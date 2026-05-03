michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Belve Crime svela lo spin off di Francesca Fagnani e gli ospiti

Belve Crime svela lo spin off di Francesca Fagnani e gli ospiti

Belve Crime, il nuovo format di Francesca Fagnani sulla cronaca nera

Francesca Fagnani torna in prima serata su Rai 2 da martedì 5 maggio 2026 con Belve Crime, spin-off di Belve interamente dedicato ai principali casi di cronaca nera italiani.
Il programma, registrato a Roma, porta sullo sgabello non più vip e sportivi, ma protagonisti e testimoni diretti di delitti che hanno segnato l’opinione pubblica.
La prima puntata ospita Katharina Miroslawa, Roberto Savi e Rina Bussone, chiamati a ricostruire, davanti alle telecamere, responsabilità, percorsi criminali e possibili redenzioni.

Il nuovo format punta a spiegare il “perché” di crimini simbolo degli ultimi decenni, con uno sguardo di taglio giornalistico, giudiziario e umano, intrecciando confessioni, ricostruzioni e domande incalzanti.

In sintesi:

  • Da 5 maggio 2026 Belve Crime debutta in prima serata su Rai 2.
  • Protagonisti non vip ma autori e testimoni di casi di cronaca nera italiani.
  • Prima puntata con Katharina Miroslawa, Roberto Savi e Rina Bussone.
  • Elisa True Crime affianca Francesca Fagnani con introduzioni e ricostruzioni giudiziarie.

Ospiti, casi e format della prima puntata di Belve Crime

Il primo appuntamento con Belve Crime andrà in onda su Rai 2 martedì 5 maggio alle 21:20. Tre le grandi storie al centro della serata.
La prima intervista è dedicata a Katharina Miroslawa, al centro del clamoroso omicidio dell’imprenditore Carlo Mazza nei primi Anni ’90. Arrivata dalla Polonia e impiegata come ballerina in locali notturni, Miroslawa ebbe una relazione con Mazza e, per incassarne la polizza sulla vita intestata a lei, organizzò l’uccisione e la fuga all’estero.
Latitante per sette anni, fu arrestata a Vienna il 3 febbraio 2000 e condannata a 21 anni e mezzo. Ne ha scontati dodici nella casa circondariale della Giudecca a Venezia più uno in affidamento. La sua è anche una storia di trasformazione personale: la donna ha dichiarato in passato ringrazio Dio per il carcere, attribuendo alla detenzione il cambiamento radicale della propria vita.

BOTTONE COMPRA BRANDED CONTENT SU ASSODIGITALE SMALL

Il secondo protagonista è Roberto Savi, capo della famigerata banda della Uno Bianca, tra le organizzazioni criminali più violente della recente storia italiana. Francesca Fagnani aveva già intervistato Eva Mikula, compagna di Fabio Savi. In studio, per la prima volta nel format, parla direttamente l’autore di una lunga scia di rapine e omicidi che terrorizzarono il Paese. Arrestato nel 1994, Roberto Savi sta scontando l’ergastolo.

A chiudere la puntata c’è Rina Bussone, ex compagna e complice in alcune rapine di Raul Esteban Calderon, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Fabrizio “Diabolik” Piscitelli, storico leader ultrà della Lazio. Figura ambivalente, al tempo stesso testimone, complice, vittima e imputata, Bussone ha scelto in seguito di collaborare con la giustizia, intraprendendo un percorso di rottura rispetto al passato criminale.

Il ruolo di Elisa True Crime e la sfida narrativa del programma

La precedente versione di Belve Crime si era interrotta dopo una sola puntata, senza spiegazioni pubbliche da parte della conduttrice o della redazione.
Il ritorno nel 2026 introduce una novità strategica: accanto a Francesca Fagnani ci sarà Elisa True Crime, tra i volti più noti del web per i contenuti di cronaca nera su YouTube.

La youtuber avrà il compito di contestualizzare ogni storia: introdurrà gli ospiti, sintetizzerà i fatti, ricostruirà indagini e sentenze, offrendo al pubblico televisivo una guida chiara in casi spesso complessi e stratificati.
L’incontro tra l’approccio d’inchiesta televisivo di Fagnani e la narrazione digitale di Elisa mira a intercettare sia il pubblico tradizionale di Rai 2 sia quello più giovane e mobile, attivo su piattaforme social e interessato al true crime.

Il format pone, inoltre, un tema etico centrale: raccontare i delitti dando voce a chi ne è stato protagonista, senza spettacolarizzare il dolore, ma mantenendo rigore informativo, attenzione alle vittime e trasparenza sul percorso giudiziario di ciascun caso.

FAQ

Quando va in onda la prima puntata di Belve Crime?

La prima puntata di Belve Crime andrà in onda martedì 5 maggio 2026 alle 21:20 su Rai 2.

Chi sono gli ospiti della prima puntata di Belve Crime?

Gli ospiti sono Katharina Miroslawa, Roberto Savi della banda della Uno Bianca e Rina Bussone, legata al caso Diabolik.

Che differenza c’è tra Belve e Belve Crime?

Belve intervista vip e personaggi pubblici; Belve Crime dà voce ad autori e testimoni di casi di cronaca nera.

Chi è Elisa True Crime e cosa farà nel programma?

Elisa True Crime è una youtuber di cronaca nera; introdurrà gli ospiti e ricostruirà, in modo chiaro, vicende e sviluppi giudiziari.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Belve Crime?

L’articolo deriva da elaborazione redazionale basata congiuntamente su fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla DIVISIONE COMMERCIALE.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la DIVISIONE DI SUPPORTO.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

google news

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

⚡ Cached with atec Page Cache