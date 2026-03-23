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Mara Venier in imbarazzo a Che tempo che fa dopo stoccata

Mara Venier in imbarazzo a Che tempo che fa dopo stoccata

Mara Venier, Mandelli ed Esposito riaprono il “caso Mammucari” in tv

Chi? I comici Francesco Mandelli e Giovanni Esposito, con Mara Venier e l’ombra ingombrante di Teo Mammucari.
Che cosa? La presentazione del film “Cena di Classe” a Che tempo che fa, trasformata in occasione per una nuova, sottile frecciata sul “caso Mammucari–Iodice”.
Dove? Negli studi del talk di Fabio Fazio, durante la seconda parte del programma, “Il tavolo”.

Quando? Domenica 22 marzo, a pochi giorni dalla lite in diretta a Domenica In e dal successivo tentativo di pace in studio.
Perché? Per ironizzare sull’episodio legato al film di Peppe Iodice, ma anche per segnare, con garbo, i limiti della comicità aggressiva nei salotti televisivi generalisti.

In sintesi:

  • Mandelli ed Esposito presentano Cena di Classe a Che tempo che fa e restano a Il tavolo.
  • Una battuta di Esposito richiama il precedente scontro tra Mammucari e Peppe Iodice.
  • Mara Venier reagisce con ironia controllata, ma lascia intuire il perdurare del disagio.
  • L’episodio conferma una linea più rigida sui toni comici a Domenica In.

La frecciata di Esposito e il nodo irrisolto con Teo Mammucari

Durante la promozione di “Cena di Classe”, Giovanni Esposito ha scherzato sul precedente televisivo che ha coinvolto Peppe Iodice e Teo Mammucari a Domenica In.
“Infatti io e Francesco speravamo ci fosse Mammucari e ci insultasse il film, perché con Peppe è andata molto bene”, ha detto Esposito, alludendo ai risultati al botteghino di “Mi batte il corazon” dopo le critiche in diretta.

Mara Venier ha sorriso, ma la risposta misurata – “Eh, gli ha portato fortuna” – ha confermato quanto il caso resti sensibile. La settimana precedente, infatti, Mammucari era intervenuto a sorpresa mentre Iodice presentava il suo film, liquidandolo così: “Io ho visto il film, è imbarazzante, non fa ridere… due domande e lo mandiamo via”.

Una gag respinta sia dall’ospite sia dalla conduttrice, che ha poi richiamato Iodice in studio nella puntata successiva, sancendo simbolicamente una riparazione editoriale. Nonostante i buoni incassi del film, l’episodio ha ridisegnato i confini tra satira e mancanza di rispetto nei talk generalisti Rai.

Dopo la pace in tv, il rapporto con Mammucari resta in bilico

Per chiudere il caso agli occhi del pubblico, Mara Venier ha scelto di far rientrare Teo Mammucari a Domenica In soltanto sul finale di puntata, affidandogli una canzone di scuse e un abbraccio riconciliante in diretta.

La conduttrice, però, ha spiegato a Fanpage di non voler più Mammucari in studio mentre i suoi ospiti presentano i propri lavori, scelta confermata dai fatti. Una linea che tutela clima e reputazione di film e artisti, soprattutto in una fase in cui la visibilità televisiva incide sull’esito al botteghino.

La battuta di Giovanni Esposito a Che tempo che fa dimostra che il “caso Mammucari” continua a fare notizia e a influenzare i rapporti tra comicità e promozione culturale nei salotti domenicali.

FAQ

Chi erano gli ospiti coinvolti nel caso citato a Che tempo che fa?

Erano coinvolti i comici Francesco Mandelli, Giovanni Esposito, la conduttrice Mara Venier e, indirettamente, Teo Mammucari e Peppe Iodice.

Perché Giovanni Esposito ha nominato Teo Mammucari durante il programma?

Lo ha fatto per ironizzare sull’episodio in cui Mammucari aveva attaccato il film di Peppe Iodice, poi rivelatosi un successo al botteghino.

Cosa ha detto Teo Mammucari sul film di Peppe Iodice a Domenica In?

Ha affermato di aver visto il film definendolo “imbarazzante, non fa ridere”, chiedendo ironicamente di ridurre l’intervista per ospiti “più importanti”.

Il film Mi batte il corazon ha risentito delle critiche di Mammucari?

No, il film “Mi batte il corazon” ha comunque registrato buoni incassi, trasformando la polemica in ulteriore visibilità promozionale.

Qual è la fonte delle informazioni riportate su questa vicenda televisiva?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.

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