Home / SPETTACOLI & CINEMA / Scherzi a Parte scatenato su Sal Da Vinci e Alessia Marcuzzi

Sal Da Vinci e i vip protagonisti dell’ultima puntata di Scherzi a Parte

Chi: il cantante Sal Da Vinci e numerosi volti tv italiani. Cosa: l’ultima puntata di Scherzi a Parte, con scherzi inediti e reazioni esplosive. Dove: in prima serata su Canale 5, dagli studi Mediaset. Quando: lunedì 23 marzo, nell’episodio conclusivo dello show condotto da Max Giusti. Perché: chiusura di stagione con una sequenza di “vittime illustri”, studiata per massimizzare coinvolgimento, share televisivo e risonanza social intorno al format storico di intrattenimento.

In sintesi:

Sal Da Vinci è la vittima principale, in uno scherzo ambientato in camerino.

è la vittima principale, in uno scherzo ambientato in camerino. Nell’ultima puntata coinvolti anche Simona Ventura , Rosa Chemical , Alessia Marcuzzi e altri vip.

, , e altri vip. Max Giusti guida lo show con monologhi, commenti in studio e imitazioni.

guida lo show con monologhi, commenti in studio e imitazioni. La regia di Roberto Cenci valorizza ritmo televisivo e impatto narrativo degli scherzi.

Gli scherzi ai vip e la costruzione dello show di Max Giusti

Nel filmato clou, Sal Da Vinci, definito “il professionista”, esplode in camerino con l’urlo: «Ma cosa ti devo telefonare?». La scena, girata come backstage di lavoro, enfatizza tensione e imprevisto, cardini narrativi del format.

Accanto a lui una serie di ritratti lampo costruisce la coralità della puntata. Simona Ventura, “la romantica”, viene sorpresa in auto con le cuffie, mentre sollecita il marito Giovanni Terzi: «Tutti lo devono sapere, dai Gio», trasformando il momento privato in contenuto televisivo.

Elisa Di Francisca, “la fuggitiva”, tenta di lasciare un set fotografico, arrivando a prendere a calci la porta, mentre qualcuno la richiama: «Si rompe». Rosa Chemical, “il calciatore”, sfoga la frustrazione distruggendo oggetti in una stanza, prima di crollare sulla sedia, il volto coperto dalle mani.

Alessia Marcuzzi, “l’istruttrice”, si trova in cabina di pilotaggio, guidando un pilota in difficoltà con l’indicazione: «Una leggera virata a sinistra», mentre il velivolo perde quota, aumentando la tensione scenica. Costanza Calabrese, “la soccorritrice”, tenta di aprire la porta di una sauna dove l’amico Dario è bloccato disteso all’interno. Gianluigi Nuzzi, “l’enigmatico”, viene mostrato solo attraverso uno sguardo gelido, sospeso fra paura e rabbia.

In studio, Max Giusti introduce ogni scherzo con monologhi inediti, quindi commenta a caldo insieme alle “vittime”, trasformando la reazione reale in racconto condiviso. Spazio anche alle sue imitazioni storiche e a sketch originali, a consolidare l’identità comica del programma. La regia di Roberto Cenci orchestra montaggio serrato, alternanza tra riprese nascoste e studio, e costruzione seriale dei personaggi-soprannome, essenziale per l’impatto sui social e la riconoscibilità su Discover.

Perché l’ultima puntata può pesare su ascolti e futuro del format

La chiusura di stagione di Scherzi a Parte con un cast di forte richiamo – da Sal Da Vinci a Simona Ventura, da Rosa Chemical a Alessia Marcuzzi – è pensata per misurare la tenuta del format in un panorama televisivo affollato da streaming e contenuti brevi social.

Le reazioni forti, il montaggio rapido e la centralità dello studio con Max Giusti mirano a generare clip virali e seconde visioni online, elementi decisivi per eventuale rinnovo, rebranding o esportazione digitale del programma nelle prossime stagioni.

FAQ

Quando va in onda l’ultima puntata di Scherzi a Parte?

Va in onda lunedì 23 marzo in prima serata su Canale 5, nella fascia tradizionale dedicata ai grandi show d’intrattenimento Mediaset.

Chi è la principale vittima degli scherzi in questa puntata?

Il principale protagonista è Sal Da Vinci, al centro di uno scherzo in camerino in cui esplode urlando «Ma cosa ti devo telefonare?».

Quali altri vip sono coinvolti negli scherzi della serata?

Sono coinvolti Simona Ventura, Giovanni Terzi, Elisa Di Francisca, Rosa Chemical, Alessia Marcuzzi, Costanza Calabrese e Gianluigi Nuzzi.

Chi conduce e chi firma la regia di Scherzi a Parte?

La conduzione è di Max Giusti, che cura monologhi e commenti; la regia televisiva del programma è affidata a Roberto Cenci.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo televisivo?

L’articolo deriva da un’elaborazione redazionale di informazioni provenienti congiuntamente da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.