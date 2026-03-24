Home / FINTECH / Rottamazione-quinquies chiarita la sospensione del giudizio e gli effetti

Sospensione dei processi con la Rottamazione‑quinquies: cosa decide la Cassazione

Una contribuente ha impugnato un’iscrizione ipotecaria fondata su cartelle esattoriali che riteneva non notificate e ormai prescritte. Il contenzioso, nato in Campania, è giunto fino alla Corte di Cassazione nel 2026.

Nel frattempo la contribuente ha presentato domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies, la definizione agevolata introdotta dalla Legge 199/2025 per i carichi affidati alla riscossione tra il 2000 e il 2023.

La Suprema Corte, verificata la regolarità dell’istanza e l’impegno formale a rinunciare alla lite, ha applicato l’art. 1, comma 87, della legge, disponendo la sospensione obbligatoria del giudizio fino al pagamento della prima rata o all’eventuale diniego dell’amministrazione fiscale.

In sintesi:

Sospensione obbligatoria del processo se il contribuente aderisce alla Rottamazione‑quinquies

Il giudizio si estingue con il versamento della prima o unica rata dovuta

In caso di diniego dell’Agenzia fiscale, il processo riprende il corso ordinario

Strategia difensiva da coordinare tra contenzioso tributario e definizioni agevolate

Il caso riguarda un’iscrizione ipotecaria a carico di una contribuente, fondata su cinque cartelle esattoriali per Irpef e Iva relative agli anni d’imposta 2009‑2016. La contribuente aveva eccepito, davanti ai giudici tributari di Caserta e poi della Campania, la mancata notifica degli atti prodromici e la prescrizione dei crediti, ottenendo solo parziali accoglimenti.

Contro la decisione di secondo grado è stato proposto ricorso principale dall’ente della riscossione e ricorso incidentale dalla contribuente, con questioni sulla prescrizione e sulla validità delle notifiche via PEC.

Nel corso del giudizio in Cassazione, la contribuente ha presentato la dichiarazione di adesione alla Rottamazione‑quinquies, impegnandosi a rinunciare ai giudizi relativi ai carichi inclusi nella domanda. Documentazione prodotta in atti ha certificato anche la presa in carico della procedura da parte dell’ente impositore, tenuto a comunicare entro il 30 giugno 2026 gli importi dovuti o le ragioni dell’eventuale diniego.

Come opera la sospensione del giudizio con la Rottamazione‑quinquies

L’art. 1, comma 87, della Legge 199/2025 impone al giudice, in presenza di una dichiarazione di adesione alla Rottamazione‑quinquies che indichi i giudizi pendenti e l’impegno a rinunciarvi, di sospendere il processo nelle more del pagamento della prima o unica rata dovuta.

La Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria n. 6117/2026, ha ribadito il carattere vincolato di tale sospensione: il collegio non ha margini discrezionali, una volta accertata la regolarità formale e sostanziale dell’istanza.

Il perfezionamento della definizione agevolata avviene con il versamento della prima rata; da quel momento il giudizio si estingue per cessata materia del contendere. Se invece l’amministrazione fiscale comunica un diniego, il processo riprende dal punto in cui era stato sospeso e la Corte torna a esaminare nel merito i motivi di ricorso, inclusi quelli su prescrizione e notifiche telematiche.

Implicazioni pratiche per contribuenti e difensori nel contenzioso tributario

La pronuncia consolida un orientamento chiaro: l’adesione alla Rottamazione‑quinquies diventa uno snodo strategico per i contenziosi pendenti, offrendo una “tregua processuale” certa e immediata.

Per i contribuenti, ciò consente di bloccare l’evoluzione del giudizio in Cassazione mentre si valuta la sostenibilità economica del piano di pagamenti; per i difensori, impone di integrare sistematicamente le strategie contenziose con l’analisi delle opportunità offerte dalle definizioni agevolate.

In prospettiva, l’orientamento della Suprema Corte potrebbe incidere significativamente sul carico complessivo del contenzioso tributario di legittimità, incentivando la chiusura agevolata dei rapporti più risalenti nel tempo e riducendo l’incertezza per i contribuenti esposti a misure cautelari come le iscrizioni ipotecarie.

FAQ

Quando il giudice deve sospendere il processo per Rottamazione‑quinquies?

La sospensione è dovuta quando il contribuente deposita la dichiarazione di adesione completa, indicando il giudizio pendente e l’impegno formale a rinunciare alla lite.

In quale momento il giudizio sospeso si estingue definitivamente?

L’estinzione interviene con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute, perfezionando la definizione agevolata prevista dalla Legge 199/2025.

Cosa accade se l’Agenzia fiscale respinge la domanda di rottamazione?

In caso di diniego motivato, comunicato nei termini, la sospensione viene meno e il processo riprende il suo iter ordinario fino alla decisione.

Si può continuare a contestare cartelle e ipoteche dopo l’adesione?

No. L’adesione comporta l’impegno a rinunciare ai giudizi sui carichi inclusi; il perfezionamento della procedura chiude il contenzioso relativo.

Da quali fonti è stata elaborata questa analisi sulla Rottamazione‑quinquies?

L’analisi deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.