26 Giugno 2026

Home / SPETTACOLI & CINEMA / Rai verso Stefano Coletta per Chi l’ha visto dopo l’uscita di Federica Sciarelli

La notizia in sintesi

Rai avrebbe scelto Stefano Coletta per Chi l’ha visto?

avrebbe scelto per L’indiscrezione è stata riportata da Adnkronos e anticipata da Giuseppe Candela per Dagospia

e anticipata da Giuseppe Candela per Dagospia La scelta seguirebbe l’uscita di Federica Sciarelli dopo ventidue anni

dopo ventidue anni Pesano esperienza interna, continuità editoriale e conoscenza storica del format

(Riassunto generato con AI)

Rai punta su Stefano Coletta

Rai avrebbe individuato in Stefano Coletta il nome destinato a raccogliere l’eredità di Federica Sciarelli alla guida di Chi l’ha visto?, storico programma di Rai3. Secondo quanto appreso da Adnkronos, dopo le anticipazioni dei giorni scorsi firmate da Giuseppe Candela per Dagospia, la decisione sarebbe ormai vicina a una definizione sostanziale.

Il passaggio arriva in una fase particolarmente sensibile per il servizio pubblico, chiamato a gestire il dopo-Sciarelli dopo ventidue anni di conduzione. Il nodo non riguarda soltanto un cambio di volto, ma il futuro editoriale di una delle trasmissioni più riconoscibili della tv pubblica, costruita nel tempo su informazione di servizio, inchiesta e rapporto fiduciario con il pubblico.

Nel quadro delle ipotesi circolate a Viale Mazzini, il profilo di Coletta avrebbe progressivamente guadagnato terreno fino a diventare quello prevalente. La sua indicazione segnerebbe una scelta interna, coerente con l’esigenza di preservare identità, tono e funzione sociale di un format che per la Rai resta strategico.

Per questo la possibile nomina viene letta non come un semplice avvicendamento, ma come una risposta organizzativa e editoriale a una successione considerata tra le più delicate della prossima stagione televisiva.

Continuità editoriale e peso della successione

L’attuale direttore della Direzione Coordinamento Generi viene descritto come una figura non solo spendibile sul piano del palinsesto, ma soprattutto funzionale a garantire continuità a un marchio che rappresenta un presidio storico del servizio pubblico. Secondo la ricostruzione riportata, il suo nome avrebbe superato quello di altre figure considerate in corsa, come Francesca Fagnani, Giorgia Cardinaletti e Serena Bortone, mentre sarebbero tramontate anche le piste che portavano a Massimo Giletti e Pino Rinaldi.

La selezione, quindi, non risponderebbe a una logica di semplice notorietà televisiva, ma alla necessità di tenere insieme credibilità, memoria del programma e capacità di muoversi dentro un impianto editoriale molto riconoscibile.

Un elemento centrale è il rapporto tra Stefano Coletta e Chi l’ha visto?. Il testo richiama infatti un legame che risale al 2008, quando il dirigente, da responsabile del nucleo produttivo dei programmi di servizio sociale, lavorò al rinnovamento della struttura della trasmissione. Questo passaggio rafforza la lettura di una scelta costruita sulla conoscenza diretta del format, dei suoi meccanismi produttivi e della sua missione.

In un programma che ha fatto della continuità di tono e dell’affidabilità percepita una parte essenziale del proprio valore, questo tipo di esperienza pesa più della sola esposizione mediatica.

La questione, inoltre, va oltre la sostituzione di una conduttrice molto amata. Federica Sciarelli ha incarnato per oltre due decenni un modello preciso di racconto televisivo, capace di coniugare attenzione civile, rigore e riconoscibilità. Subentrare in quello spazio significa confrontarsi con un’eredità professionale e simbolica molto forte.

Per la Rai, affidare il programma a una figura interna con esperienza sul prodotto può rappresentare il modo più lineare per ridurre il rischio di rotture e mantenere saldo il posizionamento di Chi l’ha visto? nel panorama dell’informazione televisiva.

In questa chiave, la possibile nomina di Coletta appare come una scelta di identità prima ancora che di palinsesto. Il punto decisivo è la tutela di un format che non vive soltanto di audience, ma di reputazione, autorevolezza e funzione pubblica.

La successione, dunque, viene trattata come un passaggio strutturale: non un’operazione cosmetica, ma la definizione di chi dovrà custodire e aggiornare uno dei titoli più delicati della programmazione di Rai3.

Le implicazioni per Rai3

Se la scelta sarà confermata, il passaggio a Stefano Coletta aprirà una fase in cui il primo obiettivo sarà preservare la fiducia costruita da Federica Sciarelli con il pubblico. Il valore aggiunto del profilo indicato sta proprio nella familiarità con il linguaggio e con la funzione sociale della trasmissione.

Per Rai3, la vera conseguenza futura sarà misurare se la continuità interna basterà a traghettare Chi l’ha visto? oltre il cambio di guida, senza alterarne la credibilità editoriale e il ruolo storico nel servizio pubblico.

FAQ

Chi potrebbe sostituire Federica Sciarelli?

Sì, secondo Adnkronos il nome indicato è Stefano Coletta, ritenuto vicino alla guida di Chi l’ha visto?.

Quale programma riguarda la nomina?

Sì, la successione riguarda Chi l’ha visto?, storico programma di Rai3 legato a informazione di servizio e inchiesta.

Perché Stefano Coletta è considerato favorito?

Sì, il suo profilo pesa per continuità editoriale e per il lavoro svolto sul format dal 2008.

Quali altri nomi erano circolati?

Sì, tra le ipotesi citate figuravano Francesca Fagnani, Giorgia Cardinaletti, Serena Bortone, Massimo Giletti e Pino Rinaldi.

Da quali fonti deriva questa ricostruzione?

Sì, la fonte originale è indicata come elaborazione congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione.