Home / BLOCKCHAIN / Borse USA aprono agli ETF crypto senza più tetti operativi su undici nuovi strumenti indicizzati

SEC rimuove i limiti sulle opzioni ETF crypto: cosa cambia subito

La Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense ha approvato, con effetto immediato, la rimozione del limite di 25.000 contratti sulle opzioni legate a 11 ETF su Bitcoin ed Ether, quotati su NYSE Arca e NYSE American. La decisione, pubblicata il 10 marzo sul Federal Register, riguarda prodotti come iShares Bitcoin Trust (IBIT) di BlackRock, Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) di Fidelity e ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB). Con questa mossa, le autorità USA allineano il regime delle opzioni sugli ETF crypto a quello degli ETF sulle materie prime, riducendo vincoli operativi per gli investitori istituzionali. L’eliminazione del periodo di attesa di 30 giorni indica l’urgenza regolamentare di supportare un mercato in rapida maturazione, aumentando flessibilità, profondità di book e capacità di copertura del rischio per gli operatori professionali.

In sintesi:

Rimosso il limite di 25.000 contratti sulle opzioni di 11 ETF su Bitcoin ed Ether.

Decisione immediatamente efficace dopo l’approvazione della SEC, senza periodo di attesa.

Maggiore flessibilità per investitori istituzionali e potenziale crescita di liquidità e volumi.

Mercato delle opzioni crypto sempre più simile ai mercati derivati tradizionali.

Perché la rimozione dei limiti sulle opzioni ETF crypto è cruciale

I limiti di posizione introdotti nel 2024, al lancio delle opzioni sugli ETF crypto, avevano una finalità prudenziale: ridurre il rischio di manipolazione dei prezzi e contenere la volatilità su strumenti ancora giovani. La SEC ritiene ora che il mercato abbia raggiunto una massa critica tale da consentire maggiore libertà operativa senza mettere a rischio l’integrità degli scambi.

Con l’eliminazione dei tetti, le opzioni su ETF come IBIT, FBTC, ARKB e i prodotti di Bitwise e Grayscale vengono trattate in modo analogo alle opzioni su ETF di materie prime tradizionali. Per i desk istituzionali significa possibilità di costruire strategie più complesse di copertura, arbitraggio e gestione della volatilità, senza vincoli quantitativi stringenti.

Un ulteriore elemento chiave è l’apertura alla negoziazione come opzioni FLEX, che consentono la personalizzazione di strike, scadenze e modalità di esercizio. Questa flessibilità rende gli ETF crypto più integrabili nei portafogli multi-asset, avvicinando l’ecosistema digitale alle logiche operative dei derivati consolidati.

Un mercato derivati crypto sempre più integrato con la finanza tradizionale

La decisione sulle opzioni dei nuovi 11 ETF si inserisce in un percorso già avviato. Nel luglio scorso, la SEC aveva autorizzato la rimozione dei limiti di posizione per l’ETF Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), segnale anticipatore di un cambio di approccio regolamentare verso gli strumenti crypto quotati.

Parallelamente, il Nasdaq International Securities Exchange sta valutando l’innalzamento del limite contrattuale per l’IBIT di BlackRock fino a 1 milione di contratti, proposta tuttora in esame secondo la comunicazione SEC del 27 febbraio. Se approvata, consoliderebbe la capacità del mercato di assorbire flussi strutturali di capitale istituzionale.

Nel medio termine, questa convergenza normativa verso standard dei mercati tradizionali potrebbe accelerare lo sviluppo di strategie sistematiche, prodotti strutturati e soluzioni di risk management basate su ETF crypto, rafforzando la legittimazione dell’asset class all’interno dell’industria finanziaria globale.

FAQ

Cosa ha deciso esattamente la SEC sulle opzioni degli ETF crypto?

La SEC ha approvato la rimozione del limite di 25.000 contratti sulle opzioni di 11 ETF su Bitcoin ed Ether, rendendo la modifica immediatamente operativa.

Quali ETF su Bitcoin sono interessati dalla rimozione dei limiti?

Sono coinvolti, tra gli altri, iShares Bitcoin Trust (IBIT), Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC), ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) e prodotti di Grayscale e Bitwise.

Cosa sono le opzioni FLEX sugli ETF crypto e perché contano?

Le opzioni FLEX permettono di personalizzare strike, scadenze e modalità di esercizio. Consentono strutture su misura per copertura, rendimento e gestione della volatilità in portafogli istituzionali.

La rimozione dei limiti aumenta il rischio di volatilità su Bitcoin ed Ether?

Potenzialmente no: la maggiore profondità di mercato può attenuare gli shock di prezzo, pur consentendo posizioni più ampie e strategie complesse.

Quali sono le fonti alla base di questa analisi sul mercato ETF crypto?

L’analisi deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.