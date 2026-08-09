Piano Ue per l’elettrificazione: obiettivo 46% dei consumi entro il 2040

9 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Commissione Europea : piano in 15 azioni per aumentare l’elettrificazione dei consumi.

: piano in 15 azioni per aumentare l’elettrificazione dei consumi. Obiettivo indicativo: elettricità al 46% dei consumi finali dell’ UE entro il 2040.

entro il 2040. Il piano interviene su bollette, pompe di calore, industria e mobilità elettrica.

Le misure richiedono il passaggio della procedura legislativa europea.

Riassunto generato con AI

Il piano europeo per l’elettrificazione

La Commissione Europea ha presentato il 17 luglio l’Electrification Action Plan, una strategia in 15 azioni pensata per elettrificare edifici, industria e trasporti nell’Unione Europea. Il piano punta a portare l’elettricità dal 23% attuale fino al 46% dei consumi finali di energia entro il 2040, intervenendo sul divario di costo con il gas e sugli investimenti iniziali richiesti a famiglie e imprese. La proposta nasce dal fatto che circa il 70% dell’elettricità europea proviene ormai da fonti rinnovabili, mentre una parte rilevante della domanda energetica resta legata ai combustibili fossili.

Per Ursula von der Leyen, l’obiettivo è “fare dell’Europa il primo continente al mondo alimentato dall’elettricità”. L’Electrification Action Plan è però, al momento, uno strumento di indirizzo: prima di produrre effetti concreti nei Paesi membri dovrà affrontare l’intero iter legislativo europeo.

Bollette, edifici e competitività industriale

Il nodo centrale indicato dalla Commissione è economico: l’elettricità può costare fino a tre volte più del gas, anche per effetto di una tassazione sbilanciata sul vettore elettrico e dei costi iniziali delle tecnologie. Il piano contempla quindi la revisione dell’UE ETS, interventi sulla tassazione dell’energia, sulle tariffe di rete e sulla connessione delle reti congestionate. Le nuove tariffe dovrebbero includere componenti dinamiche, differenziate in base a fasce orarie, giorni e capacità impegnata, per spostare i consumi nelle ore in cui la produzione rinnovabile è più abbondante e conveniente.

Per rendere possibile questa evoluzione serviranno contatori intelligenti, un riequilibrio fiscale tra elettricità e gas e la sostituzione delle caldaie a gas con pompe di calore. Gli edifici rappresentano un passaggio decisivo perché assorbono da soli circa metà del gas consumato nell’UE; il piano indica l’installazione di circa 4 milioni di pompe di calore l’anno entro il 2030. Per le famiglie a reddito medio-basso vengono prospettati leasing sociale, incentivi, prestiti agevolati e finanziamenti inseriti in bolletta.

Nel comparto produttivo, tessile e agroalimentare sono tra i segmenti in cui l’elettrificazione potrebbe arrivare al 90%. La Commissione prevede inoltre un’asta per il calore industriale nell’Innovation Fund nel 2026 e un gruppo d’acquisto basato su PPA; dove l’elettricità non risulta la soluzione più efficiente, vengono indicati geotermia ad alta temperatura e solare termico industriale.

Il traguardo del 2040 e la mobilità

Il precedente riferimento del 32% entro il 2030 non sarà raggiunto e viene quindi superato da un obiettivo più ambizioso ma collocato nel 2040. Secondo le stime della Commissione Europea, il 46% di elettrificazione ridurrebbe le importazioni di gas di oltre il 70% e quelle di greggio di oltre il 40%, con risparmi fino a 260 miliardi di euro annui sulla bolletta energetica europea e circa 2.000 Mt di CO2 in meno. Nella mobilità, la strategia valuta ricarica intelligente come impostazione predefinita nei contratti EV e requisiti V2G per i nuovi veicoli elettrici, con norme entro la fine del 2027 applicabili dal 2030.

FAQ

Qual è l’obiettivo dell’Electrification Action Plan?

Sì, il piano punta a far salire l’elettricità dal 23% al 46% dei consumi finali energetici dell’Unione Europea entro il 2040.

Il piano europeo è già una legge?

No, l’Electrification Action Plan è attualmente uno strumento di indirizzo e dovrà completare la procedura legislativa prima di vincolare gli Stati membri.

Perché l’elettricità costa più del gas?

Sì, la Commissione rileva che l’elettricità può costare fino a tre volte il gas, anche per una tassazione sbilanciata sul vettore elettrico.

Quante pompe di calore prevede il piano?

Sì, il riferimento fissato dalla Commissione è l’installazione di circa 4 milioni di pompe di calore ogni anno entro il 2030.

Come è stata verificata questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui QuiFinanza.