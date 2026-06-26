26 Giugno 2026

Home / SPETTACOLI & CINEMA / Sigfrido Ranucci auspica continuità interna dopo Federica Sciarelli a Chi l’ha visto?

La notizia in sintesi

Sigfrido Ranucci commenta l’uscita di Federica Sciarelli da Chi l’ha visto?.

commenta l’uscita di da Chi l’ha visto?. Ad Adnkronos, Ranucci definisce Sciarelli una professionista straordinaria e “unica” sul caso Garlasco.

Il giornalista invita a privilegiare una successione interna per garantire continuità al programma.

Ranucci richiama anche la propria esperienza dopo Milena Gabanelli a Report.

(Riassunto generato con AI)

Il futuro di Chi l’ha visto?

L’uscita annunciata di Federica Sciarelli da Chi l’ha visto? riapre il confronto sul futuro di uno dei programmi più riconoscibili di Rai3. Nelle ultime ore, a intervenire è stato Sigfrido Ranucci, volto di Report, che in un’intervista ad Adnkronos ha offerto una lettura netta del passaggio che attende la trasmissione. Il punto centrale riguarda non solo il nome di un possibile successore, ma il peso editoriale e professionale lasciato da una conduttrice che negli anni si è identificata con il programma.

Ranucci ha definito Sciarelli una “straordinaria professionista”, spiegando di conoscere da tempo la sua decisione di lasciare la conduzione. Il suo intervento assume rilievo perché arriva da un giornalista che conosce direttamente la complessità del ricambio ai vertici di format costruiti su credibilità, continuità e rapporto fiduciario con il pubblico.

Nel suo giudizio, il nodo non è soltanto televisivo ma giornalistico. Chi l’ha visto? tratta casi delicati, spesso legati a cronaca nera, persone scomparse e vicende ad alta esposizione mediatica. Per questo il cambio di guida, oltre a una scelta di palinsesto, diventa una questione di metodo, autorevolezza e coerenza con l’identità di servizio pubblico maturata nel tempo sotto la conduzione di Federica Sciarelli.

Il giudizio di Ranucci e il nodo successione

Tra i passaggi più significativi dell’intervista ad Adnkronos, Sigfrido Ranucci ha indicato nella gestione del delitto di Garlasco uno degli elementi che meglio rappresentano il lavoro di Federica Sciarelli. Il giornalista ha detto di doverle fare i complimenti per come ha trattato, “unica in tutto il panorama televisivo, il caso Garlasco”. Un riconoscimento che attribuisce alla conduttrice una cifra professionale precisa: la capacità di affrontare una vicenda molto esposta senza cedere al sensazionalismo.

Secondo Ranucci, il merito di Sciarelli è stato proprio quello di mantenere un approccio rigoroso e responsabile, in linea con ciò che, a suo giudizio, dovrebbe caratterizzare il servizio pubblico. Questo passaggio aiuta a leggere anche il dibattito sulla successione: non si tratta solo di individuare un volto noto, ma di preservare un equilibrio editoriale costruito negli anni su affidabilità e misura.

Per questo Ranucci ha espresso una preferenza chiara: puntare su una figura già interna alla squadra di Chi l’ha visto?. Una soluzione del genere, nelle sue parole, garantirebbe continuità e aiuterebbe a conservare dinamiche e meccanismi consolidati. In un programma fortemente riconoscibile, la conoscenza diretta del linguaggio, dei tempi e della responsabilità narrativa può infatti pesare quanto la popolarità del conduttore scelto.

Il giornalista ha aggiunto un altro elemento: la persona più adatta a indicare un eventuale successore sarebbe proprio Federica Sciarelli. È una posizione che rafforza il valore dell’esperienza maturata sul campo e riconosce alla conduttrice un ruolo decisivo nella tutela dell’identità della trasmissione. In filigrana emerge un principio giornalistico preciso: i programmi fondati sulla fiducia del pubblico non possono essere trattati come semplici contenitori sostituibili.

Ranucci ha collegato questa riflessione alla propria esperienza personale dopo il passaggio di testimone da Milena Gabanelli a Report. All’Adnkronos ha raccontato quanto sia stato complicato ereditare un programma fortemente identificato con il volto della sua conduttrice. Ha ricordato che, per oltre un anno, evitò perfino di leggere i social network a causa dei commenti negativi. Più ancora delle critiche, ha spiegato, pesarono le accuse secondo cui avrebbe favorito l’uscita di scena di Gabanelli, ipotesi che ha sempre respinto, ribadendo il rapporto di stima e amicizia che li lega ancora oggi.

Una transizione che pesa oltre il palinsesto

Il valore dell’intervento di Sigfrido Ranucci sta nel richiamare un punto spesso trascurato nel dibattito televisivo: la successione in programmi come Chi l’ha visto? non riguarda solo l’audience o il nome più spendibile, ma la tenuta di un patto editoriale con il pubblico. Quando una trasmissione coincide a lungo con il profilo della sua conduttrice, il ricambio diventa inevitabilmente un passaggio esposto e delicato.

Nel caso di Federica Sciarelli, il riconoscimento espresso da Ranucci sul caso Garlasco e sulla conduzione complessiva del programma segnala quanto il tema sia anche professionale, non soltanto televisivo. La conseguenza più concreta, alla luce delle sue parole, è che la continuità potrà contare almeno quanto la notorietà nella scelta futura di Rai3.

FAQ

Chi ha commentato l’addio di Sciarelli?

Sì, è stato Sigfrido Ranucci, intervenuto in un’intervista rilasciata ad Adnkronos.

Cosa ha detto Ranucci su Sciarelli?

Sì, l’ha definita una “straordinaria professionista” e ha detto di conoscere da tempo la sua decisione.

Perché ha citato il caso Garlasco?

Sì, perché ha lodato il modo in cui Federica Sciarelli lo ha trattato, definendola “unica” nel panorama televisivo.

Chi dovrebbe sostituire Sciarelli secondo Ranucci?

Sì, per Ranucci sarebbe preferibile una figura interna alla squadra di Chi l’ha visto?, per garantire continuità.

Qual è la fonte originale della notizia?

Sì, la fonte originale è derivata da un’elaborazione congiunta di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.