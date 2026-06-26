26 Giugno 2026

Home / SPETTACOLI & CINEMA / Giada Bocellari precisa la linea della difesa Stasi sul caso Garlasco

La notizia in sintesi

Giada Bocellari chiarisce le parole attribuite sulla posizione della difesa di Alberto Stasi .

chiarisce le parole attribuite sulla posizione della difesa di . La legale distingue tra revisione del processo e procedimento che coinvolge Andrea Sempio .

. Il tema è emerso in tv dopo un’interpretazione giornalistica discussa a Zona Bianca .

. Al centro resta il peso del DNA richiamato dalla Cassazione sul caso Garlasco.

(Riassunto generato con AI)

Bocellari chiarisce la posizione della difesa

Giada Bocellari, avvocato di Alberto Stasi, è intervenuta nelle ultime ore per precisare il senso di alcune dichiarazioni attribuitele sul caso di Garlasco, in particolare sull’ipotesi che la difesa dell’unico condannato per l’omicidio di Chiara Poggi possa costituirsi parte civile in un eventuale processo a carico di Andrea Sempio. La vicenda è emersa nel corso della trasmissione Zona Bianca, dove il giornalista Umberto Brindani ha spiegato di avere interpretato personalmente il ragionamento della legale.

“Io ho interpretato a modo mio quello che stava spiegando l’avvocato, lei non ha detto che lo faranno, anche se non l’ha smentito in modo plateale”, ha affermato Brindani.

La precisazione di Bocellari assume rilievo perché riguarda due piani distinti ma strettamente osservati nel dibattito pubblico e giudiziario: da un lato la revisione che interessa Stasi, dall’altro il procedimento che coinvolge Sempio. Il chiarimento serve a delimitare ciò che è stato effettivamente detto rispetto alle interpretazioni successive, in una fase in cui ogni passaggio sul caso viene letto anche in chiave processuale.

Revisione e procedimento Sempio restano separati

Ospite su Rete 4, la stessa Bocellari ha ribadito che non esiste una conferma formale sulla scelta futura della difesa e ha inquadrato il tema come un ragionamento ancora aperto. “Come le notizie nell’ultimo periodo, non sono né confermate né smentite, ho fatto un ragionamento spiegando che i due procedimenti, la revisione e quello di Sempio, sono separati”, ha detto la legale.

Il punto centrale, nella sua ricostruzione, è l’ordine delle priorità difensive. “Noi siamo interessati innanzitutto alla revisione, ma anche al procedimento di Sempio, credo sia normale, quello che faremo vedremo”, ha aggiunto. Si tratta di una formula che non anticipa decisioni definitive, ma conferma l’attenzione della difesa di Stasi verso gli sviluppi del fascicolo che riguarda Sempio.

Bocellari ha anche espresso fastidio per alcune valutazioni provenienti, a suo dire, da altri soggetti coinvolti nella vicenda. “Ci sono altri soggetti di questa vicenda che hanno iniziato a occuparsi del nostro assistito facendo anche valutazioni che ci hanno infastidito, devo essere sincera, parlo ovviamente della difesa di Sempio. Io ne prendo atto, ma non saremo qui a prendere le botte“. La frase segnala un irrigidimento del confronto tra le parti, pur dentro un quadro in cui la legale continua a distinguere con nettezza i due binari processuali.

Nel merito, Bocellari ha infine richiamato un passaggio della sentenza della Cassazione del 2013, sottolineando il rilievo attribuito allora al DNA. “La Cassazione nel 2013 quando annulla l’assoluzione di Stasi evidenzia la rilevanza del DNA, sottolineando come fosse determinante per decidere”, ha ricordato. Poi ha aggiunto che, essendo Stasi il fidanzato della vittima, l’eventuale identificazione del suo DNA avrebbe rappresentato la pistola fumante, secondo l’impostazione richiamata dalla Suprema Corte.

Il nodo resta il peso giudiziario del DNA

La chiusura del ragionamento di Bocellari sposta l’attenzione su una conseguenza precisa: il richiamo alla sentenza passata in giudicato impone, secondo la legale, di leggere anche l’attuale posizione di Andrea Sempio alla luce di quel precedente. “Oggi visto che la sentenza è passata in giudicato dobbiamo rispettarla anche da questo punto di vista, quando l’indagato oggi è Sempio”, ha concluso.

Il profilo più rilevante non è quindi una scelta processuale già compiuta, ma il tentativo della difesa di Stasi di fissare un perimetro giuridico e comunicativo chiaro. In una vicenda che continua a generare letture contrapposte, il tema del DNA resta il punto di maggiore impatto sul piano interpretativo.

FAQ

Cosa ha chiarito Giada Bocellari?

Sì, ha chiarito che l’ipotesi della parte civile era un’interpretazione giornalistica, non una decisione da lei annunciata.

Chi ha parlato di costituzione di parte civile?

Sì, è stato Umberto Brindani, spiegando a Zona Bianca di avere interpretato personalmente le parole dell’avvocato.

Qual è la priorità della difesa di Stasi?

Sì, Bocellari ha indicato come prioritaria la revisione, pur confermando attenzione anche al procedimento che riguarda Andrea Sempio.

Perché Bocellari richiama la Cassazione del 2013?

Sì, per sottolineare che la sentenza evidenziava la rilevanza del DNA come elemento determinante nella decisione.

Da quali fonti deriva l’articolo originale?

Sì, la fonte originale è indicata come elaborazione congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione.