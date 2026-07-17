17 Luglio 2026

Home / FINTECH / Venture capital globale: raccolti 498,4 miliardi nel primo semestre 2026

La notizia in sintesi

Il venture capital globale supera già il totale investito nel 2025.

I mega-round dell’intelligenza artificiale concentrano la raccolta su poche società.

In Europa l’AI vale oltre il 60% dei capitali venture.

Investitori statunitensi e venture debt aumentano il proprio peso.

Riassunto generato con AI

Venture capital globale, capitali record e meno operazioni

Il venture capital mondiale ha superato, nei primi sei mesi del 2026, il valore degli investimenti registrato nell’intero 2025, secondo i dati di CB Insights e PitchBook. Startup e scaleup hanno raccolto globalmente 498,4 miliardi di dollari, più dei 470,2 miliardi investiti in tutto il 2025, ma il numero dei round è sceso a 13.684. Il fenomeno si osserva soprattutto nei grandi finanziamenti destinati all’intelligenza artificiale, che stanno ridefinendo la distribuzione del capitale tra poche imprese mature.

Rispetto ai 208,4 miliardi del primo semestre 2025, la raccolta globale è aumentata del 139%, mentre le operazioni sono diminuite del 22,3% dai 17.601 deal dello stesso periodo dell’anno precedente. La combinazione tra capitale in crescita e round in calo indica un mercato più selettivo, nel quale dimensione, tecnologia e capacità di attrarre investitori istituzionali assumono un peso crescente.

I mega-round AI cambiano la struttura del mercato

La concentrazione emerge con evidenza nei dati trimestrali di CB Insights: nel primo trimestre OpenAI ha raccolto 122 miliardi di dollari, contribuendo da sola al 43% della raccolta mondiale del periodo. Nel secondo trimestre Anthropic ha chiuso un round da 65 miliardi, affiancata da operazioni miliardarie di Safe Superintelligence, Thinking Machines e Anduril. Nel secondo trimestre, l’81% della raccolta complessiva è confluito in round superiori a 100 milioni di dollari.

Il dato non descrive quindi una crescita uniforme dell’ecosistema startup: evidenzia piuttosto la centralità di un gruppo ristretto di aziende capaci di sostenere fabbisogni finanziari molto elevati. L’intelligenza artificiale attrae risorse perché richiede infrastrutture, ricerca e sviluppo su larga scala, ma l’effetto immediato è una minore diffusione dei capitali tra le operazioni di dimensione più contenuta. Per investitori e fondatori, la distanza tra i mega-round e il resto del mercato appare così più marcata.

Europa: AI, capitali americani e debito in crescita

In Europa, secondo PitchBook, gli investimenti venture hanno raggiunto 44 miliardi di euro nel primo semestre 2026, pari a circa il 67% dei 65,7 miliardi dell’intero 2025. I deal censiti sono stati 3.612, mentre le startup e scaleup AI hanno raccolto 26,5 miliardi, il 60,2% del capitale complessivo. I round oltre 100 milioni di euro, pur essendo l’1,8% delle operazioni, hanno assorbito il 55,4% degli investimenti.

Tra le operazioni principali figurano 1,79 miliardi di euro per Isomorphic Labs, 1,4 miliardi per Stegra, oltre ai finanziamenti di Wayve e ICEYE. Crescono anche cleantech, Big Data, robotica, space economy e tecnologie industriali. Gli investitori non strettamente venture capital incidono per l’84,7% del valore investito; quelli statunitensi partecipano al 21,8% dei deal, ma apportano il 69,2% del capitale.

La selettività può rafforzare il venture debt

Il rafforzamento del venture debt completa il quadro europeo: nel semestre ha raggiunto 13,2 miliardi di euro, oltre due terzi del volume dell’intero 2025. Le imprese AI e cleantech sono i principali utilizzatori di questi strumenti, destinati a finanziare la crescita. Se il ritmo restasse costante, il mercato potrebbe superare 26 miliardi di euro a fine anno.

La conseguenza potenziale è un sistema nel quale equity e debito sostengono soprattutto società già mature, tecnologicamente rilevanti e in grado di attrarre grandi investitori. Per le startup più piccole, il calo delle operazioni segnala invece un contesto di accesso al capitale più competitivo.

FAQ

Quanto ha raccolto il venture capital globale?

Sì, nel primo semestre 2026 startup e scaleup globali hanno raccolto 498,4 miliardi di dollari, superando i 470,2 miliardi investiti nell’intero 2025.

Perché diminuisce il numero dei round?

Sì, i round sono scesi a 13.684, il 22,3% in meno rispetto al primo semestre 2025, perché la raccolta si concentra in grandi operazioni.

Quanto pesa l’intelligenza artificiale in Europa?

Sì, le startup e scaleup AI hanno raccolto 26,5 miliardi di euro nel semestre, equivalenti al 60,2% di tutto il venture capital europeo.

Quali società hanno chiuso i maggiori round europei?

Sì, tra le maggiori operazioni figurano Isomorphic Labs con 1,79 miliardi di euro e Stegra con 1,4 miliardi, secondo PitchBook.

Come è stata verificata questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui bebeez.it, CB Insights e PitchBook.