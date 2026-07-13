13 Luglio 2026

Home / SPETTACOLI & CINEMA / Box office, Minions & Monsters resta primo: La casa debutta al terzo posto

La notizia in sintesi

Minions & Monsters resta primo nel box office italiano dal 9 al 12 luglio.

resta primo nel box office italiano dal 9 al 12 luglio. Toy Story 5 conserva il secondo posto alla quarta settimana.

conserva il secondo posto alla quarta settimana. La casa – Il rogo del male debutta terzo nella classifica Cinetel.

debutta terzo nella classifica Cinetel. Il weekend registra incassi complessivi in calo del 27% rispetto alla settimana precedente.

(Riassunto generato con AI)

Minions & Monsters guida il box office italiano

Minions & Monsters, nuovo capitolo animato della saga distribuita da Illumination, resta in vetta al box office italiano nel weekend dal 9 al 12 luglio 2026, secondo i dati Cinetel riportati il 13 luglio. Il film ha incassato 1.257.362 euro nel fine settimana, portando il totale dopo due settimane a 4.825.545 euro.

Al secondo posto rimane Toy Story 5, mentre l’horror La casa – Il rogo del male entra direttamente al terzo posto. La graduatoria fotografa un mercato ancora dominato dai grandi franchise, ma con spazio anche per nuove uscite horror e per una produzione italiana nella Top Ten.

Il totale degli incassi del weekend è di 3.287.650 euro, il 27% in meno rispetto ai 4.497.956 euro del fine settimana precedente. Il dato rende la tenuta di Minions & Monsters particolarmente rilevante in un quadro di presenze e ricavi complessivamente in flessione.

Podio, nuove uscite e film italiani

Toy Story 5 ha raccolto altri 458.477 euro nel weekend e raggiunge 8.092.050 euro complessivi alla quarta settimana di programmazione. Il film Pixar, affidato alla regia di Andrew Stanton, si conferma il titolo con il maggiore incasso cumulato fra quelli presenti nella parte alta della classifica.

Terzo è La casa – Il rogo del male, nuovo capitolo della saga horror prodotta dal creatore del franchise Sam Raimi e diretto da Sébastien Vaniček. Il film ha totalizzato 547.837 euro in cinque giorni, consolidando il peso del genere horror nella programmazione estiva.

Disclosure Day di Steven Spielberg scende al quarto posto con 171.867 euro nel fine settimana e 4.792.845 euro complessivi in cinque settimane. Seguono Supergirl di Craig Gillespie, con 92.034 euro nel weekend e 1.234.249 euro in tre settimane, e altri titoli già presenti in sala.

Fra le novità spicca al settimo posto Election Day di Giorgio Amato, distribuito da Medusa: la commedia con Angela Finocchiaro, Giorgio Tirabassi e Antonio Gerardi ottiene 79.876 euro in quattro giorni. Al nono posto entra L’Hangar rosso di Juan Pablo Sallato, dedicato al golpe cileno del 1973, con 44.449 euro.

La tenuta dei franchise nel mercato estivo

La classifica evidenzia la capacità dei marchi già riconoscibili di sostenere il botteghino anche dopo l’esordio. Backrooms di Kane Parsons passa dall’ottavo posto e arriva a 4.991.218 euro complessivi in sette settimane, con 74.680 euro nel weekend.

Chiude la Top Ten Michael, il biopic su Michael Jackson, con 36.827 euro nel fine settimana e 25.527.670 euro complessivi dopo dodici settimane. L’ingresso di Election Day segnala intanto una presenza italiana nella fascia alta della graduatoria.

FAQ

Quale film è primo al box office italiano?

Sì, Minions & Monsters è primo: ha incassato 1.257.362 euro dal 9 al 12 luglio e 4.825.545 euro complessivi in due settimane.

Quanto ha incassato Toy Story 5?

Sì, Toy Story 5 ha raccolto 458.477 euro nel weekend e ha raggiunto 8.092.050 euro complessivi alla quarta settimana nelle sale italiane.

Che posizione occupa La casa – Il rogo del male?

Sì, La casa – Il rogo del male debutta al terzo posto della classifica Cinetel con 547.837 euro raccolti in cinque giorni.

Come si è comportato Election Day?

Sì, Election Day entra al settimo posto: la commedia di Giorgio Amato incassa 79.876 euro in quattro giorni di programmazione.

Come sono state verificate queste informazioni?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Agenzia ANSA, Cinecittà e ComingSoon.it.