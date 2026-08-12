L’AI di Stanford progetta nuovi virus capaci di infettare E. coli

12 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Stanford University e Arc Institute hanno progettato nuovi genomi virali con l’AI.

e hanno progettato nuovi genomi virali con l’AI. Sedici sequenze sintetizzate hanno prodotto batteriofagi capaci di replicarsi in E. coli .

. I test indicano un possibile impiego nella ricerca contro la resistenza batterica.

Lo studio riapre il tema delle regole di sicurezza per la biologia sintetica.

( Riassunto generato con AI)

L’AI progetta virus funzionanti in laboratorio

Stanford University e Arc Institute hanno impiegato l’intelligenza artificiale per ideare genomi virali mai osservati in natura, poi sintetizzati e verificati in laboratorio. La ricerca riguarda batteriofagi capaci di infettare il batterio E. coli, non virus patogeni per l’uomo, e punta a comprendere se l’AI possa accelerare lo studio delle sequenze genetiche funzionali.

Il risultato, riportato da Tom’s Hardware, è rilevante perché sposta l’uso dell’AI dall’analisi dei dati biologici già disponibili alla proposta di nuove configurazioni del DNA. Su 285 sequenze selezionate e prodotte chimicamente, 16 hanno generato virus in grado di infettare e replicarsi nei batteri.

La finalità scientifica è esplorare rapidamente combinazioni genetiche che l’analisi umana non potrebbe valutare una per una. Al tempo stesso, il lavoro evidenzia perché la crescita della biologia sintetica richieda misure di sicurezza e regole adeguate alla velocità dell’innovazione.

Evo e l’analisi del linguaggio genetico

Alla base dell’esperimento c’è Evo, una famiglia di modelli addestrata su oltre 9 trilioni di nucleotidi distribuiti in più di 128.000 sequenze genetiche provenienti da milioni di animali, piante, microbi e virus. Il modello ha cercato pattern statistici nel DNA, con un approccio paragonabile a quello con cui i modelli linguistici individuano associazioni coerenti tra parole.

Per la verifica, i ricercatori hanno scelto il batteriofago Phi X-174, noto da oltre un secolo per la capacità di infettare E. coli. L’addestramento ha incluso gli 11 geni e i 5.386 nucleotidi del fago, oltre a circa 15.000 nucleotidi di parenti stretti.

Da questa base, Evo ha proposto circa 700.000 potenziali genomi. Il gruppo di ricerca ne ha ristretto la selezione a 285, poi sintetizzati per accertare se le sequenze potessero produrre particelle virali attive.

I 16 genomi risultati funzionanti non erano del tutto estranei al Phi X-174, ma presentavano modifiche nell’organizzazione dei rispettivi elementi genetici. Il dato suggerisce che l’AI possa intercettare relazioni biologiche complesse e proporre varianti praticabili, senza sostituire la necessaria validazione sperimentale.

La parte applicativa ha riguardato tre ceppi di E. coli resi resistenti al Phi X-174 naturale. Esposti a cocktail di batteriofagi progettati dall’AI, i fagi si sono evoluti fino a superare la resistenza di tutti e tre i ceppi.

Il risultato apre una prospettiva per la ricerca sui batteriofagi e sulla resistenza batterica, ma non dimostra un trattamento per le persone. La distinzione è essenziale: l’esperimento descrive un modello di ricerca biologica, non un’efficacia terapeutica nell’uomo.

Sicurezza e limiti della scoperta

I ricercatori precisano che i virus ottenuti sono risultati innocui per gli esseri umani. Inoltre, il modello non è stato addestrato con dati di organismi noti per colpire l’uomo: un limite rilevante per delimitare il perimetro dell’esperimento.

La novità, tuttavia, pone una questione più ampia. Se l’AI può progettare materiale biologico funzionale, le barriere normative e di sicurezza devono misurarsi con capacità tecniche che avanzano rapidamente.

Il punto non è la creazione di un patogeno umano, che lo studio non documenta, ma la necessità di governare strumenti capaci di proporre nuove sequenze biologiche. La conseguenza futura sarà un confronto sempre più stretto tra ricerca, controllo dei rischi e responsabilità scientifica.

FAQ

Chi ha realizzato la ricerca sui genomi virali?

Sì, la ricerca è stata condotta da Stanford University e Arc Institute, usando la famiglia di modelli di intelligenza artificiale Evo.

Quanti virus funzionanti sono stati ottenuti?

Sì, 16 delle 285 sequenze selezionate e sintetizzate hanno prodotto virus capaci di infettare e replicarsi nei batteri E. coli.

Quale virus è stato usato come riferimento?

Sì, il riferimento è stato il batteriofago Phi X-174, composto da 11 geni e 5.386 nucleotidi e studiato da oltre un secolo.

L’esperimento ha creato virus pericolosi per l’uomo?

No, i ricercatori indicano che i virus prodotti erano innocui per gli esseri umani e che il modello non includeva dati di organismi noti per infettarli.

Su quali fonti si basa questa ricostruzione?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui DigiTechNews – Digital | Technology | Learning.