Polymarket introduce prezzi mediati per i mercati crypto a breve termine

9 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Polymarket introduce prezzi medi ponderati per i contratti crypto a breve scadenza.

introduce prezzi medi ponderati per i contratti crypto a breve scadenza. Il cambiamento risponde a segnalazioni su possibili manipolazioni nelle finestre di regolamento.

I dati arriveranno da Chainlink Data Streams con medie di 30 o 60 secondi.

con medie di 30 o 60 secondi. Uno studio ha rilevato perdite concentrate tra trader retail nei casi analizzati.

( Riassunto generato con AI)

Polymarket cambia le regole dei mercati crypto

Polymarket ha sostituito il prezzo rilevato in un singolo istante con una media ponderata nel tempo per regolare i suoi mercati sulle criptovalute a breve durata. La piattaforma interviene dopo mesi di contestazioni da parte dei trader e dopo una ricerca accademica che ha segnalato possibili anomalie nelle finestre finali di regolamento dei contratti su Bitcoin.

Nei mercati da cinque minuti sarà applicata una media sui 30 secondi, mentre per i contratti da 15 minuti e quattro ore la finestra salirà a 60 secondi. I dati di prezzo saranno forniti da Chainlink Data Streams. “Per proteggere l’integrità del mercato nei nostri mercati crypto up/down, stiamo aggiornando il modo in cui questi mercati vengono regolati”, ha dichiarato la società.

La modifica punta a ridurre il peso di oscillazioni momentanee del sottostante nel preciso momento che decide l’esito della previsione. Durante agosto, Polymarket ha inoltre annunciato 1 milione di dollari in premi di liquidità destinati ai mercati interessati dalla transizione.

Il tema è rilevante perché nei contratti molto brevi anche uno scostamento minimo sopra o sotto un livello di riferimento può determinare l’intero pagamento. Il nuovo metodo non elimina in assoluto il rischio di condizionamento del prezzo, ma rende più difficile basare il risultato su un movimento di pochi secondi.

Perché la media temporale riduce il rischio

Il punto debole del modello precedente era strutturale: un contratto basato sul valore di un asset finanziario può essere influenzato operando sul mercato che determina quel valore. Per alterare il regolamento con una media di 30 o 60 secondi, chi tentasse di muovere il sottostante dovrebbe mantenere la distorsione più a lungo, affrontando costi maggiori e un’esposizione più ampia all’arbitraggio e alla normale attività di mercato.

I ricercatori della Stanford University e della Singapore Management University hanno esaminato circa due mesi di contratti quinquennali su Bitcoin di Polymarket. Hanno identificato 821 account che avrebbero ottenuto complessivamente 8,2 milioni di dollari nelle finestre di regolamento classificate come probabilmente manipolate.

“La vulnerabilità è strutturale”, hanno scritto gli autori, rilevando ordini insolitamente grandi su Binance negli ultimi secondi prima del regolamento e rapidi rovesciamenti del prezzo di Bitcoin. Lo studio non ha provato l’intento dei trader né ha stabilito che gli autori degli ordini sul mercato spot fossero gli stessi titolari delle posizioni redditizie su Polymarket.

Tuttavia, escludendo i market maker, il 93% delle perdite nelle finestre considerate manipolate sarebbe stato sostenuto da trader retail. Secondo i ricercatori, una scommessa considerata dal mercato quasi certa veniva ribaltata in un caso su tre.

Anche analisti onchain avevano descritto una possibile strategia: costruire una grande posizione sul mercato previsionale e operare aggressivamente sulla criptovaluta sottostante vicino alla scadenza. L’eventuale perdita sullo spot o sui derivati può infatti risultare conveniente se il guadagno sul contratto di previsione è superiore.

La media temporale modifica questa convenienza economica, perché richiede capitale e continuità d’azione per l’intera finestra di rilevazione. Resta però un equilibrio delicato: una finestra troppo lunga può incorporare movimenti avvenuti dopo il momento che i trader ritenevano oggetto della previsione.

Il test decisivo sarà la fiducia dei trader

La revisione di Polymarket sarà osservata come un test sulla capacità delle regole tecniche di rafforzare la fiducia senza ridurre la liquidità nei mercati più rapidi. I trader valuteranno se i rovesciamenti dell’ultimo secondo diminuiranno o se le eventuali strategie sospette si adatteranno alle nuove finestre.

Kalshi ha dichiarato di usare un indice di prezzo regolamentato di CF Benchmarks e una media mobile di 60 secondi. La società sostiene che prezzi medi provenienti da exchange regolamentati rendano più onerosi i tentativi di influenzare il regolamento.

La conseguenza più ampia riguarda l’intero settore: quando il pagamento dipende da un prezzo esterno negoziabile, il metodo di calcolo non è un dettaglio tecnico. Diventa parte centrale del rischio del prodotto e della sua credibilità.

FAQ

Quale modifica ha introdotto Polymarket?

Sì, Polymarket usa ora prezzi medi ponderati nel tempo invece di un prezzo rilevato in un singolo istante per i mercati crypto brevi.

Quanto dura la nuova finestra di calcolo?

Sì, la media dura 30 secondi per i contratti da cinque minuti e 60 secondi per quelli da 15 minuti e quattro ore.

Chi fornisce i dati di prezzo?

Sì, i dati necessari al regolamento dei contratti saranno forniti da Chainlink Data Streams, secondo quanto comunicato dalla piattaforma.

Cosa ha rilevato lo studio universitario?

Sì, i ricercatori hanno individuato 821 account associati a 8,2 milioni di dollari di profitti in finestre classificate come probabilmente manipolate.

Come è stata verificata questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui FinanceFeeds.