Home / BLOCKCHAIN / Ramp entra nel mercato europeo accelerando pagamenti B2B con l’acquisizione strategica della fintech Billhop

Ramp acquisisce Billhop e accelera l’ingresso nel mercato europeo

La fintech statunitense Ramp Inc., valutata circa 32 miliardi di dollari e con sede a New York, ha annunciato l’acquisizione della piattaforma di pagamenti svedese Billhop, con sede a Stoccolma. L’operazione, finalizzata il 19 febbraio, apre da subito alle aziende di tutta l’Europa e del Regno Unito l’accesso ai servizi di gestione spese e pagamenti B2B di Ramp.

Grazie alle licenze europee e britanniche di Billhop, Ramp potrà operare senza richiedere più alle imprese clienti la costituzione di una società negli Stati Uniti, rimuovendo uno dei principali ostacoli regolatori alla sua espansione internazionale.

La mossa arriva in un momento di forte competizione globale nel fintech corporate, con l’obiettivo dichiarato di rafforzare la presenza di Ramp nel mercato europeo delle piattaforme finanziarie digitali.

In sintesi:

Ramp acquisisce la svedese Billhop per accelerare l’espansione in Europa e Regno Unito.

per accelerare l’espansione in Europa e Regno Unito. Le licenze di Billhop garantiscono passporting UE e autorizzazione FCA britannica.

britannica. Eliminato l’obbligo per i clienti di avere una entità societaria negli Stati Uniti.

Pianificati nuovi uffici a Londra e Stoccolma con raddoppio del team UK.

L’acquisizione di Billhop consente a Ramp di sfruttare la licenza rilasciata dalla Swedish Financial Supervisory Authority e di beneficiare del meccanismo di passporting nell’Area Economica Europea.

Parallelamente, Ramp eredita anche l’autorizzazione separata della Financial Conduct Authority nel Regno Unito, elemento cruciale per offrire continuità operativa post-Brexit alle imprese britanniche.

Come ha spiegato il co-fondatore e CEO Eric Glyman, *“il fattore limitante in passato era dover avere una entità statunitense per fare business con Ramp. Questo requisito scomparirà con questa acquisizione”*.

Servizi, capitali e concorrenti nel nuovo scenario europeo

Attraverso Billhop, Ramp potrà proporre in Europa il proprio pacchetto integrato: carte corporate, gestione fornitori, prenotazioni di viaggi, contabilità automatizzata e strumenti di ottimizzazione della spesa aziendale.

La società ha già programmato l’apertura di uffici a Londra e Stoccolma, con l’obiettivo dichiarato di raddoppiare il team nel Regno Unito entro i prossimi 12 mesi, segnale di un ingresso sul mercato non puramente sperimentale ma strutturale.

I termini finanziari dell’acquisizione non sono stati divulgati, ma l’operazione si inserisce in una strategia sostenuta da quasi 2 miliardi di dollari raccolti da venture capitalist di primo piano come Founders Fund, D1 Capital Partners, Coatue, GIC e Thrive Capital.

Con oltre 50.000 clienti globali, Ramp entra in Europa in un contesto competitivo presidiato da fintech come Brex Inc. – a sua volta in fase di espansione europea prima dell’accordo di acquisizione da parte di Capital One per 5,15 miliardi di dollari – e da colossi bancari statunitensi quali American Express, JPMorgan Chase e Citigroup.

Per le imprese europee, la presenza diretta di Ramp potrebbe tradursi in maggior scelta tra soluzioni di gestione delle spese, integrazioni più fluide con i sistemi di pagamento locali e accesso a servizi tipicamente riservati al mercato statunitense.

L’acquisizione di Billhop rappresenta dunque una leva regolatoria e commerciale che riduce le barriere all’ingresso per le aziende europee interessate a piattaforme fintech globali.

Impatto futuro sul fintech europeo e sulle imprese clienti

L’ingresso aggressivo di Ramp in Europa, supportato da licenze locali e forte dotazione di capitale, potrebbe accelerare la convergenza tra modelli fintech statunitensi ed esigenze normative europee.

Per le imprese, in particolare PMI e scaleup, la possibilità di accedere a carte corporate, automazione contabile e gestione fornitori transfrontaliera senza strutture societarie negli USA riduce tempi, costi e complessità operative.

Nel medio termine, la pressione competitiva su banche tradizionali e operatori fintech già presenti potrebbe tradursi in un aumento dell’offerta di servizi avanzati di expense management, con maggiore integrazione tra pagamenti, dati e reporting regolatorio in chiave digitale.

FAQ

Che cosa cambia per le aziende europee con l’acquisizione di Billhop da parte di Ramp?

Le aziende europee possono ora utilizzare i servizi di Ramp senza costituire una società negli Stati Uniti, semplificando accesso a carte corporate, pagamenti B2B e automazione contabile.

Ramp potrà operare in tutta l’Unione europea dopo l’accordo con Billhop?

Sì, la licenza della Swedish Financial Supervisory Authority consente il passporting nell’Area Economica Europea, permettendo a Ramp di offrire legalmente i propri servizi in diversi Paesi UE.

Quali servizi principali offrirà Ramp a imprese in Europa e Regno Unito?

Ramp offrirà carte corporate, gestione fornitori, prenotazioni di viaggi, strumenti di controllo spese e contabilità automatizzata, integrati in un’unica piattaforma finanziaria digitale per aziende.

Come verrà rafforzata la presenza locale di Ramp in Europa dopo l’acquisizione?

Ramp aprirà uffici a Londra e Stoccolma, puntando a raddoppiare il team nel Regno Unito in dodici mesi, per supporto commerciale e operativo diretto.

Quali sono le fonti informative alla base di questa notizia su Ramp e Billhop?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.