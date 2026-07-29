Tether e Nairobi Securities Exchange, accordo per esplorare titoli tokenizzati

29 Luglio 2026

La notizia in sintesi

Tether e Nairobi Securities Exchange firmano un memorandum esplorativo.

e firmano un memorandum esplorativo. L’intesa valuta titoli tokenizzati, accesso frazionato e regolamento istantaneo.

Ogni applicazione dipenderà dalle autorizzazioni delle autorità kenyote.

Nessuna piattaforma operativa o uso di USDT è stato approvato.

( Riassunto generato con AI)

Tether e NSE esplorano i titoli tokenizzati

Tether e la Nairobi Securities Exchange (NSE) hanno firmato il 28 luglio un Memorandum d’Intesa per studiare infrastrutture blockchain, titoli tokenizzati e formazione sugli asset digitali in Kenya. L’accordo riguarda la principale borsa di Nairobi, attiva su azioni, debito e derivati, e punta a valutare strumenti che possano ampliare l’accesso ai mercati dei capitali locali e della diaspora kenyota.

L’iniziativa nasce nel quadro della strategia 2025-2029 della NSE, orientata a tecnologia, partecipazione e accessibilità degli investimenti. Le parti non hanno annunciato il lancio di un mercato tokenizzato, né l’approvazione di singoli titoli o una data per un progetto pilota.

Il memorandum è quindi un quadro di esplorazione: il suo avanzamento dipenderà dalle regole vigenti, dalle autorizzazioni e dalla definizione delle responsabilità operative.

Paolo Ardoino, CEO di Tether, ha dichiarato: “I casi d’uso degli asset digitali si stanno evolvendo, dalla crypto verso applicazioni concrete e, in ultima analisi, verso la finanza istituzionale transfrontaliera.”

Hadron, frazionamento e vincoli normativi

Il lavoro previsto si concentra su Hadron, piattaforma di Tether per creare e gestire asset tokenizzati. NSE e Tether intendono esaminare la tokenizzazione di titoli e Real World Asset, l’accesso frazionato per investitori locali e della diaspora, oltre a meccanismi di regolamento istantaneo e atomico.

Un sistema simile potrebbe ridurre i tempi del processo di regolamento oggi articolato in più fasi. Tuttavia, non sono stati indicati quali azioni, obbligazioni o altri strumenti verrebbero tokenizzati, quale blockchain sarebbe usata, né come i registri digitali si collegherebbero ai sistemi di deposito e proprietà esistenti.

I programmi includono anche workshop e formazione per broker quotati alla NSE e gruppi di investitori retail, insieme a flussi di onboarding conformi agli obblighi antiriciclaggio e di identificazione della clientela.

In Kenya, il Virtual Asset Service Providers Act, entrato in vigore il 4 novembre 2025, assegna alla Capital Markets Authority la supervisione della tokenizzazione e alla Central Bank of Kenya quella sull’emissione di stablecoin. Le norme attuative diffuse dal National Treasury nel marzo 2026 risultano ancora in bozza.

USDT resta un’ipotesi, non un via libera

Il memorandum valuta anche l’eventuale uso di USDT come livello infrastrutturale per il regolamento, ma soltanto dove consentito dalle norme kenyote. Nessuna autorizzazione della Capital Markets Authority o della Central Bank of Kenya è stata annunciata per regolare titoli tramite la stablecoin.

Frank Mwiti, CEO della NSE, ha collegato l’intesa agli obiettivi di competitività globale dell’exchange. Il passaggio decisivo sarà trasformare l’esplorazione tecnica in un modello con custodia, tutele per gli investitori, classificazione regolatoria e approvazioni definite.

Per ora, l’accordo segnala l’interesse istituzionale verso la tokenizzazione, senza modificare le regole operative del mercato kenyota.

FAQ

Che cosa hanno firmato Tether e NSE?

Sì, hanno firmato un Memorandum d’Intesa il 28 luglio per esplorare tokenizzazione, infrastrutture blockchain, formazione e regolamento digitale in Kenya.

La NSE lancerà subito titoli tokenizzati?

No, l’intesa non annuncia titoli specifici, una piattaforma attiva, un budget o una scadenza vincolante per un progetto pilota.

USDT è autorizzato per il regolamento?

No, l’uso di USDT è soltanto oggetto di valutazione dove consentito; non è stata comunicata alcuna approvazione regolatoria kenyota.

Chi vigila sulla tokenizzazione in Kenya?

Sì, il Virtual Asset Service Providers Act attribuisce la supervisione della tokenizzazione alla Capital Markets Authority e quella sulle stablecoin alla Central Bank of Kenya.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: The Cryptonomist e crypto.news.