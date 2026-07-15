15 Luglio 2026

Home / TOKENIZZAZIONE - RWA - BLOCKCHAIN / Hack da 20 milioni a SecondFi, Emurgo lascia l’organizzazione di TOKEN2049

La notizia in sintesi

Emurgo lascia l’organizzazione di TOKEN2049 dopo l’hack a SecondFi .

lascia l’organizzazione di TOKEN2049 dopo l’hack a . La violazione avrebbe causato perdite complessive per 20 milioni di dollari.

La community cancella il summit Cardano 2026 previsto a Singapore.

2026 previsto a Singapore. La Cardano Foundation assume iniziative autonome per TOKEN2049.

(Riassunto generato con AI)

Emurgo riorganizza le priorità dopo l’attacco

Emurgo, co-fondatore dell’ecosistema Cardano, ha trasferito alla Cardano Foundation la responsabilità organizzativa di TOKEN2049 dopo l’hack che ha colpito la piattaforma SecondFi. La decisione, comunicata da Intersect, arriva mentre la società concentra risorse e attività sul recupero degli asset degli utenti coinvolti nella violazione.

Secondo quanto riportato nelle ultime ore, l’attacco avrebbe generato perdite per 20 milioni di dollari, inclusi 2,4 milioni di dollari in ADA sottratti lo scorso giugno. Il passaggio di consegne riguarda un evento crypto di rilievo previsto per ottobre e fotografa un cambiamento operativo interno alla governance di Cardano.

La priorità indicata da Emurgo è la tutela degli utenti di SecondFi: una scelta che rende incompatibile, almeno per ora, la gestione diretta di impegni organizzativi su larga scala. L’episodio evidenzia come un incidente di sicurezza possa incidere non soltanto sui fondi, ma anche sulla distribuzione delle responsabilità nell’ecosistema blockchain.

SecondFi chiude e punta al recupero degli asset

SecondFi ha annunciato la chiusura definitiva della propria attività, destinando le energie residue al recupero dei fondi sottratti. La piattaforma ha dichiarato che l’obiettivo futuro sarà restituire gli asset agli utenti colpiti, dopo una violazione valutata complessivamente in 20 milioni di dollari.

Nella fase di emergenza, un intervento definito di white hat hacking ha trasferito 18,5 milioni di dollari in ADA dagli utenti con lo scopo dichiarato di proteggerli da ulteriori rischi. SecondFi ha sostenuto che tali fondi siano “attualmente protetti e accessibili” e destinati a rientrare nel piano generale di recupero.

L’identità del soggetto responsabile dell’operazione white hat non è stata resa nota. Il fondatore di Cardano, Charles Hoskinson, ha riferito che resta sconosciuta, un elemento che mantiene aperti interrogativi sul percorso tecnico e operativo necessario per completare la restituzione.

Emurgo aveva inoltre lasciato di recente il Pentad, organo esecutivo di Cardano. Nel quadro descritto da Intersect, il disimpegno da TOKEN2049 appare quindi come parte di una revisione più ampia delle priorità, non come una rinuncia alla presenza dell’ecosistema all’evento.

Il calendario di Cardano cambia dopo la crisi

La community di Cardano ha votato per cancellare il summit annuale previsto a Singapore nell’ottobre 2026. Parallelamente, è stata approvata la possibilità per Emurgo di partecipare e sponsorizzare TOKEN2049, pur senza curarne l’organizzazione.

La Cardano Foundation ha annunciato un proprio stand e l’evento collaterale CardanoxDraperxBitcoin, finanziato insieme a Draper. La conseguenza concreta è una presenza pubblica di Cardano affidata alla Foundation, mentre Emurgo concentra le proprie risorse sul caso SecondFi.

FAQ

Perché Emurgo lascia l’organizzazione di TOKEN2049?

Sì. Emurgo non può allocare le risorse necessarie dopo l’hack a SecondFi e dà priorità al recupero degli asset degli utenti.

A quanto ammontano le perdite dell’hack SecondFi?

Sì. La violazione è stata quantificata in 20 milioni di dollari, inclusi 2,4 milioni di dollari in ADA sottratti lo scorso giugno.

Che fine hanno fatto i 18,5 milioni in ADA?

Sì. SecondFi afferma che i 18,5 milioni di dollari in ADA trasferiti nell’emergenza sono protetti, accessibili e inclusi nel recupero.

Il summit Cardano 2026 si terrà a Singapore?

No. Gli utenti di Cardano hanno votato per cancellare il summit annuale programmato a Singapore nell’ottobre 2026.

Come è stata verificata questa ricostruzione?

Sì. Il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui The Cryptonomist.