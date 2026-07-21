Gasolio self-service a Roma vicino ai 2,1 euro al litro

21 Luglio 2026

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La notizia in sintesi

Roma : il gasolio self-service medio sfiora 2,1 euro

: il gasolio self-service medio sfiora 2,1 euro Il dato rilevato ieri dal Ministero è di 2,091 euro

La soglia dei 2 euro era stata superata mercoledì scorso

L’aumento riporta attenzione sui costi dei rifornimenti urbani

(Riassunto generato con AI)

Gasolio a Roma vicino alla soglia di 2,1 euro

Roma registra un nuovo aumento del prezzo medio del gasolio in modalità self-service: ieri il valore si è fermato a 2,091 euro al litro, avvicinandosi alla soglia di 2,1 euro. Il dato emerge dalle rilevazioni del Ministero delle Imprese, dopo che mercoledì scorso il prezzo aveva già superato i 2 euro. La dinamica riguarda i rifornimenti in città e segnala una crescita continua nel giro di pochi giorni.

Il fatto è rilevante perché il passaggio sopra i 2 euro rappresentava già un livello elevato per il gasolio self-service, mentre il successivo avvicinamento a 2,1 euro delimita un’ulteriore fase di rincaro. La fonte non indica le cause dell’aumento né fornisce previsioni sull’andamento successivo. Il dato disponibile fotografa quindi esclusivamente il prezzo medio rilevato ieri nella capitale.

Il dato del Ministero e la progressione dei prezzi

Il valore di 2,091 euro al litro consente di misurare con precisione la distanza dalla nuova soglia: mancano meno di un centesimo ai 2,1 euro. La progressione descritta dai dati è lineare: prima il superamento dei 2 euro mercoledì scorso, poi il livello registrato ieri dal Ministero delle Imprese. Non vengono riportati, invece, prezzi di altri carburanti, confronti con altre città o serie storiche più ampie.

La distinzione tra self-service e altre modalità di vendita è centrale, perché la rilevazione citata riguarda espressamente il gasolio erogato in autonomia. È dunque improprio estendere il dato, senza ulteriori elementi, a tutte le formule di rifornimento o a ogni impianto presente a Roma. L’informazione disponibile riguarda una media cittadina e non il prezzo praticato necessariamente da ciascun distributore.

Dal punto di vista dell’osservazione economica, il superamento di soglie successive rende il rincaro più immediatamente percepibile da chi deve fare rifornimento. Tuttavia, la fonte non quantifica l’impatto sui singoli automobilisti, sulle imprese o sui trasporti. Non indica neppure se il movimento sia temporaneo, generalizzato o collegato a fattori specifici del mercato.

Per una lettura corretta, il dato va quindi mantenuto nel suo perimetro: il prezzo medio del gasolio self-service a Roma, rilevato ieri, è pari a 2,091 euro. La novità non è soltanto il valore assoluto, ma la rapidità con cui il livello è salito dopo il superamento dei 2 euro. Questo è l’elemento che qualifica l’escalation segnalata dalle rilevazioni ministeriali.

Cosa può accadere dopo la nuova soglia

Il prossimo dato del Ministero delle Imprese sarà decisivo per capire se il gasolio self-service a Roma supererà effettivamente 2,1 euro al litro oppure se il valore si stabilizzerà sotto quella soglia. Al momento, la rilevazione di 2,091 euro non certifica il raggiungimento dei 2,1 euro, ma ne attesta la vicinanza. La conseguenza più concreta è un’attenzione maggiore ai prezzi esposti dai distributori cittadini.

In assenza di ulteriori indicazioni sulle ragioni del rialzo, ogni valutazione sulle prossime settimane resterebbe una previsione non supportata dalla fonte. I dati disponibili consentono soltanto di registrare l’aumento e il nuovo livello medio raggiunto.

FAQ

Quanto costa il gasolio self-service a Roma?

Sì, il prezzo medio rilevato ieri a Roma è di 2,091 euro al litro per il gasolio in modalità self-service.

Il gasolio ha già raggiunto 2,1 euro?

No, il valore medio è rimasto poco sotto 2,1 euro: il dato indicato dal Ministero delle Imprese è 2,091 euro al litro.

Quando il gasolio ha superato i 2 euro?

Sì, la soglia dei 2 euro è stata superata mercoledì scorso, prima della rilevazione di ieri pari a 2,091 euro.

Il dato vale per tutti i distributori romani?

No, la fonte riporta un prezzo medio cittadino per il self-service e non i listini specifici applicati da ogni distributore di Roma.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui la Repubblica.