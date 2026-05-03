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Zverev indica la via a Sinner e lo invita a fermarsi prima del Roland Garros

Zverev indica la via a Sinner e lo invita a fermarsi prima del Roland Garros

Sinner domina Zverev a Madrid e guarda al Roland Garros

Il 3 maggio a Madrid, Jannik Sinner ha sconfitto nettamente Alexander Zverev 6-1 6-2 nella finale del Masters 1000, centrando il quinto titolo consecutivo in questa categoria, primato assoluto nella storia del tennis. Sul campo della Caja Mágica, il numero 1 del mondo ha confermato una supremazia tecnica e mentale che dura da mesi, mentre il tedesco ha vissuto una giornata storta, chiusa però con parole di grande rispetto e una battuta sul prossimo Roland Garros. Le dichiarazioni post-partita, unite ai numeri impressionanti di Sinner nel 2026, alimentano il dibattito sul suo status di favorito assoluto per Parigi e sul divario crescente con gli avversari di vertice.

In sintesi:

  • Sinner travolge Zverev 6-1 6-2 e conquista il quinto Masters 1000 consecutivo.
  • Zverev definisce Sinner “miglior giocatore al mondo di gran lunga”.
  • Nel 2026 Sinner è 30-2, con quattro titoli già vinti.
  • Head-to-head: Sinner avanti 10-4, con nove vittorie consecutive.

Un dominio tecnico e mentale che spaventa il circuito

Dopo la pesante sconfitta, Alexander Zverev ha riconosciuto apertamente la superiorità di Jannik Sinner. “Prima di tutto, scusate per la finale, non è stata la mia giornata migliore”, ha dichiarato al pubblico di Madrid. “Poi, ovviamente, complimenti a Jannik. Il miglior giocatore al mondo di gran lunga al momento”.

Il tedesco ha insistito sulla distanza che oggi separa l’azzurro dal resto del tour: “Contro di lui davvero per la maggior parte dei giocatori non ci sono possibilità, per noi è così al momento contro di te. Complimenti anche al tuo team, state facendo un lavoro incredibile ogni singola settimana”. Poi la battuta destinata a fare il giro del mondo tennis: “Magari al Roland Garros, prendetevi una pausa”, ha concluso con un sorriso.

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I numeri sostengono queste parole. Nel 2026 Sinner ha già vinto 4 tornei, con uno score di 30 vittorie e sole 2 sconfitte. Contro Zverev, in particolare, il copione è diventato quasi a senso unico: quattro confronti nel 2026 – tre semifinali e una finale – tutti chiusi dall’italiano senza concedere un solo set, con appena 26 game lasciati in totale in 8 set. Il bilancio complessivo ora è 10-4 per Sinner, che ha vinto gli ultimi nove scontri diretti; per ritrovare un successo del tedesco bisogna risalire al 2023.

Quale impatto per il Roland Garros e per la corsa al trono ATP

Il successo di Jannik Sinner a Madrid consolida la sua posizione di riferimento assoluto, non solo nel ranking ma anche nella percezione degli avversari. Il tono quasi rassegnato con cui Alexander Zverev invita l’azzurro a “saltare il Roland Garros” fotografa l’attuale squilibrio competitivo sui grandi palcoscenici.

Per Parigi, questo scenario apre due prospettive: da un lato un favorito netto, dall’altro una pressione crescente su Sinner, chiamato a tradurre il dominio nei Masters 1000 in continuità anche negli Slam. Allo stesso tempo, la distanza che il numero 1 ha scavato nei confronti di uno dei migliori giocatori su terra, come Zverev, costringe il resto del circuito a ripensare strategie, preparazione fisica e tattica per colmare il gap nel medio periodo.

Il 2026 potrebbe così diventare l’anno spartiacque in cui l’era Sinner si consolida anche nella narrazione storica del tennis, mentre Parigi rappresenterà il banco di prova decisivo per misurare la sostenibilità di questo dominio sulla lunga distanza.

FAQ

Quanti Masters 1000 consecutivi ha vinto Jannik Sinner?

Attualmente Sinner ha vinto cinque Masters 1000 consecutivi, un record assoluto nella storia del circuito ATP moderno.

Qual è il bilancio 2026 di Sinner tra vittorie e sconfitte?

Nel 2026 Sinner ha un bilancio estremamente positivo di 30 vittorie e soltanto 2 sconfitte complessive.

Come sono i precedenti tra Sinner e Zverev?

Il testa a testa vede Sinner avanti 10-4, con nove vittorie consecutive e nessun set perso negli incontri 2026.

Zverev è considerato ancora competitivo sulla terra battuta?

Sì, Zverev resta uno dei migliori giocatori su terra, ma contro Sinner nel 2026 non ha ancora trovato soluzioni.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Sinner e Zverev?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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