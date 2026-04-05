michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Pasqua spesa a tavola in calo, due miliardi bruciati dagli italiani

Pasqua spesa a tavola in calo, due miliardi bruciati dagli italiani

Pasqua 2026, spesa a tavola in calo ma convivialità salva

Per il pranzo di Pasqua 2026, gli italiani hanno speso circa 2 miliardi di euro, il 7% in meno rispetto al 2025.
La ricorrenza è stata celebrata soprattutto nelle case, con una media di sei commensali per famiglia, mentre milioni di persone hanno scelto ristoranti, agriturismi e picnic all’aperto.
Il calo di spesa è legato ai rincari generati anche dalle tensioni in Iran e dall’aumento dei costi di viaggio, ma non ha intaccato la centralità del buon cibo italiano e delle tradizioni regionali sulle tavole pasquali.

In sintesi:

  • Spesi 2 miliardi per il pranzo di Pasqua, -7% rispetto al 2025.
  • Maggioranza degli italiani a casa, 8,5 milioni fuori, 3,5 milioni in picnic.
  • Uova e agnello protagonisti, 300 milioni di uova consumate.
  • Dolci tradizionali regionali e riuso degli avanzi per Pasquetta.

Dove si è speso meno e come sono cambiate le abitudini

Secondo le stime di Coldiretti/Ixè, la maggioranza assoluta dei cittadini ha trascorso la domenica di Pasqua 2026 a tavola tra le mura domestiche, invitando in media sei persone.
La scelta della casa è stata favorita dalla rinuncia a viaggi all’estero, frenati dal caro prezzi di voli e gasolio, in un contesto appesantito dagli effetti economici del conflitto in Iran.
Parallelamente, circa 8,5 milioni di italiani hanno deciso di mangiare fuori tra ristoranti e agriturismi, mentre altri 3,5 milioni hanno optato per il picnic, confermando la centralità del pranzo come momento identitario e sociale.

Per preparare il pranzo sono state dedicate mediamente 1,5 ore ai fornelli, segno di una cucina più organizzata e razionale, ma ancora legata ai riti familiari.
Le uova restano il prodotto simbolo: a Pasqua se ne consumano circa 300 milioni, fra fresche e trasformate, seguite dalla carne di agnello, servita in un terzo delle case (33%).
Il menù tipico mantiene dunque forte la componente tradizionale, nonostante l’attenzione ai costi e alle porzioni.

Dolci regionali, colomba in testa e focus sul riuso alimentare

Nel capitolo dolci, la colomba ha superato ancora una volta il classico uovo di cioccolato, grazie anche al successo delle versioni artigianali e gourmet.
Accanto ai prodotti industriali, si consolida la tendenza al fai da te, con le famiglie che recuperano le ricette della tradizione regionale: dalla Cuzzupa calabrese alle Scarcelle pugliesi, dalla Pastiera napoletana al Salame del Papa piemontese, dalle Pardulas sarde alla Ciaramicola umbra, fino alla Fugazza veneta e alla Cuddura cu l’ova siciliana.
Questa varietà testimonia una Pasqua sempre più ancorata ai territori, dove il dolce diventa veicolo di identità locale e memoria familiare.

Sulle tavole non sono mancati gli avanzi, che – sottolinea Coldiretti – vengono spesso riutilizzati per i picnic di Pasquetta, secondo una logica anti-spreco ormai consolidata.
Il calo della spesa complessiva non coincide dunque con una rinuncia alla qualità, ma con una gestione più attenta delle quantità e del budget.
Per gli operatori della ristorazione e dell’agroalimentare, i dati di Pasqua 2026 offrono un segnale chiaro: puntare su tradizione, made in Italy e sostenibilità resta la leva principale per intercettare i consumi futuri.

FAQ

Quanto hanno speso gli italiani per il pranzo di Pasqua 2026?

Gli italiani hanno speso complessivamente circa 2 miliardi di euro per il pranzo di Pasqua 2026, registrando una diminuzione del 7% rispetto al 2025.

Quante persone hanno scelto ristoranti e agriturismi a Pasqua 2026?

Sono stati circa 8,5 milioni gli italiani che hanno deciso di pranzare fuori casa, tra ristoranti, trattorie e agriturismi, durante la domenica di Pasqua 2026.

Quanti italiani hanno preferito il picnic per Pasqua e Pasquetta?

Circa 3,5 milioni di persone hanno scelto il picnic, spesso riutilizzando gli avanzi del pranzo di Pasqua per la tradizionale gita di Pasquetta.

Qual è stato il prodotto alimentare più consumato a Pasqua 2026?

Il prodotto più consumato sono state le uova, con circa 300 milioni di pezzi, seguite dalla carne di agnello, presente nel 33% delle case italiane.

Da dove provengono i dati e le informazioni citate nell’articolo?

Le informazioni derivano da elaborazioni su fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

⚡ Cached with atec Page Cache