking Committee aveva avanzato la propria parte del disegno di legge con un voto di 15 a 9 nel maggio 2026. Il chairman Tim Scott e altri sponsor repubblicani sostengono che il quadro normativo possa mantenere sviluppo e investimenti digitali negli Stati Uniti.

Restano però divisioni su ricompense delle stablecoin, tutela degli investitori, finanza illecita, poteri di enforcement e responsabilità di sviluppatori e gestori DeFi. La senatrice Cynthia Lummis aveva diffuso a luglio un testo aggiornato che riuniva il lavoro delle commissioni Banking e Agriculture, ma l’integrazione delle diverse formulazioni rimane da definire.

Particolarmente delicata è la questione etica collegata al presidente Donald Trump e ai suoi interessi nel settore crypto. I senatori Ruben Gallego e Thom Tillis hanno inviato alla Casa Bianca una proposta bipartisan che includerebbe vincoli per alti funzionari e coniugi nell’emissione o sponsorizzazione di asset digitali, oltre alla cessione delle attività crypto del presidente; secondo le ricostruzioni disponibili, la Casa Bianca non ha approvato il compromesso.

Settembre decide il margine politico

La cloture mantiene vivo il provvedimento, ma non risolve le fratture negoziali. Zach Pandl, responsabile della ricerca di Grayscale, ritiene basse le probabilità di approvazione entro il 2026 per il calendario del Senato e la pressione elettorale; Galaxy Research ha ridotto dal 50% al 30% la propria stima di approvazione annuale.

In assenza della legge, la SEC può proseguire con regole su emissioni, custodia, trading e titoli onchain, ma un intervento dell’agenzia non equivale a una norma approvata dal Congresso. Un fallimento a settembre lascerebbe poco tempo per ricostruire una maggioranza e potrebbe rinviare il dossier a un nuovo Congresso.

FAQ

Quando voterà il Senato sul CLARITY Act?

Sì: il primo voto procedurale sulla cloture è previsto alle 2:15 p.m. ET del 15 settembre 2026.

Il voto del 15 settembre approva la legge?

No: il voto riguarda la mozione per procedere e non costituisce l’approvazione finale del CLARITY Act.

Quanti voti servono per la cloture?

Sì: per superare la cloture servono 60 voti su 100 al Senato degli Stati Uniti.

Quali temi dividono democratici e repubblicani?

Sì: le divergenze riguardano etica pubblica, stablecoin, finanza illecita, protezione degli investitori, poteri di vigilanza e norme DeFi.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì: il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su Criptovaluta.it®, FinanceFeeds e crypto.news.