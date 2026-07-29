Apple prepara un hub domestico con display da 7 pollici e Siri evoluta

29 Luglio 2026

La notizia in sintesi

Apple prepara un possibile hub domestico intelligente con schermo da 7 pollici.

prepara un possibile hub domestico intelligente con schermo da 7 pollici. Il progetto integrerebbe una nuova versione di Siri basata sull’intelligenza artificiale.

basata sull’intelligenza artificiale. Secondo Mark Gurman , l’annuncio potrebbe arrivare tra ottobre e l’inizio del prossimo anno.

, l’annuncio potrebbe arrivare tra ottobre e l’inizio del prossimo anno. Il dispositivo rientra nella strategia di Apple per la casa connessa.

( Riassunto generato con AI)

Apple punta a un hub per la casa

Apple starebbe preparando un nuovo hub intelligente per la casa, pensato per competere con dispositivi come Google Nest Hub Mini e Amazon Echo Show. Secondo quanto riferito da Mark Gurman di Bloomberg, il prodotto avrebbe un display quadrato da 7 pollici e un sistema operativo inedito derivato da tvOS. Il dispositivo, al centro della nuova strategia domestica del gruppo, dovrebbe mettere la versione potenziata di Siri al centro dell’esperienza.

L’obiettivo sarebbe rendere più diretta la gestione di comunicazioni, sicurezza e accessori connessi, superando una presenza finora affidata soprattutto a prodotti di terze parti. La finestra indicata per un eventuale annuncio va da ottobre all’inizio del prossimo anno, ma il calendario potrebbe subire ulteriori rinvii. La tempistica sarebbe collegata all’arrivo di iOS 27 e della nuova piattaforma di intelligenza artificiale di Siri.

Schermo, Siri e integrazione domestica

Il presunto Home Hub di Apple dovrebbe utilizzare un’interfaccia con griglie di icone, widget e applicazioni, richiamando elementi già familiari su iOS e watchOS. La personalizzazione sarebbe una delle funzioni distintive: il sistema potrebbe modificare automaticamente dimensione di testo e icone in base alla persona che guarda lo schermo. Il report attribuito a Gurman indica inoltre videochiamate, controlli di sicurezza e funzione interfono verso gli altri dispositivi Apple Home.

Il punto rilevante non è soltanto l’aggiunta di uno schermo a un HomePod: il prodotto segnerebbe un tentativo di riunire in un’unica interfaccia i servizi domestici dell’ecosistema. Per anni, le indiscrezioni hanno descritto un “HomePod con schermo”, ma i dettagli concreti sono rimasti limitati. L’ipotesi di un software dedicato, basato su tvOS ma organizzato come iOS, suggerisce invece un dispositivo progettato per l’uso quotidiano in casa e non una semplice variante di un altoparlante esistente.

La nuova Siri avrebbe un ruolo decisivo perché la voce è il principale canale di interazione nei prodotti per la smart home. Apple avrebbe dovuto presentare lo schermo domestico nella primavera del 2025, ma il rinvio dell’assistente aggiornato con l’AI avrebbe spostato anche il lancio dell’hub. Il coordinamento tra hardware e assistente appare quindi una condizione necessaria per l’ingresso più competitivo dell’azienda in questa categoria.

Una gamma domestica più ampia all’orizzonte

L’hub non sarebbe un progetto isolato. Sempre secondo Bloomberg, Apple starebbe lavorando a una videocamera di sicurezza di fascia alta per confrontarsi con il sistema Amazon Ring, oltre a una nuova Apple TV e a un nuovo HomePod mini. In una fase successiva potrebbe arrivare anche il dispositivo con braccio robotico e schermo, già oggetto di indiscrezioni.

Questa possibile gamma amplierebbe il controllo diretto di Apple sulla casa connessa, finora costruita soprattutto attorno alla compatibilità con accessori esterni. Resta però un elemento di cautela: Gurman ritiene possibili nuovi slittamenti. Finché non arriverà un annuncio ufficiale, caratteristiche, nome commerciale e data restano informazioni non confermate dall’azienda.

FAQ

Che cos’è il nuovo hub domestico Apple?

Sì, sarebbe un dispositivo per la casa connessa di Apple, con schermo quadrato da 7 pollici e funzioni di gestione dell’ecosistema Apple Home.

Quando potrebbe essere presentato il dispositivo?

Sì, Mark Gurman prevede un possibile annuncio tra ottobre e l’inizio del prossimo anno, pur segnalando che sono possibili ulteriori rinvii.

Quali funzioni avrebbe il display Apple?

Sì, il report cita icone, widget, applicazioni, videochiamate, sicurezza e interfono, oltre alla regolazione automatica di testo e icone secondo l’utente rilevato.

Perché Siri è centrale nel progetto?

Sì, la versione rinnovata di Siri con AI sarebbe il nucleo del dispositivo e avrebbe contribuito a spostarne il possibile debutto insieme a iOS 27.

Quali fonti hanno verificato queste informazioni?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui The Verge.