Home / FINTECH / Pasqua spesa a tavola in calo, due miliardi bruciati dagli italiani

Pasqua 2026, spesa a tavola in calo ma convivialità salva

Per il pranzo di Pasqua 2026, gli italiani hanno speso circa 2 miliardi di euro, il 7% in meno rispetto al 2025.

La ricorrenza è stata celebrata soprattutto nelle case, con una media di sei commensali per famiglia, mentre milioni di persone hanno scelto ristoranti, agriturismi e picnic all’aperto.

Il calo di spesa è legato ai rincari generati anche dalle tensioni in Iran e dall’aumento dei costi di viaggio, ma non ha intaccato la centralità del buon cibo italiano e delle tradizioni regionali sulle tavole pasquali.

In sintesi:

Spesi 2 miliardi per il pranzo di Pasqua, -7% rispetto al 2025.

Maggioranza degli italiani a casa, 8,5 milioni fuori, 3,5 milioni in picnic.

Uova e agnello protagonisti, 300 milioni di uova consumate.

Dolci tradizionali regionali e riuso degli avanzi per Pasquetta.

Dove si è speso meno e come sono cambiate le abitudini

Secondo le stime di Coldiretti/Ixè, la maggioranza assoluta dei cittadini ha trascorso la domenica di Pasqua 2026 a tavola tra le mura domestiche, invitando in media sei persone.

La scelta della casa è stata favorita dalla rinuncia a viaggi all’estero, frenati dal caro prezzi di voli e gasolio, in un contesto appesantito dagli effetti economici del conflitto in Iran.

Parallelamente, circa 8,5 milioni di italiani hanno deciso di mangiare fuori tra ristoranti e agriturismi, mentre altri 3,5 milioni hanno optato per il picnic, confermando la centralità del pranzo come momento identitario e sociale.

Per preparare il pranzo sono state dedicate mediamente 1,5 ore ai fornelli, segno di una cucina più organizzata e razionale, ma ancora legata ai riti familiari.

Le uova restano il prodotto simbolo: a Pasqua se ne consumano circa 300 milioni, fra fresche e trasformate, seguite dalla carne di agnello, servita in un terzo delle case (33%).

Il menù tipico mantiene dunque forte la componente tradizionale, nonostante l’attenzione ai costi e alle porzioni.

Dolci regionali, colomba in testa e focus sul riuso alimentare

Nel capitolo dolci, la colomba ha superato ancora una volta il classico uovo di cioccolato, grazie anche al successo delle versioni artigianali e gourmet.

Accanto ai prodotti industriali, si consolida la tendenza al fai da te, con le famiglie che recuperano le ricette della tradizione regionale: dalla Cuzzupa calabrese alle Scarcelle pugliesi, dalla Pastiera napoletana al Salame del Papa piemontese, dalle Pardulas sarde alla Ciaramicola umbra, fino alla Fugazza veneta e alla Cuddura cu l’ova siciliana.

Questa varietà testimonia una Pasqua sempre più ancorata ai territori, dove il dolce diventa veicolo di identità locale e memoria familiare.

Sulle tavole non sono mancati gli avanzi, che – sottolinea Coldiretti – vengono spesso riutilizzati per i picnic di Pasquetta, secondo una logica anti-spreco ormai consolidata.

Il calo della spesa complessiva non coincide dunque con una rinuncia alla qualità, ma con una gestione più attenta delle quantità e del budget.

Per gli operatori della ristorazione e dell’agroalimentare, i dati di Pasqua 2026 offrono un segnale chiaro: puntare su tradizione, made in Italy e sostenibilità resta la leva principale per intercettare i consumi futuri.

FAQ

Quanto hanno speso gli italiani per il pranzo di Pasqua 2026?

Gli italiani hanno speso complessivamente circa 2 miliardi di euro per il pranzo di Pasqua 2026, registrando una diminuzione del 7% rispetto al 2025.

Quante persone hanno scelto ristoranti e agriturismi a Pasqua 2026?

Sono stati circa 8,5 milioni gli italiani che hanno deciso di pranzare fuori casa, tra ristoranti, trattorie e agriturismi, durante la domenica di Pasqua 2026.

Quanti italiani hanno preferito il picnic per Pasqua e Pasquetta?

Circa 3,5 milioni di persone hanno scelto il picnic, spesso riutilizzando gli avanzi del pranzo di Pasqua per la tradizionale gita di Pasquetta.

Qual è stato il prodotto alimentare più consumato a Pasqua 2026?

Il prodotto più consumato sono state le uova, con circa 300 milioni di pezzi, seguite dalla carne di agnello, presente nel 33% delle case italiane.

Da dove provengono i dati e le informazioni citate nell’articolo?

Le informazioni derivano da elaborazioni su fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.