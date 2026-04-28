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Elena Santarelli rivela a Belve licenziamento dopo rifiuto di una cena

Elena Santarelli rivela a Belve licenziamento dopo rifiuto di una cena

Elena Santarelli a Belve, tra carriera mancata, amore e polemica Ferragni

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Chi: Elena Santarelli, showgirl e conduttrice televisiva. Che cosa: un racconto senza filtri su carriera, vita privata e impegno nel sociale. Dove: nello studio di Belve, programma di Francesca Fagnani su Rai 2. Quando: nell’ultima puntata andata in onda nel 2026. Perché: per spiegare le ombre di una carriera mai davvero esplosa, il ruolo del marito Bernardo Corradi nel suo equilibrio personale e la forte delusione per il caso beneficenza legato a Chiara Ferragni e al Pandoro-gate, tema che tocca direttamente il lavoro quotidiano delle famiglie coinvolte nella raccolta fondi.

In sintesi:

  • Elena Santarelli racconta a Belve una carriera televisiva frenata da un presunto licenziamento ingiusto.
  • Rivendica l’amore stabile con il marito Bernardo Corradi, definito “dieci e lode” anche nell’intimità.
  • Mostra forte gelosia ma anche ironia sulle passate relazioni del coniuge, citando tutte le principali reti TV.
  • Esprime dure critiche a Chiara Ferragni per il Pandoro-gate e difende la vera beneficenza.

La carriera in TV, il licenziamento sospetto e il ruolo di Bernardo Corradi

L’intervista a Belve consente a Elena Santarelli di ripercorrere con lucidità l’intera parabola professionale. Dal debutto nel 2002 come “professoressa” de L’Eredità, la sua presenza televisiva non si è mai tradotta in una conduzione stabile: dopo alcune ospitate, l’ultima esperienza significativa resta Plastik su Italia 1 nel 2011.

Proprio su questa traiettoria irrisolta, Santarelli lascia intendere un episodio chiave. Alla domanda di Francesca Fagnani su eventuali scuse mai ricevute, parla di un noto personaggio della TV, senza citarlo, che a suo dire l’avrebbe allontanata per ragioni extralavorative: “Secondo me mi ha licenziata ingiustamente perché ho rifiutato un invito a cena”.

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In questo scenario, il baricentro emotivo resta il marito Bernardo Corradi, sposato nel 2014 dopo otto anni di relazione. Santarelli lo descrive come solido riferimento affettivo e fisico: “Mio marito è un dieci e lode, Bernardone mio! Non è mai successo che non mi abbia sfiorata per mesi”. Una relazione intensa, attraversata però da una dichiarata gelosia.

Gelosia, ironia e la dura presa di posizione contro Chiara Ferragni

La gelosia di Elena Santarelli verso il passato sentimentale di Bernardo Corradi emerge con franchezza. Lei stessa ammette di aver voluto conoscere nel dettaglio le precedenti frequentazioni del marito: “sapere tutte quelle con cui è stato, e sono tante, t’assicuro”. Racconta lunghe ore passate a scorrere la rubrica del telefono, tra contatti legati a Rai, Mediaset, Sky, La7. Da qui la battuta: “Se qualche direttore delle risorse umane perde il telefono sappia che mio marito ha tutta l’agenda”, a sottolineare con ironia l’intreccio tra vita privata e mondo televisivo.

La parte più tagliente dell’intervista riguarda però la beneficenza, ambito in cui Santarelli è da anni attiva. Sul Pandoro-gate e sul ruolo di Chiara Ferragni, il giudizio è netto: “Sono molto delusa da Chiara Ferragni e da tutte le persone che le sono state attorno. (…) Sono incaz*ata nera, le sue scuse non me le bevo”. L’accusa principale è l’aver generato sfiducia verso iniziative solidali autentiche, soprattutto a danno delle mamme che “impacchettano pandori, panettoni, uova con tanta fatica”.

Impatto sul dibattito pubblico e possibili sviluppi futuri

Le parole di Elena Santarelli a Belve incidono su più piani: denunciano dinamiche opache nell’industria televisiva, richiamano il tema del potere informale e ridanno centralità al tema della trasparenza nelle campagne benefiche. In un contesto in cui la reputazione delle iniziative solidali è fragile, la sua critica a Chiara Ferragni può rafforzare la richiesta di controlli, tracciabilità delle donazioni e comunicazione più rigorosa verso milioni di follower.

Al tempo stesso, il racconto del rapporto con Bernardo Corradi offre un contrappunto privato: un’unione stabile, attraversata da gelosia ma basata su fiducia e autoironia. È probabile che queste dichiarazioni alimentino nuove riflessioni su etica della visibilità, responsabilità degli influencer e tutela di chi, lontano dai riflettori, lavora ogni giorno nella beneficenza strutturata.

FAQ

Perché Elena Santarelli parla di licenziamento ingiusto in TV?

Elena Santarelli sostiene di essere stata licenziata ingiustamente da un noto personaggio TV dopo aver rifiutato un invito a cena, collegando l’episodio allo stop della sua carriera.

Qual è oggi il rapporto tra Elena Santarelli e Bernardo Corradi?

Il rapporto viene descritto come molto solido. Elena definisce Bernardo Corradi “dieci e lode” anche nell’intimità, nonostante la forte gelosia verso le sue relazioni passate.

Perché Elena Santarelli è delusa da Chiara Ferragni?

Elena critica duramente il Pandoro-gate, ritenendo che Chiara Ferragni e il suo entourage abbiano danneggiato la fiducia nella beneficenza, soprattutto verso le famiglie che lavorano concretamente nelle raccolte fondi.

Che ruolo ha la beneficenza nella vita di Elena Santarelli?

La beneficenza è centrale: Elena è impegnata da anni in progetti solidali e difende chi lavora con trasparenza, chiedendo maggiore rigore comunicativo nelle iniziative a scopo sociale.

Da quali fonti è stata elaborata questa notizia su Elena Santarelli?

La notizia è stata ricostruita attraverso una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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