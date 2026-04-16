Stanno tutti invitati finale su Canale 5 ospiti e anticipazioni imperdibili

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Stanno tutti invitati, gran finale su Canale 5 con super ospiti

L’ultima puntata di “Stanno tutti invitati”, lo show di Pio e Amedeo, va in onda stasera, giovedì 16 aprile 2026, su Canale 5 dalle 21.20.

Il gran finale, registrato a Roma, chiude le tre serate con cui il duo comico pugliese ha celebrato 25 anni di amicizia e carriera televisiva.

Sul palco arrivano big della musica italiana e volti iconici dello spettacolo per un mix di comicità, musica live e momenti di costume televisivo, pensato per consolidare il posizionamento del format nel prime time Mediaset.

In sintesi:

Ultima puntata di “Stanno tutti invitati” stasera 16 aprile 2026 su Canale 5.

Super ospiti musicali: Sal Da Vinci , Michele Zarrillo , Francesco Renga , Pooh .

, , , . In studio anche Lino Banfi , Belen Rodriguez e Selvaggia Lucarelli .

, e . Show disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Ospiti, scaletta e valore televisivo del gran finale

Cuore dell’ultima puntata è l’arrivo di Sal Da Vinci, trionfatore al Festival di Sanremo 2026 con “Per sempre si”.

L’artista napoletano, ormai proiettato verso l’Eurovision Song Contest 2026 come rappresentante dell’Italia, porta nello show la sua fase di massima esposizione mediatica.

Al fianco suo, un altro pilastro del cantautorato: Michele Zarrillo, autore di brani entrati nell’immaginario collettivo come “Cinque giorni”, “La notte dei pensieri” e “L’elefante e la farfalla”, a presidiare la fascia del pubblico più adulto e nostalgico.

Completa il fronte musicale Francesco Renga, di ritorno da Sanremo con il brano “Il meglio di me”, e soprattutto i Pooh, band simbolo della musica pop italiana, attesi con un medley di successi intergenerazionali.

La parte più marcatamente televisiva e pop è affidata a Lino Banfi, legato a Pio e Amedeo anche dal film “Oi vita mia”, e alle presenze fortemente divisive e mediaticamente forti di Belen Rodriguez e Selvaggia Lucarelli, quest’ultima attualmente opinionista al Grande Fratello Vip.

Lo show è fruibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, ampliando la platea digitale e mobile.

Cosa lascia lo show di Pio e Amedeo alla prima serata Mediaset

La chiusura di “Stanno tutti invitati” rappresenta un test strategico per la comicità di prima serata su Canale 5, basata sull’ibrido tra varietà tradizionale, linguaggio social e ospiti trasversali.

La presenza congiunta di big musicali, icone del cinema popolare e personaggi ad alto tasso di engagement social suggerisce la possibile evoluzione del format in nuovi special o spin-off, soprattutto in ottica eventi e grandi ricorrenze televisive.

Molto dipenderà dai dati di ascolto di questo ultimo appuntamento e dalla capacità del duo Pio e Amedeo di confermare un pubblico stabile tra lineare e streaming.

FAQ

Quando va in onda l’ultima puntata di Stanno tutti invitati?

Va in onda stasera, giovedì 16 aprile 2026, in prima serata su Canale 5 a partire dalle 21.20.

Dove posso vedere Stanno tutti invitati in streaming e on demand?

È disponibile gratuitamente in diretta streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity, accessibile da app e browser.

Chi sono i principali ospiti musicali dell’ultima puntata?

Gli ospiti musicali principali sono Sal Da Vinci, Michele Zarrillo, Francesco Renga e la storica band italiana dei Pooh.

Che ruolo ha Lino Banfi nel progetto di Pio e Amedeo?

Lino Banfi è ospite in studio ed è anche tra i protagonisti del film di Pio e Amedeo “Oi vita mia”.

Quali sono le fonti utilizzate per le informazioni su questo programma?

Le informazioni derivano da un’elaborazione congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.