Home / BLOCKCHAIN / Criptovalute e potere politico negli Stati Uniti allarme democratico sulle elezioni di medio termine

Criptovalute e Congresso USA: come Stand With Crypto punta alle elezioni 2026

Negli Stati Uniti, il gruppo di advocacy pro-cripto Stand With Crypto, legato a Coinbase, prepara un intervento strutturato nelle elezioni di medio termine del 2026. L’organizzazione vuole rafforzare la presenza di legislatori “crypto-friendly” al Congresso, incidendo in collegi chiave dove pochi voti possono decidere l’esito.

La campagna si basa su un nuovo “voter hub” digitale che orienta gli elettori in base alla posizione dei candidati sulle criptovalute.

Il perché è chiaro: trasformare un elettorato frammentato di investitori in un blocco di pressione politica trasversale ai partiti, in un contesto dove la regolamentazione degli asset digitali è ancora fluida e fortemente contendibile.

In sintesi:

Stand With Crypto punta a influenzare le elezioni di medio termine USA del 2026.

Nasce un “voter hub” per valutare i candidati sulle politiche riguardanti le criptovalute.

Obiettivo: aumentare i legislatori “crypto-friendly” e condizionare la regolamentazione.

Crescono i timori di una “crypto-oligarchia” con forte influenza sul Congresso.

Come il voto crypto entra nella strategia elettorale americana

Il nuovo “voter hub” di Stand With Crypto permette agli elettori di verificare, circoscrizione per circoscrizione, le posizioni dei candidati su criptovalute e finanza digitale, individuando dove il voto degli utenti crypto può risultare decisivo.

Il gruppo ha già segnalato i primi nomi da sostenere: tra i Repubblicani, Zach Nunn (Iowa), Mike Lawler (New York), Rob Bresnahan (Pennsylvania); tra i Democratici, Susie Lee (Nevada), Don Davis (North Carolina), Greg Landsman (Ohio).

Parallelamente, l’organizzazione si oppone apertamente a Scott Perry (Repubblicano, Pennsylvania) e Marcy Kaptur (Democratica, Ohio), ritenuti ostili al settore. La selezione si basa su un sistema di rating da A a F, legato al grado di supporto a politiche pro-cripto.

Il contesto finanziario è di peso: le Big Crypto hanno già investito oltre 119 milioni di dollari nelle elezioni federali 2024, inferiori solo alle aziende dei combustibili fossili.

Secondo sondaggi citati dall’organizzazione, circa sei possessori di criptovalute su dieci non sono fedeli a un singolo partito e quasi la metà è disposta a cambiare voto pur di sostenere candidati favorevoli al settore. Ne emerge un “blocco elettorale trasversale”, potenzialmente decisivo nei collegi in bilico.

Dalla lobby crypto al rischio di nuova oligarchia digitale

Stand With Crypto sostiene di poter mobilitare fino a 52 milioni di possessori di criptovalute negli Stati Uniti, con una rete attiva di oltre 2,6 milioni di sostenitori. In un sistema elettorale spesso deciso da poche migliaia di voti, questa massa organizzata può diventare determinante.

La peculiarità del settore crypto è l’elevata concentrazione di ricchezza in poche piattaforme e grandi investitori. Da qui il timore, fra vari analisti, di una emergente “crypto-oligarchy”, capace di spingere verso una regolamentazione sempre più permissiva, anche a discapito di stabilità finanziaria, tutela dei consumatori e ruolo delle autorità di vigilanza.

Se un numero crescente di seggi al Congresso diventasse dipendente dal voto crypto, il pluralismo del dibattito su moneta, pagamenti e mercati rischierebbe di restringersi, marginalizzando banche tradizionali, regolatori e associazioni dei consumatori.

Giuridicamente l’attivismo di Stand With Crypto rientra nella tradizione americana del lobbying; politicamente, però, rafforza la tendenza verso una democrazia condizionata da capitali altamente mobili e concentrati.

FAQ

Che cos’è Stand With Crypto e chi la sostiene?

È un gruppo di advocacy pro-cripto, promosso da Coinbase, che organizza elettori e risorse per sostenere candidati favorevoli alle criptovalute al Congresso.

Perché le elezioni di medio termine 2026 sono così importanti per le criptovalute?

Lo sono perché il nuovo Congresso definirà gran parte della regolamentazione USA su criptovalute, mercati digitali e vigilanza, influenzando investitori, piattaforme e innovazione.

Come funziona il voter hub creato da Stand With Crypto?

Funziona come una piattaforma digitale che assegna rating ai candidati da A a F, mappa i collegi competitivi e indica dove il voto crypto può incidere maggiormente.

Quali rischi democratici pone l’ascesa del voto crypto organizzato?

Pone il rischio di una rappresentanza sbilanciata, dove interessi economici crypto prevalgono su stabilità finanziaria, tutela dei risparmiatori e voce di altri attori.

Quali sono le fonti principali delle informazioni su Stand With Crypto?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.