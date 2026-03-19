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Mercato immobiliare italiano accelera, prezzi in rialzo e scenario in evoluzione

Mercato immobiliare italiano accelera, prezzi in rialzo e scenario in evoluzione

Prezzi delle case in rialzo nel 2025, compravendite quasi al palo

Nel quarto trimestre 2025 il mercato immobiliare italiano mostra una dinamica contrastata: i prezzi delle abitazioni crescono, mentre il numero di compravendite rallenta quasi fino alla stagnazione.
Secondo le stime preliminari dell’Istat, l’indice dei prezzi delle abitazioni (IPAB) sale dello 0,9% sul trimestre precedente e del 4,1% su base annua, con un’accelerazione rispetto al +3,7% estivo.
A trainare sono le abitazioni esistenti, preferite dagli acquirenti per disponibilità immediata e valori più accessibili, mentre il nuovo registra la prima flessione tendenziale da otto anni. Il fenomeno riguarda l’intero territorio nazionale, con il Nord-Est e le grandi città come Milano e Roma in testa. Il quadro del 2025 consegna al 2026 prezzi già “caricati” al rialzo, nonostante un mercato delle transazioni decisamente meno vivace.

In sintesi:

  • Prezzi delle abitazioni +4,1% annuo nel quarto trimestre 2025, compravendite quasi ferme.
  • Case esistenti +5,2% annuo, nuovo in flessione dell’1,2%, prima volta in otto anni.
  • Nord-Est area più dinamica, Sud e Isole crescono ma a ritmo più lento.
  • Milano e Roma guidano i rialzi, Torino accelera nel finale d’anno.

Domanda concentrata sull’usato e prime pressioni sul nuovo

L’IPAB evidenzia nel quarto trimestre 2025 un chiaro dualismo: le abitazioni esistenti segnano un +5,2% annuo, in accelerazione rispetto al +4,2% precedente, mentre le nuove mostrano un -1,2% annuo dopo il +1,3% del terzo trimestre.
Si tratta della prima flessione tendenziale del nuovo in circa otto anni, segnale di un raffreddamento legato a costi di costruzione elevati, tempi lunghi di consegna e maggiore selettività della domanda.
Nel breve periodo, tuttavia, i prezzi crescono per entrambe le tipologie: +1,3% congiunturale per il nuovo e +0,8% per l’esistente, a conferma di una pressione al rialzo ancora diffusa. Le compravendite, invece, rallentano bruscamente: la crescita tendenziale scende a +0,4% nel quarto trimestre contro il +8,5% precedente, fotografando un mercato meno dinamico ma tuttora sostenuto sul fronte dei valori, grazie alla tenuta della domanda di prima casa e di sostituzione.

Le eredità del 2025 e gli squilibri territoriali per il 2026

Sull’intero 2025 i prezzi delle abitazioni crescono del 4,0%, con una forbice netta: +4,7% per le case esistenti e +0,6% per il nuovo. Ciò indica una domanda concentrata su immobili pronti all’uso e spesso meglio posizionati in termini di localizzazione e servizi.
L’“effetto trascinamento” sul 2026 è pari a +1,6% complessivo, con un contributo del +3,3% per le abitazioni nuove e del +1,3% per le esistenti, segnalando che parte della crescita dei prezzi è già incorporata nei valori di inizio anno.
A livello geografico, tutte le macroaree registrano aumenti, ma il Nord-Est guida con +4,7%, mentre Sud e Isole si fermano a +3,0%, confermando storiche differenze di sviluppo. Nelle grandi città spiccano Milano (+6,3%) e Roma (+5,0%), mentre Torino accelera dal +2,1% al +3,6% nel quarto trimestre, segnalando un rinnovato interesse urbano che potrebbe estendersi ad altre piazze nel 2026.

FAQ

Come sono andati i prezzi delle case in Italia nel 2025?

I prezzi sono aumentati del 4,0% nell’intero 2025, con un +4,7% per le abitazioni esistenti e +0,6% per il nuovo.

Perché le abitazioni nuove hanno registrato un calo dei prezzi?

I prezzi del nuovo sono diminuiti dell’1,2% annuo per l’effetto combinato di costi elevati, tempi lunghi e domanda più selettiva.

Quali aree italiane hanno mostrato la crescita dei prezzi più forte?

Il Nord-Est guida con un +4,7% annuo, mentre Sud e Isole si fermano a +3,0%, confermando un divario territoriale strutturale.

Quali città italiane hanno registrato i maggiori rialzi nel 2025?

Milano segna +6,3%, Roma +5,0%, mentre Torino passa dal +2,1% al +3,6% nel quarto trimestre.

Qual è la fonte dei dati e delle elaborazioni su questo mercato immobiliare?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di dati ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it rielaborati dalla nostra Redazione.

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