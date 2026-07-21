21 Luglio 2026

Home / AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE / Un matematico annuncia che l’IA avrebbe risolto la congettura di Jacobian

La notizia in sintesi

Levent Alpöge sostiene di aver trovato un controesempio alla congettura jacobiana con Fable 5.

sostiene di aver trovato un controesempio alla congettura jacobiana con Fable 5. Il risultato riguarda uno dei problemi aperti più longevi della geometria algebrica.

Andrew Blumberg riconosce il traguardo tecnico, ma invita a distinguere tra controesempio e nuova conoscenza.

riconosce il traguardo tecnico, ma invita a distinguere tra controesempio e nuova conoscenza. Anthropic non ha ancora fornito ulteriori chiarimenti sul lavoro attribuito al suo modello.

Riassunto generato con AI)

Fable 5 e la congettura jacobiana

Levent Alpöge, matematico affiliato alla Harvard Society of Fellows e indicato su LinkedIn come vicino ad Anthropic, ha annunciato su X, domenica sera, di avere usato il modello di intelligenza artificiale Fable 5 per confutare la congettura jacobiana. Il fatto riguarda la geometria algebrica e un problema aperto da quasi 90 anni, inserito nel 1998 da Stephen Smale nella lista dei celebri problemi irrisolti.

L’annuncio, rilanciato da Mashable, indica che il modello avrebbe individuato un controesempio: un caso che rende falsa l’affermazione generale della congettura. La portata effettiva del risultato resta però da valutare attraverso verifiche specialistiche e una documentazione matematica completa.

Il post originale non è al momento disponibile, ma il tema solleva una questione centrale: l’AI ha prodotto una svolta nella matematica oppure ha accelerato una ricerca che gli esseri umani non erano riusciti a completare?

Il valore di un controesempio

Andrew Blumberg, professore con incarichi congiunti in matematica e informatica alla Columbia University, ha spiegato a Mashable che l’episodio non cambia radicalmente la sua valutazione delle capacità dell’AI. Blumberg fa parte anche del consiglio del progetto First Proof, iniziativa dedicata a testare i modelli linguistici avanzati su problemi matematici di livello di ricerca.

Secondo il matematico, trovare un controesempio conciso in uno spazio molto vasto di polinomi è un compito compatibile con i punti di forza delle macchine: esplorare sistematicamente combinazioni difficili da controllare una per una. “Questo è esattamente il tipo di cosa che mi aspetterei che l’AI fosse in grado di fare”, ha osservato.

Blumberg non nega il rilievo del risultato, ma distingue con nettezza tra confutare una congettura con un singolo caso e sviluppare una dimostrazione positiva capace di rivelare nuovi principi. La congettura jacobiana era considerata importante proprio perché una sua soluzione avrebbe potuto chiarire aspetti più ampi della struttura matematica della natura.

Per chiarire il punto, Blumberg richiama l’immagine di Moses che scende dalla montagna con una tavola contenente la frase: “Il cancro può essere curato”. La risposta, da sola, non basta: ciò che conta è capire il percorso, i meccanismi e le conseguenze che essa rende accessibili.

La verifica determinerà l’impatto

Il precedente citato da Blumberg è il lavoro annunciato da OpenAI a maggio sulla congettura delle distanze unitarie di Erdős, nella geometria discreta. In quel caso, secondo il professore, la confutazione ha già generato sviluppi perché gli esperti hanno potuto analizzarne la struttura e usarla per ulteriori risultati.

Per la congettura jacobiana, invece, non è ancora possibile stabilire se il controesempio attribuito a Fable 5 contenga proprietà matematiche feconde. Blumberg precisa di non essere specialista dell’area e rileva che il semplice fatto di trovare un caso negativo non è, di per sé, necessariamente istruttivo.

La prossima conseguenza dipenderà quindi dalla revisione della comunità scientifica: validità formale del controesempio, riproducibilità del procedimento e capacità di trasformare l’output dell’AI in conoscenza verificabile.

FAQ

Che cos’è la congettura jacobiana?

Sì, è un problema aperto di geometria algebrica che ha impegnato matematici per quasi 90 anni.

Chi ha annunciato il controesempio?

Sì, l’annuncio è stato pubblicato su X dal matematico Levent Alpöge, affiliato alla Harvard Society of Fellows.

Quale modello AI sarebbe stato usato?

Sì, Alpöge ha attribuito il risultato a Fable 5, descritto come l’ultimo modello frontier di Anthropic.

Perché un controesempio non basta?

Sì, un singolo caso può rendere falsa una congettura, ma non garantisce nuove spiegazioni o strumenti per la matematica.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Mashable.