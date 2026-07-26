26 Luglio 2026

Home / FINTECH / Amministratore condominiale obbligato a comunicare i morosi ai creditori insoddisfatti

La notizia in sintesi

L’amministratore deve comunicare i morosi ai creditori insoddisfatti che ne fanno richiesta.

deve comunicare i morosi ai creditori insoddisfatti che ne fanno richiesta. La privacy non impedisce l’uso dei dati necessari alla gestione e al recupero crediti.

I condomini in regola possono essere escussi soltanto dopo i morosi.

Il silenzio dell’amministratore può comportare responsabilità personale e sanzioni giudiziarie.

(Riassunto generato con AI)

Morosi condominiali, quando i nomi devono essere comunicati

L’amministratore di condominio deve fornire al creditore insoddisfatto i nominativi dei condomini morosi, con le informazioni utili a recuperare il credito, quando la richiesta riguarda debiti del condominio. La regola opera nella gestione ordinaria e nelle controversie per fatture non pagate, tutelando sia il fornitore sia i proprietari in regola con le quote. Il punto centrale è stabilire chi abbia titolo per conoscere i dati e fino a dove possa spingersi la comunicazione senza violare la riservatezza.

Il creditore deve poter agire anzitutto contro chi non ha versato quanto dovuto, mentre il condomino adempiente può controllare rendiconti, riparti, debiti e morosità che incidono sulle spese comuni. L’elenco non può invece essere diffuso in bacheca, chat condominiali, gruppi informali o contesti accessibili a soggetti estranei. La privacy, quindi, protegge dall’esposizione indebita ma non può rendere opaca la contabilità del condominio.

La comunicazione deve restare proporzionata allo scopo: identificare il debitore, individuare la quota scoperta e consentire l’eventuale azione di recupero. In questo perimetro, i dati dei morosi assumono una funzione gestionale e non una finalità di pubblica stigmatizzazione.

Obbligo legale e limiti della riservatezza

L’articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice civile consente all’amministratore di ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo contro il condomino moroso, senza una nuova autorizzazione dell’assemblea. La stessa disposizione impone di comunicare ai creditori non soddisfatti i dati dei soggetti inadempienti. La Cassazione, con la sentenza n. 1002 del 2025, ha chiarito che si tratta di un obbligo previsto direttamente dalla legge e non di una scelta rimessa all’assemblea.

Il creditore può dunque chiedere le informazioni necessarie all’azione, mentre l’assemblea può discutere le morosità se incidono sui conti, sulle anticipazioni e sulle iniziative di recupero. I condomini in regola hanno titolo per esaminare rendiconto, documenti giustificativi, riparti approvati e stato delle insolvenze. Vicini, conoscenti e altri terzi estranei non possono invece ricevere questi dati.

La comunicazione non si esaurisce necessariamente nel solo nome: possono risultare necessari codice fiscale, indirizzo per la notifica, quota millesimale, importo del debito e riferimento alla spesa rimasta insoluta. Nelle spese ordinarie, che spesso comprendono gas, luce, pulizie, manutenzione e compenso dell’amministratore, collegare ogni mancato pagamento a un singolo fornitore può essere più complesso. Per le spese straordinarie, invece, il riparto può risultare più immediatamente individuabile.

Responsabilità personale dell’amministratore

L’amministratore che non risponde al creditore insoddisfatto può essere chiamato in giudizio e condannato personalmente, perché l’omessa comunicazione ritarda l’azione verso i debitori da escutere per primi. Il Tribunale di Pisa, con la sentenza n. 268 del 2026, ha esaminato un caso relativo a una fornitura di gas: la società creditrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per oltre 18.000 euro contro il condominio, recuperando solo in parte la somma. Dopo l’inerzia dell’amministratore, il giudice ha ordinato la consegna dei dati entro dieci giorni e previsto una penale di 50 euro per ogni giorno di ritardo ai sensi dell’articolo 614-bis del Codice di procedura civile.

Il fornitore non può rivolgersi subito al proprietario più solvibile: deve prima escutere i morosi. Solo successivamente, nei limiti della quota e nel rispetto dell’ordine fissato dalla legge, possono essere coinvolti i condomini in regola.

FAQ

L’amministratore deve indicare i condomini morosi?

Sì, deve comunicarli al creditore del condominio rimasto insoddisfatto, fornendo i dati utili per l’azione di recupero.

La privacy vieta l’elenco dei morosi?

No, consente la comunicazione necessaria alla contabilità, al rendiconto, all’assemblea e al recupero del credito, escludendo diffusioni pubbliche.

Quali dati possono essere trasmessi al creditore?

Sì, possono servire nome, indirizzo, codice fiscale se necessario, quota millesimale, importo dovuto e riferimento alla spesa insoluta.

Quando rispondono i condomini in regola?

Sì, possono essere coinvolti soltanto dopo la preventiva escussione dei condomini morosi, nei limiti della rispettiva quota.

Come è stata verificata questa ricostruzione?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui QuiFinanza.