Ultima puntata di Scherzi a parte: ospiti, novità e dove vederla L’ultima puntata stagionale di “Scherzi a parte” va in onda stasera, lunedì 23 marzo 2026, in prima serata su Canale 5. Il conduttore Max Giusti chiude un’edizione rinnovata del celebre show, che affianca ai vip anche persone comuni coinvolte in scherzi ad alta tensione. Dal teatro televisivo di Mediaset, il programma conferma il proprio marchio: mettere alla prova reazioni e certezze di chi si ritrova, all’improvviso, in una realtà incontrollabile. L’ultimo appuntamento punta su una “lista vittime” di forte richiamo, da Sal Da Vinci a Simona Ventura, passando per Alessia Marcuzzi e altri volti noti, per consolidare ascolti e centralità nel panorama dell’intrattenimento serale. In sintesi: Ultima puntata di “Scherzi a parte” in onda lunedì 23 marzo 2026 su Canale 5. Conduzione di Max Giusti, tra imitazioni, scherzi ai vip e coinvolgimento del pubblico. Tra le “vittime”: Sal Da Vinci, Simona Ventura, Elisa Di Francisca, Rosa Chemical, Alessia Marcuzzi. Visione anche in streaming live e on demand su piattaforma Mediaset Infinity. Ospiti, dinamiche degli scherzi e ruolo di Max Giusti Nato nei primi anni Novanta, “Scherzi a parte” ha attraversato decenni di tv italiana evolvendo linguaggi e ritmo, ma mantenendo l’idea centrale: osservare reazioni autentiche di fronte a situazioni fuori controllo. In questa stagione, la novità più evidente è l’inserimento strutturale di persone comuni accanto ai personaggi famosi, a sottolineare che chiunque può diventare protagonista inconsapevole di un grande scherzo televisivo. Per la puntata del 23 marzo 2026, il parterre delle “vittime” è particolarmente ricco. Si parte da Sal Da Vinci, cantante partenopeo e recente vincitore del Festival di Sanremo con il brano “Per sempre sì”, chiamato a gestire una situazione capace di incrinare – almeno per finta – il momento d’oro della sua carriera. Spazio poi a Simona Ventura, storica conduttrice tv, abituata al controllo totale dello studio ma qui costretta a misurarsi con un contesto che le sfugge di mano. Nel cast degli scherzi anche la campionessa olimpica di scherma Elisa Di Francisca, il cantante e artista pop Rosa Chemical – reduce da “Ballando con le stelle” – e la conduttrice Alessia Marcuzzi, volto iconico di programmi come “Le Iene” e “Grande Fratello”. Completano il gruppo la giornalista Costanza Calabrese e il conduttore d’inchieste Gianluigi Nuzzi, a testimoniare l’attenzione del format anche verso i protagonisti dell’informazione televisiva. Come tradizione, non mancano incursioni a sorpresa tra il pubblico in studio, per ribadire il confine sempre più labile tra spettatore e show. Max Giusti alterna la gestione in diretta degli scherzi alle sue imitazioni più note, costruendo un racconto che punta su ritmo serrato e leggerezza controllata. L’obiettivo di questa finale stagionale è consolidare l’identità di un format storico adattandolo alle sensibilità attuali, tra attenzione alla reazione emotiva dei protagonisti e rispetto dei limiti etici del divertimento in tv. Dove vedere Scherzi a parte e cosa aspettarsi dopo la finale La puntata di “Scherzi a parte” del 23 marzo 2026 è trasmessa in chiaro su Canale 5 a partire dalle 21.30, fascia oraria strategica per l’intrattenimento generalista. In parallelo, l’episodio è disponibile in diretta streaming su Mediaset Infinity, dove gli utenti possono anche recuperare on demand le puntate precedenti della stagione. La fruizione multipiattaforma consente al programma di intercettare sia il pubblico tradizionale del prime time tv, sia gli spettatori che preferiscono una visione flessibile da mobile o smart tv. In chiave futura, l’esito di questa finale avrà un peso sulle decisioni editoriali di Mediaset riguardo al format: la combinazione tra vip e persone comuni, insieme alla conduzione di Max Giusti, rappresenta un laboratorio utile per definire la prossima evoluzione dello show. La risposta di ascolti, social e streaming offrirà indicazioni su quali elementi narrativi e stilistici saranno confermati o potenziati nelle prossime edizioni, in un contesto competitivo sempre più affollato per l’intrattenimento serale. FAQ Quando va in onda l’ultima puntata di Scherzi a parte? Va in onda lunedì 23 marzo 2026, in prima serata su Canale 5, con inizio previsto alle ore 21.30 circa. Chi conduce l’edizione 2026 di Scherzi a parte? Conduce Max Giusti, chiamato a rinnovare il format con ritmo più contemporaneo, imitazioni e maggiore coinvolgimento di ospiti e pubblico. Quali sono i principali vip coinvolti negli scherzi del 23 marzo? Tra i protagonisti degli scherzi figurano Sal Da Vinci, Simona Ventura, Elisa Di Francisca, Rosa Chemical, Alessia Marcuzzi, Costanza Calabrese e Gianluigi Nuzzi. Dove posso vedere Scherzi a parte in streaming e on demand? È visibile gratuitamente su Mediaset Infinity, sia in diretta streaming durante la messa in onda, sia successivamente in modalità on demand. Quali sono le fonti utilizzate per le informazioni su Scherzi a parte? Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.