Home / AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE / Gemini introduce nuove animazioni dinamiche sui bordi dello schermo per migliorare l’esperienza visiva

Nuovo overlay di Gemini: cosa cambia, per chi e perché

L’overlay di Gemini, assistente basato su intelligenza artificiale di Google, ha ricevuto un nuovo aggiornamento grafico che introduce un’animazione luminosa lungo i bordi dello schermo. La novità, in distribuzione globale da marzo 2026, interessa gli utenti che utilizzano l’overlay fluttuante di Gemini su Android. L’intervento segue una serie di ritocchi rapidi all’interfaccia, dal pulsante Strumenti alla reintroduzione di effetti visivi ispirati a “Cerchia e Cerca”. L’obiettivo è uniformare il linguaggio grafico delle funzioni AI di Google e rendere l’assistente più riconoscibile e coerente tra app, ricerca e modalità AI Mode, senza modificare il comportamento di base delle risposte né le impostazioni di privacy.

In sintesi:

Nuova animazione luminosa sui bordi dello schermo per l’overlay di Gemini .

. Confermata la coerenza visiva con funzioni AI come “Cerchia e Cerca”.

Rollout di Personal Intelligence e Memoria per tutti negli Stati Uniti.

In Italia le novità arrivano tramite aggiornamento dell’app Google.

Animazione bordo schermo e coerenza visiva dell’assistente Gemini

A dicembre 2025 Google aveva introdotto nell’overlay di Gemini una funzione ispirata a *Cerchia e Cerca*, permettendo di selezionare porzioni di schermo e attivando un’animazione sui bordi. A inizio 2026 quell’effetto era stato rimosso a favore della classica animazione colorata attorno alla pillola dell’overlay. Ora, con l’ultimo aggiornamento, l’animazione perimetrale torna in forma rivista.

Il funzionamento è semplice: una luce sfumata, con colori a gradiente, corre lungo il perimetro del display, vira progressivamente verso il blu e si dissolve, lasciando solo la pillola ovale inferiore con le opzioni dell’assistente. Non cambia il comportamento dell’overlay, ma la UI viene riallineata alle altre esperienze AI di Google, rafforzando riconoscibilità e continuità visiva tra ricerca avanzata, “Cerchia e Cerca” e modalità AI Mode. Altre ottimizzazioni dell’interfaccia risultano ancora in lavorazione nelle versioni in test.

Personal Intelligence e Memoria: Gemini diventa più personale

Accanto al restyling estetico, le novità più rilevanti sul piano funzionale riguardano Personal Intelligence e Memoria, che trasformano Gemini in un vero assistente personale capace di ricordare contesto e preferenze dell’utente. Negli Stati Uniti, queste funzioni sono ora disponibili anche per gli utenti non abbonati, con alcune limitazioni d’uso.

Annunciata a gennaio 2026, Personal Intelligence consente a Gemini di sfruttare in modo controllato i dati provenienti dalle altre app Google, per fornire risposte più mirate: appuntamenti da Calendar, informazioni da Gmail o Maps possono essere integrati nelle risposte, in base alle impostazioni privacy scelte.

La cosiddetta AI Mode rende l’esperienza di ricerca più sartoriale, proponendo risultati prioritari rispetto alle abitudini dell’utente. Contestualmente, tutte le chat passate di Gemini diventano consultabili per gli utenti statunitensi e la funzione che conserva il contesto delle conversazioni viene rinominata Memoria. Quest’ultima permette all’assistente di ricordare preferenze, dettagli ricorrenti e attività in corso, sempre gestibili e cancellabili manualmente dall’utente.

Aggiornare Gemini in Italia e cosa aspettarsi a breve

In Italia, Gemini è accessibile tramite Web App, all’indirizzo gemini.google.com/app, e come componente integrata nell’app Google per Android, che sostituisce di fatto Google Assistant. Per ricevere il nuovo overlay e le funzioni collegate è essenziale mantenere aggiornata la versione dell’app Google dal Play Store, controllando la presenza del pulsante “Aggiorna”.

Il rollout di Personal Intelligence e Memoria in Europa non è ancora avvenuto, anche per la necessità di adattare le funzioni al quadro normativo su dati personali e AI. È però verosimile che il modello sperimentato negli Stati Uniti funga da riferimento per il futuro arrivo in UE, con maggiore trasparenza sui dati utilizzati, pannelli di controllo più granulari e un’integrazione progressiva nelle esperienze di ricerca e produttività su mobile.

FAQ

Come verificare se il nuovo overlay di Gemini è attivo?

È sufficiente aggiornare l’app Google dal Play Store, aprire Gemini e richiamare l’overlay: se compare l’animazione sui bordi, è attivo.

Personal Intelligence di Gemini è disponibile in Italia?

Attualmente no. Personal Intelligence è in rollout per utenti negli Stati Uniti; in Europa l’attivazione richiederà adattamenti normativi e ulteriori annunci ufficiali.

Cosa permette di fare la funzione Memoria di Gemini?

La funzione Memoria consente a Gemini di ricordare preferenze e contesto di chat precedenti, migliorando risposte e continuità, con possibilità di gestione e cancellazione manuale.

L’animazione luminosa di Gemini influisce sulle prestazioni del telefono?

In genere no. L’animazione è pensata come effetto leggero, senza modificare in modo percepibile consumi energetici o prestazioni del dispositivo Android.

Da quali fonti è stato elaborato questo articolo su Gemini?

L’articolo deriva da un’elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione.