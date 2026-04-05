Ascolti tv Amici di Maria De Filippi domina e trascina La Ruota

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Amici di Maria De Filippi domina gli ascolti nella vigilia di Pasqua

Nella serata di vigilia di Pasqua, sabato a Roma e in tutta Italia, Amici di Maria De Filippi su Canale 5 si conferma il programma più seguito del prime time, superando i competitor generalisti.

La terza puntata di Canzonissima su Rai1, trasmessa in diretta dall’auditorium del Foro Italico, ottiene un risultato solido ma distante dal talent Mediaset, mentre le altre reti registrano dati più contenuti.

Il confronto fra intrattenimento, fiction e cinema evidenzia ancora una volta la capacità del marchio Amici di catalizzare il pubblico familiare e giovanile nelle serate festive.

In sintesi:

Amici di Maria De Filippi leader del prime time con 3,1 milioni e 23,2% di share.

leader del prime time con 3,1 milioni e 23,2% di share. Canzonissima su Rai1 si ferma a 2,21 milioni e 17,38% di share.

su si ferma a 2,21 milioni e 17,38% di share. Access time: La ruota della fortuna supera Affari tuoi nello scontro preserale.

supera nello scontro preserale. Reti minori stabili con film, serie e factual sotto il milione di spettatori.

Il quadro auditel della vigilia di Pasqua conferma il ruolo centrale dell’intrattenimento familiare nel prime time italiano.

Canale 5 vince la serata con il talent Amici di Maria De Filippi, che rimane un asset strategico per Mediaset e consolida la sua forza anche in una serata festiva tradizionalmente complessa per la tv generalista.

Rai1 presidia il pubblico più tradizionale con Canzonissima, mentre le altre reti diversificano l’offerta con film, serie e factual, cercando nicchie di pubblico specifiche.

Confronto dettagliato degli ascolti tra Rai, Mediaset e reti free

Nel prime time, Amici di Maria De Filippi su Canale 5 ottiene una media di 3.100.000 telespettatori, pari al 23,2% di share, risultando nettamente il programma più visto della serata.

Su Rai1, la terza emissione di Canzonissima, in diretta dal Foro Italico di Roma, raccoglie 2.210.000 telespettatori con il 17,38% di share, mantenendo una buona tenuta ma senza insidiare la leadership di Mediaset.

Rai2 con il telefilm Morgane – Detective geniale registra 808.000 telespettatori e il 5% di share, mentre su Rai3 il programma La pelle del mondo si ferma a 418.000 telespettatori con il 2,7% di share.

Sul fronte Mediaset, oltre al successo di Amici, Italia 1 con il film d’animazione Cattivissimo me totalizza 790.000 telespettatori e il 4,8% di share, confermando l’appeal del catalogo family.

Rete 4 propone il classico Don Camillo, seguito da 780.000 spettatori con il 4,2% di share, a testimonianza della tenuta dei grandi titoli del cinema popolare italiano.

Su La7, il varietà In altre parole raggiunge 672.000 telespettatori e un significativo 7,2% di share, risultato rilevante per una rete di posizionamento più informativo e di approfondimento.

Fra le altre reti generaliste free, Tv8 con Alessandro Borghese – Quattro ristoranti (stagione 5) ottiene 316.000 telespettatori e l’1,9% di share, confermando il gradimento del format culinario guidato da Alessandro Borghese.

Il Nove con il documentario Borneo – Regno segreto registra 322.000 telespettatori e il 2,1% di share, intercettando un pubblico interessato ai contenuti naturalistici.

In access time, lo scontro tra i game show vede su Rai1 Affari tuoi con 3.975.000 spettatori e il 22,2% di share, mentre su Canale 5 La ruota della fortuna prevale con 4.150.000 telespettatori e il 23,2% di share.

Le ricadute strategiche dei dati auditel di Pasqua

I numeri della vigilia di Pasqua rafforzano il posizionamento di Amici di Maria De Filippi come pilastro del palinsesto di Canale 5, capace di unire più generazioni e trainare l’intera serata.

Per la Rai, la performance di Canzonissima suggerisce margini di crescita editoriale e promozionale, soprattutto in chiave nostalgia e varietà classico.

Nel preserale, il sorpasso de La ruota della fortuna su Affari tuoi apre un nuovo fronte competitivo sull’access time, fascia determinante per la fidelizzazione quotidiana del pubblico e per gli investitori pubblicitari.

FAQ

Quanti spettatori ha avuto Amici di Maria De Filippi nella vigilia di Pasqua?

Amici di Maria De Filippi ha registrato una media di 3.100.000 telespettatori, corrispondenti a una quota di share pari al 23,2%.

Come si è comportata Canzonissima su Rai1 rispetto ad Amici?

Canzonissima su Rai1 ha ottenuto 2.210.000 telespettatori e il 17,38% di share, risultando seconda dietro Amici su Canale 5.

Chi ha vinto la sfida di access time tra Affari tuoi e La ruota della fortuna?

La sfida è stata vinta da La ruota della fortuna su Canale 5 con 4.150.000 spettatori e il 23,2% di share.

Quali ascolti hanno ottenuto Italia 1, Rete 4 e La7 nel prime time?

Italia 1 con Cattivissimo me ha fatto 790.000 spettatori, Rete 4 con Don Camillo 780.000, La7 con In altre parole 672.000.

Quali sono le fonti utilizzate per questi dati di ascolto televisivo?

I dati derivano da un’elaborazione redazionale basata congiuntamente su Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.