Brasile, stop fino a 24 ore ai trasferimenti crypto sopra i 10.000 dollari

9 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Banco Central do Brasil introduce attese preventive sui trasferimenti crypto rilevanti.

introduce attese preventive sui trasferimenti crypto rilevanti. La soglia è 10.000 dollari, anche sommando operazioni dello stesso giorno.

Coinvolti wallet self-custody e fornitori crypto esteri.

La misura si inserisce nella supervisione rafforzata del settore dal 2027.

Riassunto generato con AI)

Brasile, attesa di 24 ore sui trasferimenti crypto

Il Banco Central do Brasil imporrà dal 1° gennaio 2027 un periodo di trattenimento fino a 24 ore per determinati trasferimenti di criptovalute effettuati tramite operatori autorizzati nel Brasile. La misura riguarda operazioni superiori a 10.000 dollari di controvalore, dirette verso fornitori crypto esteri o wallet in autocustodia, ed è prevista dalla Resolution BCB No. 584, pubblicata il 7 agosto.

L’obiettivo è contrastare le frodi finanziarie che sfruttano la rapidità delle transazioni digitali, comprese quelle con stablecoin, per spostare fondi fuori dal Paese o verso indirizzi controllati direttamente dagli utenti. La soglia si applica sia a una singola operazione sia alla somma dei trasferimenti eseguiti dallo stesso cliente nella medesima giornata.

Come funzioneranno controlli e obblighi degli operatori

Il limite non introduce un blocco permanente né un ritardo generalizzato su ogni prelievo crypto. Gli operatori dovranno trattenere i fondi per il tempo necessario alla verifica e potranno sbloccare il trasferimento prima delle 24 ore se l’analisi del rischio rispetterà i parametri fissati dalla banca centrale.

Le operazioni sotto soglia potranno comunque essere esaminate più a fondo quando le politiche interne dell’intermediario rileveranno elementi di rischio. Gli utenti dovranno essere avvisati della sospensione, mentre i fornitori di servizi su asset virtuali conserveranno registri su frodi, tentativi di frode e interventi correttivi adottati.

Il provvedimento amplia ai servizi crypto strumenti già usati nei controlli contro le frodi nei pagamenti. Per gli exchange, la novità richiederà sistemi capaci di aggregare le operazioni giornaliere di ciascun cliente, gestire notifiche e documentare le valutazioni effettuate.

La regola arriva insieme a un quadro più vasto: dal 2027 i fornitori dovranno rispettare requisiti su capitale, gestione dei rischi e trasparenza, entrando entro il 30 giugno 2028 nel più stringente Segmento 4 di vigilanza, indipendentemente dalle dimensioni. Il Fondo Monetario Internazionale ha inoltre rilevato la forte crescita dell’attività crypto brasiliana, in particolare nelle stablecoin ancorate al dollaro.

La sfida tra protezione e operatività del mercato

Il tempo aggiuntivo può offrire a vittime e autorità una finestra per intervenire prima che i fondi siano trasferiti rapidamente su circuiti esteri o wallet privati. L’efficacia concreta dipenderà però dalla capacità degli operatori di intercettare i casi sospetti senza rallentare inutilmente le transazioni legittime.

Le associazioni del settore, secondo le ricostruzioni disponibili, temono vincoli operativi per gli exchange regolamentati e un possibile vantaggio per piattaforme offshore. La norma segna comunque il passaggio da una disciplina centrata sulle autorizzazioni a una supervisione continuativa dei flussi e dei rischi.

FAQ

Quando entra in vigore il fermo crypto?

Dal 1° gennaio 2027, gli operatori autorizzati in Brasile dovranno applicare i nuovi controlli previsti dalla Resolution BCB No. 584.

Qual è la soglia dei trasferimenti controllati?

La soglia è di 10.000 dollari di controvalore, calcolata su una singola operazione oppure sul totale giornaliero dello stesso cliente.

Quali trasferimenti sono coinvolti?

Sono coinvolti i trasferimenti verso fornitori crypto esteri e wallet self-custody, effettuati tramite i soggetti autorizzati a operare nel Paese.

Il trasferimento sarà sempre bloccato 24 ore?

No. L’operatore potrà rilasciare prima i fondi dopo aver concluso la valutazione del rischio secondo le condizioni stabilite dal regolatore.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì. Il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Criptovaluta.it®, articolo di Gianluca Grossi, e crypto.news.