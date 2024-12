Aumento attività di trading avanzato su Coinbase: il report che sorprende tutti

Attività di trading avanzato su Coinbase in forte aumento nel 2024

Coinbase Advanced ha registrato un incremento significativo nella sua attività di trading nel 2024, secondo quanto riportato da Investing.com. La piattaforma, progettata per i trader professionisti, ha visto un aumento del 191% nei volumi di trading, indicando una domanda crescente da parte di operatori esperti nel settore delle criptovalute. Questo balzo è stato principalmente alimentato da una forte spinta nei volumi di trading dei derivati, riflettendo un cambiamento nelle dinamiche di investimento tra i trader professionali.

In questo frangente, la piattaforma ha anche registrato un incremento del 77% nel numero di utenti, suggerendo un interesse crescente per i servizi offerti. Coinbase Advanced si distingue per l’adozione di una tariffa mensile fissa, che consente agli utenti di accedere a costi di trading scontati, una gamma più ampia di tipi di ordini e strumenti analitici avanzati, rendendola una scelta preferita per chi opera a livelli più esperti.

L’aumento dell’attività di trading su Coinbase Advanced si inserisce all’interno di un panorama più ampio di crescita del mercato delle criptovalute. La crescente accettazione delle criptovalute e l’espansione delle offerte della piattaforma hanno reso Coinbase Advanced un hub strategico per i trader che cercano opportunità allettanti in un mercato in rapida evoluzione. La piattaforma continua a adattarsi alle esigenze dei trader professionisti, mantenendo la competitività in un settore in costante mutamento.

Crescita dei volumi di trading

Nel 2024, Coinbase Advanced ha riportato dati sorprendenti riguardo ai volumi di trading, evidenziando un incremento di ben **191%**. Questo notevole aumento è emblematico di un interesse crescente tra i trader professionisti per le criptovalute, con un particolare focus sui prodotti derivati. La piattaforma di trading ha sperimentato una spinta esponenziale, dove i volumi di trading dei derivati, a quanto pare, sono aumentati addirittura di circa **10,950%**.

La spinta verso i prodotti derivati è stata facilitata dal lancio della piattaforma di derivati da parte di Coinbase negli Stati Uniti nel 2022. Quest’iniziativa ha aperto nuove strade per gli investitori, introducendo contratti futures su criptovalute come il nano Bitcoin e il nano Ether. Al momento, Coinbase offre diversi contratti futures che comprendono anche memecoins, un settore che sta guadagnando popolarità tra i trader. La possibilità di speculazioni attraverso **leverage** rende i futures strumenti particolarmente attrattivi, consentendo agli investitori di aumentare l’esposizione e diversificare le loro strategie.

L’analisi dell’andamento del mercato dei derivati di criptovalute nel 2024 ha rivelato che il volume mensile di trading ha oltrepassato i **3 trilioni di dollari** a settembre, mostrando una rinnovata fiducia e partecipazione dei trader. Con queste dinamiche in atto, Coinbase Advanced si posiziona come un attore chiave nel panorama delle criptovalute, favorendo l’accesso a opzioni di trading sofisticate sia per i nuovi arrivati che per gli investitori esperti.

Aumento dell’utenza sulla piattaforma

Negli ultimi mesi del 2024, Coinbase Advanced ha registrato un incremento significativo del **77%** nel numero di utenti, un dato che evidenzia un crescente interesse per le opportunità offerte dalla piattaforma dedicata ai trader professionisti. Questo aumento si traduce in un ecosistema sempre più dinamico, in cui operatori esperti cercano strumenti e servizi che possano supportare strategie di investimento complesse.

La crescita dell’utenza è stata sostenuta non solo dalla reputazione consolidata di Coinbase come exchange di criptovalute, ma anche dalle nuove funzionalità implementate sulla piattaforma. La struttura dei costi, caratterizzata da una **tariffa mensile fissa**, consente agli utenti di approfittare di costi di trading più competitivi, rendendo l’attività di trading più accessibile e vantaggiosa per professionisti e investitori esperti. Le opzioni di trading disponibili, unite ad un ampio ventaglio di strumenti analitici, hanno reso Coinbase Advanced una scelta preferenziale per coloro che desiderano ottimizzare le loro performance nel trading.

Inoltre, le recenti modifiche al panorama normativo e l’apertura di nuovi mercati hanno contribuito a incentivare la registrazione di nuovi utenti. Trader attratti dalle nuove opportunità perdono sempre di più l’interesse per le piattaforme meno specializzate, portando a una concentrazione delle attività su Coinbase Advanced. Questa crescita non è un fenomeno isolato, ma riflette un trend più ampio nel settore delle criptovalute, dove le piattaforme orientate verso i professionisti stanno guadagnando sempre più terreno. Gli esperti prevedono che questa tendenza possa continuare, considerata la crescente diversificazione degli asset disponibili e l’evoluzione delle strategie di trading nel mercato delle criptovalute.

Espansione del mercato dei derivati

Nel 2024, il settore dei derivati di criptovaluta ha vissuto una fase di espansione senza precedenti, con Coinbase che ha riportato un aumento vertiginoso dei volumi di trading, stimato attorno a un impressionante **10.950%**. La piattaforma, attivata negli Stati Uniti nel 2022, ha aperto nuove opportunità per i trader, offrendo contratti futures su criptovalute come il nano Bitcoin e il nano Ether, rendendo questi strumenti particolarmente allettanti per gli investitori professionisti.

