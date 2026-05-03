Home / SPETTACOLI & CINEMA / Belve Crime svela lo spin off di Francesca Fagnani e gli ospiti

Belve Crime, il nuovo format di Francesca Fagnani sulla cronaca nera

Francesca Fagnani torna in prima serata su Rai 2 da martedì 5 maggio 2026 con Belve Crime, spin-off di Belve interamente dedicato ai principali casi di cronaca nera italiani.

Il programma, registrato a Roma, porta sullo sgabello non più vip e sportivi, ma protagonisti e testimoni diretti di delitti che hanno segnato l’opinione pubblica.

La prima puntata ospita Katharina Miroslawa, Roberto Savi e Rina Bussone, chiamati a ricostruire, davanti alle telecamere, responsabilità, percorsi criminali e possibili redenzioni.

Il nuovo format punta a spiegare il “perché” di crimini simbolo degli ultimi decenni, con uno sguardo di taglio giornalistico, giudiziario e umano, intrecciando confessioni, ricostruzioni e domande incalzanti.

In sintesi:

Da 5 maggio 2026 Belve Crime debutta in prima serata su Rai 2.

Protagonisti non vip ma autori e testimoni di casi di cronaca nera italiani.

Prima puntata con Katharina Miroslawa, Roberto Savi e Rina Bussone.

Elisa True Crime affianca Francesca Fagnani con introduzioni e ricostruzioni giudiziarie.

Ospiti, casi e format della prima puntata di Belve Crime

Il primo appuntamento con Belve Crime andrà in onda su Rai 2 martedì 5 maggio alle 21:20. Tre le grandi storie al centro della serata.

La prima intervista è dedicata a Katharina Miroslawa, al centro del clamoroso omicidio dell’imprenditore Carlo Mazza nei primi Anni ’90. Arrivata dalla Polonia e impiegata come ballerina in locali notturni, Miroslawa ebbe una relazione con Mazza e, per incassarne la polizza sulla vita intestata a lei, organizzò l’uccisione e la fuga all’estero.

Latitante per sette anni, fu arrestata a Vienna il 3 febbraio 2000 e condannata a 21 anni e mezzo. Ne ha scontati dodici nella casa circondariale della Giudecca a Venezia più uno in affidamento. La sua è anche una storia di trasformazione personale: la donna ha dichiarato in passato “ringrazio Dio per il carcere”, attribuendo alla detenzione il cambiamento radicale della propria vita.

Il secondo protagonista è Roberto Savi, capo della famigerata banda della Uno Bianca, tra le organizzazioni criminali più violente della recente storia italiana. Francesca Fagnani aveva già intervistato Eva Mikula, compagna di Fabio Savi. In studio, per la prima volta nel format, parla direttamente l’autore di una lunga scia di rapine e omicidi che terrorizzarono il Paese. Arrestato nel 1994, Roberto Savi sta scontando l’ergastolo.

A chiudere la puntata c’è Rina Bussone, ex compagna e complice in alcune rapine di Raul Esteban Calderon, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Fabrizio “Diabolik” Piscitelli, storico leader ultrà della Lazio. Figura ambivalente, al tempo stesso testimone, complice, vittima e imputata, Bussone ha scelto in seguito di collaborare con la giustizia, intraprendendo un percorso di rottura rispetto al passato criminale.

Il ruolo di Elisa True Crime e la sfida narrativa del programma

La precedente versione di Belve Crime si era interrotta dopo una sola puntata, senza spiegazioni pubbliche da parte della conduttrice o della redazione.

Il ritorno nel 2026 introduce una novità strategica: accanto a Francesca Fagnani ci sarà Elisa True Crime, tra i volti più noti del web per i contenuti di cronaca nera su YouTube.

La youtuber avrà il compito di contestualizzare ogni storia: introdurrà gli ospiti, sintetizzerà i fatti, ricostruirà indagini e sentenze, offrendo al pubblico televisivo una guida chiara in casi spesso complessi e stratificati.

L’incontro tra l’approccio d’inchiesta televisivo di Fagnani e la narrazione digitale di Elisa mira a intercettare sia il pubblico tradizionale di Rai 2 sia quello più giovane e mobile, attivo su piattaforme social e interessato al true crime.

Il format pone, inoltre, un tema etico centrale: raccontare i delitti dando voce a chi ne è stato protagonista, senza spettacolarizzare il dolore, ma mantenendo rigore informativo, attenzione alle vittime e trasparenza sul percorso giudiziario di ciascun caso.

FAQ

Quando va in onda la prima puntata di Belve Crime?

La prima puntata di Belve Crime andrà in onda martedì 5 maggio 2026 alle 21:20 su Rai 2.

Chi sono gli ospiti della prima puntata di Belve Crime?

Gli ospiti sono Katharina Miroslawa, Roberto Savi della banda della Uno Bianca e Rina Bussone, legata al caso Diabolik.

Che differenza c’è tra Belve e Belve Crime?

Belve intervista vip e personaggi pubblici; Belve Crime dà voce ad autori e testimoni di casi di cronaca nera.

Chi è Elisa True Crime e cosa farà nel programma?

Elisa True Crime è una youtuber di cronaca nera; introdurrà gli ospiti e ricostruirà, in modo chiaro, vicende e sviluppi giudiziari.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Belve Crime?

L’articolo deriva da elaborazione redazionale basata congiuntamente su fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.