La gamma di prodotti derivati disponibile su Coinbase include anche contratti collegati a memecoins come **Dogecoin** e **Shiba Inu**, nonché riferimenti a materie prime tradizionali come oro e petrolio. La varietà di offerte ha attratto un numero crescente di trader, spingendo la piattaforma a posizionarsi come un punto di riferimento nel panorama delle criptovalute.

Il mercato dei derivati ha avuto un impatto significativo sulla capacità degli investitori di gestire i rischi e speculare sulle fluttuazioni di prezzo. La possibilità di utilizzare leve significative consente agli operatori non solo di amplificare i loro potenziali guadagni, ma anche di attuare strategie di copertura più efficaci. Secondo un report di CCData, il volume mensile complessivo del trading di derivati di criptovalute ha superato i **3 trilioni di dollari** a settembre, delineando una rinnovata fiducia degli investitori nel settore e alimentando l’interesse per strumenti complessi.

L’espansione del mercato dei derivati è ulteriormente guidata dalla crescente adozione delle criptovalute e dalla ricerca di prodotti finanziari innovativi da parte di trader sempre più esperti. Coinbase Advanced, in questo contesto, si conferma come un attore centrale, mantenendo un ruolo fondamentale nell’evoluzione del trading di criptovalute e nella risposta alle esigenze di un pubblico sempre più sofisticato.

Nuove quotazioni di token

Nel corso del 2024, **Coinbase Advanced** ha ampliato significativamente il suo portafoglio di offerte con l’introduzione di nuove quotazioni di token, determinando un notevole incremento del **47%** nell’attività di trading spot. Questo ottimismo di mercato è stato largamente influenzato dalle nuove politiche e dall’atteggiamento favorevole del nuovo governo statunitense, guidato dal Presidente eletto **Donald Trump**, il quale ha generato aspettative positive tra gli investitori.

L’affermazione di Tom Duff Gordon, vicepresidente di **Coinbase**, suggerisce che la piattaforma potrà ora ampliare la sua gamma di token, inclusi alcuni che non erano disponibili in precedenza. Durante un’intervista con **Bloomberg**, Gordon ha affermato: “Stiamo parlando di alcuni **memecoins**, oltre a token più piccoli.” Questa tendenza ha già portato all’introduzione di memecoins come **Moodeng (MOODENG)**, **Mog (MOG)** e **Dogwifhat (WIF)** sul mercato, attirando l’interesse di una nuova generazione di trader, particolarmente attratti dall’appeal dei token meme.

Grazie a queste nuove quotazioni, Coinbase si posiziona non solo come una piattaforma di scambio, ma anche come un innovatore nel settore, rispondendo alle crescenti richieste degli investitori per un accesso più diversificato ai mercati delle criptovalute. L’aumento dell’attività di trading, indotto dalle nuove offerte di token, ha anche avuto riflessi positivi sulle azioni di **Coinbase**, che hanno superato i **300$** per la prima volta dal 2021 a novembre; un chiaro segnale di fiducia da parte degli investitori. Con il continuo sviluppo della piattaforma e l’introduzione di nuove opportunità di trading, è lecito aspettarsi ulteriori sviluppi favorevoli nel mercato delle criptovalute.

Impatto delle elezioni sull’attività di trading

L’esito delle recenti elezioni negli Stati Uniti ha avuto una ripercussione significativa sull’attività di trading su Coinbase Advanced, contribuendo a una ripresa dei volumi di trading e a un clima di ottimismo tra gli investitori. La vittoria del Presidente eletto **Donald Trump** ha suscitato un’ondata di entusiasmo sul mercato delle criptovalute, in quanto il nuovo governo si preannuncia favorevole al settore e pronto a introdurre normative più accoglienti.

Questa nuova era politica ha spinto un aumento del **47%** nelle attività di trading spot sulla piattaforma, in gran parte alimentato da un’aspettativa di maggiore accesso a token precedentemente non disponibili. **Tom Duff Gordon**, vicepresidente di **Coinbase**, ha dichiarato che l’azienda sta considerando di ampliare il proprio portafoglio di offerte, specialmente per quanto riguarda i memecoins e gli asset più piccoli, che già stanno catturando l’interesse degli investitori.

La strategia di Coinbase di introdurre nuovi token durante questo periodo di cambiamenti politici si è rivelata lungimirante. I nuovi asset, tra cui memecoins come **Moodeng (MOODENG)** e **Dogwifhat (WIF)**, rappresentano un’opportunità per attrarre un pubblico più giovane e dinamico, desideroso di esplorare le ultime tendenze del mercato.

Inoltre, gli investitori sembrano più propensi a impegnarsi nel trading a lungo termine, dato il potenziale promettente del mercato sotto la guida della nuova amministrazione. La combinazione di un ambiente politico favorevole e di nuove offerte di trading ha dunque rafforzato la posizione di Coinbase Advanced come piattaforma di riferimento per i trader professionisti in cerca di nuove opportunità e strategie nel panorama delle criptovalute.